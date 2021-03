LIVE MN - Milan-Udinese (1-1): Kessie glaciale, evita il KO dal dischetto

97' Termina qui il match.

96' GGOGGOOGOGOOOOLLL GGGOOOOLLLL GGGGOOLLLL DEL MILAN! GLACIALE KESSIE! GLACIALE KESSIE! GLACIALE KESSIE! UN PALLONE PESANTISSIMO CALCIATO CON LEGGEREZZA E PERSONALITÀ, IL MILAN PAREGGIA ALL'ULTIMO SECONDO.

95' Stryger Larsen prende il pallone di mano in area. Per il signor Massa è calcio di rigore.

94' Incredibile Leao. Incredibile Leao. Inspiegabile Leao. Cross di Rebic dal fondo per Saelemaekers, il belga tutto solo si prepara per il tiro ma incredibilmente il portoghese anticipa il compagno e spreca l'occasione.

93' Il signor Massa ostacola Kessie su un possibile contropiede, l'ivoriano va su tutte le furie con l'arbitro che lo ammonisce.

91' Romagnoli anticipa Llorente di testa, per il signor Massa è fallo e addirittura giallo per il capitano del Milan.

90' Ci saranno cinque minuti di recupero.

89' Hauge in area di rigore cincischia e non tira, il norvegese perde poi tempo e spazio e perde palla.

88' Ci prova due volte Calabria di sinistro da dentro l'area, entrambe le volte murato.

87' Il Milan prova ad attaccare sfruttando le fasce laterale per i cross, i traversoni dei rossoneri però sono sempre di facile lettura per Musso.

83' Samir, appena entrato, accusa un problema fisico. Intervengono i medici dell'Udinese, intanto il tempo passa. Udinese momentaneamente in dieci.

81' Cambio per l'Udinese: esce Pereyra, entra Samir.

80' Continuano a perdere tempo i giocatori dell'Udinese tra improbabili crampi e ritardi nella ripresa del gioco.

79' Cross di Calabria dalla trequarti, tutto facile per Musso. Si vede che ai rossoneri manca il riferimento offensivo in area di rigore.

77' Calabria dal fondo mette in mezzo, Leao svetta di testa ma il tiro è debole e fuori bersaglio.

76' Si butta a capofitto in avanti il Milan, l'Udinese si chiude a riccio.

75' Cambio per il Milan: fuori Castillejo, dentro Saelemaekers.

74' Follia di Calabria che di testa serve Pereyra. L'argentino va sul fondo, rientra e crossa: allontana Romagnoli.

72' Tocco di mano evidente di Pereyra al limite dell'area di rigore, per il signor Massa non c'è nulla.

71' Doppio cambio per l'Udinese: fuori Arslan e Zeegelaar, dentro Walace e Stryger Larsen.

70' Ora si fa difficilissima. Venti minuti al termine con gli ospiti rintanati di nuovo dentro la propria area di rigore.

68' Gol dell'Udinese. Corner per gli ospiti, Becao svetta e beffa un colpevole Donnarumma, disturbato da Nestorovski nell'area piccola. L'errore di Gigio però, purtroppo, è evidente. 0-1.

67' Pereyra serve Molina in area di rigore, Kjaer si immola in scivolata e devia in angolo il cross pericolosissimo dell'avversario.

66' Rebic mette in mezzo dalla destra per l'inserimento di Leao. il portoghese però si scontra con Becao e non sfrutta l'assist del compagno.

65' Altra leggerezza di Theo Hernandez in difesa. Cross dalla sinistra di Pereyra, Theo prova a stoppare il pallone nell'area piccola ma serve De Paul: fortunatamente la conclusione dell'argentino è sbilenca.

64' Continua l'ostruzionismo dei giocatori dell'Udinese. A mezz'ora dal termine Musso perde tempo sul rinvio dal fondo.

62' Doppio cambio per il Milan: fuori Kalulu e Diaz, dentro Calabria e Hauge.

58' Al tredicesimo del secondo tempo le due squadre si fermano per omaggiare Davide Astori. Applausi per l'ex capitano della Fiorentina scomparso tragicamente in un hotel di Udine il quattro marzo di tre anni fa. Sul maxischermo viene proiettata un'immagine dell'ex difensore.

58' Ci prova Castillejo dalla distanza, blocca Musso in due tempi.

57' Parte Molina come un treno sulla fascia, Kessie interviene e ruba falla con grande facilità. Strapotere fisico dell'ivoriano.

56' Si ripropone il copione del primo tempo: Milan in avanti, Udinese schiacciata nella propria area di rigore. Ai rossoneri manca precisione e qualità nell'ultima scelta.

55' Cambio per l'Udinese: fuori Makengo, dentro Llorente.

53' Fallo di Zeegelaar su Meite, ammonito.

51' Miracolo di Musso su Kessie! Colpo di testa di Franck dopo il corner e Musso in tuffo nega il gol all'ivoriano!

50' Prova a rispondere il Milan! Solita discesa sulla fascia di Theo, palla a Diaz che la allunga a Meite: tiro del francese deviato in angolo da Musso.

47' ALESSIO ROMAGNOLI! Un salvataggio che vale un gol!! Follia di Theo Hernandez che prova il retropassaggio per Donnarumma ma di fatto serve Pereyra. Il giocatore dell'Udinese mette in mezzo per Nestorovski che colpisce di testa a botta sicura: il capitano Alessio Romagnoli salva miracolosamente sulla linea!!

46' Fischia il signor Massa, comincia la ripresa. Primo pallone giocato dal Milan.

- Arriva il cambio. Fuori Tonali, dentro Meite.

- Tonali ha accusato un problema fisico verso la fine del primo tempo; non ce la fa, entrerà Sualiho Meite.

47' Fine primo tempo.

45' Ci saranno due minuti di recupero.

43' Bella trama offensiva del Milan sulla destra, la palla arriva centralmente a Kessie che però sbaglia l'ultimo passaggio.

39' Occasione per il Milan! Slalom speciale di Castillejo che riesce ad insinuarsi in area saltando un paio di avversari, la sua conclusione di destro però è respinta di piede da Musso. Squillo Milan!

37' Punizione per il Milan dalla destra. Tonali batte teso, Kessie spizza sul primo palo e Leao prova la magia in rovesciata: la conclusione del portoghese è debole e centrale.

36' De Paul liberissimo sulla destra mette in mezzo per Pereyra, Kjaer salva tutto. Sulla ripartenza Theo scappa in contropiede e viene fermato fallosamente dopo aver saltato due avversari da Molina. Per il signor Massa l'intervento irregolare del calciatore dell'Udinese incredibilmente non è da giallo.

34' Entrata dura e in ritardo di Makengo su Diaz, per il signor Massa il fallo invece è stato commesso dal rossonero.

33' Pressing alto di Castillejo su Arslan, il giocatore dell'Udinese si tuffa e si fa fischiare fallo in attacco.

31' Brutta entrata di Theo su Molina, l'arbitro lo ammonisce.

27' Le offensive del Milan continuano ad infrangersi sul muro eretto dagli ospiti. Leao in difficoltà, non riesce a trovare la posizione giusta in campo.

23' Duello ruvido tra Rebic e Becao, ha la peggio il giocatore dell'Udinese. L'arbitro ammonisce il rossonero.

21' Nestorovski prova un'improbabile conclusione al volo dai trenta mentri, palla in curva.

19' Primo squillo del Milan con Brahim Diaz. Lo spagnolo prende palla sulla sinistra, si accentra e prova a giro di destro: blocca Musso.

17' Palla in area di rigore per Kessie, l'ivoriano fa scudo col corpo e il difensore gli frana addosso. Per l'arbitro non c'è nulla.

15' Il Milan fa fatica ad arrivare nelle zone calde, l'Udinese ha già parcheggiato l'autobus davanti alla propria area di rigore. Sarà una partita difficile da sbloccare.

11' Il Milan prova a sfondare, l'Udinese si chiude con 10 uomini dietro la linea della palla.

9' Kessie serve Leao in area di rigore, il portoghese prova lo stop volante spalle alla porta ma perde l'equilibrio. Nel frattempo problemi per De Paul che resta a terra.

5' Si ingobbisce Theo e prova a partire in velocità, l'azione rossonera però si interrompe perché il tocco del francese per Kessie è impreciso.

4' Bel lancio di Romagnoli per Leao, il portoghese viene però fermato da Bonifazi con un intervento risolutorio.

2' Rientra in campo Kjaer, dovrebbe poter continuare.

1' Rimane a terra Kjaer per una botta subita in area di rigore.

1' Theo batte il corner, allontana la difesa friulana.

1' Pressione altissima dei rossoneri, l'Udinese si rifugia in angolo.

1' Ci siamo. Un occhio al cronometro, poi il fischio di Massa: si comincia! Primo pallone del match per l'Udinese.

- Le due squadre fanno il loro ingresso sul terreno di gioco. Maglia rossonera per il Milan, divisa gialla da trasferta per l’Udinese.

Amici e amiche di MilanNews.it, benvenuti a San Siro. I rossoneri di Pioli sfideranno l'Udinese di mister Gotti. Milan che dovrà fare a meno di Ibrahimovic, Calhanoglu, Bennacer e Mandzukic, ma la squadra è sicuramente carica e motivata dopo la vittoria all'Olimpico di domenica sera. Come sempre, grazie alla nostra diretta testuale, vi racconteremo tutte le emozioni di questa partita, minuto dopo minuto, azione dopo azione, fino al fischio finale. Restate con noi, dunque, per rimanere aggiornati sull'andamento del match.

LE FORMAZIONI:

MILAN: G. Donnarumma; Kalulu, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Tonali, Kessie; Castillejo, Diaz, Rebic; Leao. A disp.: A. Donnarumma, Tatarusanu, Calabria, Dalot, Tomori, Gabbia, Meite, Krunic, Saelemaekers, Hauge. All.: Pioli.

UDINESE: Musso; Becao, Bonifazi, Nuytinck; Molina, De Paul, Arslan, Makengo, Zeegelaar; Nestorovski, Pereyra. A disp.: Gasparini, Scuffet, Samir, Puwejan, Okaka, Walace, Larsen, Braaf, Micin, Llorente, De Maio. All.: Gotti.