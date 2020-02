LIVE MN - Milan-Verona (1-1) - Un pari che serve a poco

Il Milan non supera l'esame di maturità. I rossoneri, privi di Ibrahimovic, non vanno oltre l'1-1 contro un ottimo Verona, che trova il vantaggio (gol di Faraoni) ma poi subisce la rete del pari (Calhanoglu). Nella ripresa, i padroni di casa concedono metri e occasioni all’Hellas (che colpisce due pali) e non riescono a sfondare neanche in superiorità numerica (espulso Amrabat). Nel finale Castillejo colpisce un legno, ma il Milan fa davvero troppo poco per vincere una partita che avrebbe avvicinato la squadra di Pioli alla zona Champions. Un’altra gara piena zeppi di rimpianti.

95' Fischio finale: 1-1 tra Milan e Verona.

94' Ammonito Silvestri per perdita di tempo. L'arbitro allunga il recupero.

93' Cambio per il Milan: Daniel Maldini prende il posto di Castillejo.

92' Cartellino giallo per Borini.

91' Milan a un passo dal gol! Castillejo colpisce il palo in mischia, poi Leao sbaglia il controllo a pochi passi da Silvestri.

90' Ci saranno 4 minuti di recupero.

89' Spunto personale di Saelemaekers, che poi ci prova da fuori ma sbaglia completamente la conclusione.

86' Ammonizione per Pessina.

83' Passano i minuti, ma il risultato è sempre fermo sull'1-1.

77' Sostituzione per il Milan: fuori Calabria, dentro Saelemaekers.

76' Corner per il Milan: traversone di Castillejo direttamente tra i guantoni di Silvestri.

75' Calcio d'angolo per il Milan: cross in mezzom libera la difesa del Verona.

70' Sostituzione per il Verona: Borini prende il posto di Verre.

69' Spunto personale di Calabria, che ci prova con il sinistro dal cuore dell'area dell'Hellas: pallone alto sopra la traversa.

68' Fallaccio di Amrabat su Castillejo! Chiffi lo espelle dopo aver visionato il VAR. Verona in dieci uomini.

64' Cambio per il Milan: Paquetà in campo al posto di Bonaventura.

63' Calcio d'angolo per il Verona: cross in mezzo, uscita a vuoti di Donnarumma, serie di batti e ribatti e pallone che esce. Che brivido!

62' Occasionissima per il Verona. Zaccagni calcia a botta sicura e colpisce il palo!

57' Buona occasione per Calabria, ben servito in area da Castillejo: il terzino milanista calcia di potenza ma non inquadra la porta.

55' Il Milan ci prova con Calhanoglu: tiro-cross del dieci rossonero e pallone che esce non di molto.

52' Verona a un passo dal gol. Cross in mezzo, colpo di testa di Pessina e pallone che sbatte sul palo a Donnarumma ormai battuto.

49' Dall'altra parte: Bonaventura calcia da fuori ma il pallone si spegne sul fondo.

48' Amrabat ci prova con il sinistro dal limite, ma Donnarumma blocca senza problemi.

45' Tutto è pronto. Fischio di Chiffi: si riparte! Possesso Milan.

- Squadre in campo per la ripresa. Non ci sono cambi, si ricomincia con gli stessi protagonisti del primo tempo.

Bel primo tempo a San Siro. Il Milan parte male (malissimo), lasciando campo e possesso al Verona. Che punisce al 13esimo con Faraoni, bravo a sfruttare una dormita difensiva dei rossoneri. Ma i padroni di casa reagiscono rabbiosamente. Col passare dei minuti, Rebic e compagni guadagnano metri sul campo, fino al pareggio di Calhanoglu: destro su punizione dal limite, deviazione decisiva e pallone in rete. Da qui cambia la partita, con il Milan che sfiora più volte la rete del raddoppio. Si preannuncia un secondo tempo scoppiettante.

46' Fine primo tempo.

46' Ammonizione per Theo Hernandez.

45' Ci saraà 1 minuto di recupero.

44' Corner per il Milan: Castillejo mette dentro, la difesa del Verona spazza via.

43' Il Milan ci prova con Leao, ma il suo sinistro dal limite finisce ampiamente sul fondo.

40' Angolo per il Milan: traversone in area, Silvestri pasticcia ma Bonaventura non riesce ad approfittarne.

37' Altro corner per il Milan: cross in mezzo, colpo di testa di Romagnoli e pallone fuori. Che occasione!

36' Calcio d'angolo per il Milan: pallone dentro, Sivestri smanaccia.

31' Contropiede del Milan. Rebic si presenta a tu per tu con il portiere, lo salta ma poi non riesce a insaccare. Che occasione!

30' Calcio d'angolo per il Verona: cross in mezzo, libera la difesa del Verona.

29' GOL GOL GOOOLLL!!! Punizione dal limite per il Milan: destro di Calhanoglu, deviazione della barriera e pallone in rete.

24' Cartellino giallo per Rrahmani.

21' Rebic ci prova da fuori, ma la sua conclusione è troppo debole e centrale per impensierire Silvestri.

20' Buona occasione per il Milan. Rebic sfonda in area, salta un paio di avversari ma poi non trova un compagno libero in mezzo all'area.

17' Milan in grande difficoltà.

15' Ancora Verona: sinistro dal limite di Verre e pallone che sfiora il palo alla destra di Donnarumma.

13' GOL DEL VERONA! Tutto facile per l'Hellas: cross dalla sinistra e tocco sotto misura di Faraoni, che anticipa Theo Hernandez e insacca.

11' Spunto di Theo Hernandez, che supera un paio di avversari, entra in area ma poi sbaglia il tocco in mezzo.

8' Calcio d'angolo per il Verona: cross in mezzo, libera la difesa del Milan.

5' Match subito intenso. Avvio aggressivo dell'Hellas.

1' Ci siamo. Un occhio al cronometro, poi il fischio di Chiffi: si comincia! Primo pallone del match per il Verona.

- Le due squadre fanno il loro ingresso sul terreno di gioco.

È tutto pronto a San Siro per il match tra Milan e Verona. I rossoneri di Pioli sfidano l'Hellas (squadra in salute e reduce da cinque risultati utili consecutivi) nella 22esima giornata del campionato di Serie A. I padroni di casa dovranno fare a meno di Ibrahimovic, Kjaer, Krunic e Bennacer: in attacco giocano Leao e Rebic, con Bonventura e Castillejo sulle corsie laterali. Si preannuncia un match combattuto, che, come sempre, seguiremo per voi con la nostra diretta testuale.

LE FORMAZIONI:

MILAN: Donnarumma G; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Theo Hernandez; Castillejo, Kessie, Calhanoglu, Bonaventura; Leao, Rebic. A disp.: Begovic, Donnarumma A, Conti, Gabbia, Laxalt, Brescianini, Paquetà, Maldini, Saelemaekers. All.: Pioli.

VERONA: Silvestri; Rrahmani, Gunter, Kumbulla; Faraoni, Amrabat, Veloso, Lazović; Verre, Pessina; Zaccagni. A disp.: Berardi, Radunović, Eysseric, Stepinski, Di Carmine, Pazzini, Bocchetti, Borini, Dimarco, Dawidowicz, Empereur, Adjapong. All.: Jurić.