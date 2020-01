LIVE MN - Milan-Torino (1-0): apre Bonaventura su assist di Rebic

22' Primo cartellino giallo del match. Ammonito Rincon per fallo su Krunic a centrocampo.

21' Prova il Torino a reagire sulla catena di De Silvestri ma la difesa del Milan è molto concentrata.

20' Rallenta ora il match con il Milan che sembra in controllo della partita.

17' Respinge la difesa del Milan gli assalti granata dalla bandierina.

17' Prova a reagire il Torino con Belotti che si guadagna il primo calcio d'angolo per i granata.

16' Buon avvio del Milan che ha mostrato ottime trame di gioco sull'asse Hernandez-Rebic

12' GOOOLL DEL MILAN! Bonaventura trova il gol del vantaggio su assist di Rebic che entra dentro l'area e trova Jack tutto solo al centro che da pochi passi infila per il gol dell'1-0!

11' Dal cross di Castillejo, deviazione di De Silvestri. Primo corner per il Milan.

10' Fallo di Verdi su Hernandez. Punizione dalla trequarti destra per il Milan.

9' Piatek cerca in profondità Rebic ma la palla è troppo lunga per il croato.

7' Altra grande occasione per il Milan con Hernandez che trova Rebic dentro l'area. Il croato cerca Piatek al centro ma il polacco viene anticipato.

6' Ottima occasione per Rebic. Il croato si libera con una finta del difensore e va al tiro ma trova la respinta della retroguardia granata.

4' Cross dalla destra di Castillejo. Nessun pericolo per Sirigu.

3' Fuorigioco di rientro per Rebic. Calcio di punizione per il Torino.

2' Cross dalla sinistra di Berenguer, Kjaer anticipa Belotti. Nessun pericolo per il Milan.

1' Ci siamo. Un occhio al cronometro, poi il fischio di Pasqua: si comincia! Primo pallone del match per il Milan.

- Le due squadre fanno il loro ingresso in campo. Classica maglia rossonera per il Milan, divisa bianca da trasferta per i granata. Il match è pronto ad accendersi.

Amici e amiche di MilanNews.it, benvenuti a San Siro. Il Milan quest’oggi sfida il Torino di mister Mazzarri che non sta attraversando un ottimo periodo di forma in campionato: i granata, infatti, arrivano da 2 sconfitte consecutive, l’ultima delle quali il pesantissimo 0-7 in casa contro l'Atalanta. I rossoneri puntano forte alla vittoria per continuare la striscia positiva e soprattutto accedere alla semifinale della competizione. Come sempre, grazie alla nostra diretta testuale, vi racconteremo tutte le emozioni di questa partita, minuto dopo minuto, azione dopo azione, fino al 90esimo.

LE FORMAZIONI:

MILAN: G.Donnarumma; Conti, Kjær, Romagnoli, Theo; Castillejo, Krunic, Bennacer, Bonaventura; Rebic, Piatek. Adisp. Begovic, A.Donnarumma, Gabbia, Calabria, Kessie, Paquetá, Suso, Calhanoglu, Piatek, Ibrahimovic. All. Stefano Pioli

TORINO: Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; De Silvestri, Lukic, Rincon, Aina; Berenguer, Verdi; Belotti. A disp. Ujkani, Rosati, Lyanco, Singo, Millico, Djidji, Adopo, Laxalt. All. Walter Mazzarri.