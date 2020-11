LIVE MN - Milan-Verona (2-2) - Errori, sprechi e rammarico: pari che sta stretto

Un pari che va stretto al Milan e che lascia l’amaro in bocca. I rossoneri creano palle-gol a ripetizione, sbagliano un rigore (continua la serie negativa di Ibrahimovic), dominano ma... alla fine lasciano punti preziosi per strada. A San Siro finisce 2-2: tutta colpa di quei primi venti minuti da incubo, con l’Hellas che va a segno due volte. La squadra di Pioli torna in partita con Kessié nel primo tempo, poi si scatena nella ripresa giocando praticamente nella metà campo avversaria. Il VAR toglie la gioia del gol prima a Calhanoglu e poi a Calabria, il solito Ibra la riprende nel finale (ma quanto pesa quel penalty sbagliato), ma alla fine ne esce un pareggio tanto spettacolare quanto deludente. Il Milan, superiore in tutto al Verona, avrebbe potuto e dovuto fare di più.

96' Fischio finale: Milan-Verona finisce 2-2.

95' Un'altra occasione per il Milan, stavolta con Calabria: il terzino rossonero controlla in area e calcia, Silvestri la blocca.

93' GOOOLLL!!! IBRAHIMOVIC!!! Cross dalla destra, stacco imperioso dello svedese e pallone in rete: stavolta il 2-2 è valido.

90' Ci saranno 5 minuti di recupero. Intanto è stato ammonito Tameze per proteste.

89' Calabria trova il gol del pareggio, ma Guida annulla dopo aver consultato il VAR: fallo di mano di Ibra. Non è serata!

87' Cambio per il Milan: Hauge prende il posto di uno spento Calhanoglu.

85' Il Verona in attacco. Cross dalla destra e colpo di testa di Colley, ben appostato sul secondo palo: pallone che finisce sul fondo.

84' Il cronometro scorre inesorabile.

83' Il Milan ha creato davvero tante occasioni da gol.

78' Cambio per il Milan: Diaz prende il posto di Leao.

78' Corner per il Milan: pallone dentro e colpo di testa di Ibrahimovic, che, tutto solo, non inquadra la porta.

77' Altra grande occasione per il Milan, con Silvestri in serata super che salva su Ibrahimovic.

76' Angolo per il Milan: cross in mezzo, colpo di testa di Ibra e pallone che sbatte sulla traversa. Poi serie di batti e ribatti, ma il pallone non vuole entrare.

75' Bell'azione del Milan, con Calhanoglu che vede e serve Ibrahimovic in area: tiro dello svedese e deviazione in angolo.

73' Altra sostituzione per l'Hellas: fuori Magnani, al suo posto Cetin.

70' Il Milan insiste: cross dalla destra di Calabria, colpo di testa di Ibrahimovic e pallone a lato.

69' Sostituzione per il Verona: Udogie prende il posto di Ilic.

67' Angolo per il Milan: cross in mezzo e fallo in attacco. Punizione per il Verona.

66' INCREDIBILE! Ibra sbaglia l'ennesimo rigore: pallone in curva. Si rimane sul 2-1 per il Verona.

65' Rigore per il Milan: fallo netto di Lovato su Kessié.

64' Incredibile palla-gol per Theo Hernandez, si presenta a tu per tu con Silvestri e calcia a botta sicura: miracolo del portiere del Verona.

63' Doppio cambio per l'Hellas Verona: entrano Tameze e Colley, fuori Dawidowicz e Kalinic.

62' Il Milan fa tanto possesso ma non riesce a sfondare. Il Verona difende con tanti uomini.

58' Calcio d'angolo per il Milan: traversone in area, Silvestri smanaccia ma Calhanoglu sbaglia la conclusione al volo.

56' Rebic si crea lo spazio per la conclusione, ma il suo destro da fuori finisce ampiamente sul fondo.

53' Ammonizione per Bennacer.

51' Il Milan trova il gol del pareggio con Calhanoglu, ma il turco era in fuorioco: rete annullata grazie al VAR.

50' Il Milan ci prova da fuori con Bennacer, ma il tiro dell'algerino finisce alto sopra la traversa.

49' Il Milan prova ad aggredure il Verona.

45' Tutto è pronto. Fischio di Guida: si riparte! Possesso Milan.

- Squadre in campo per la ripresa. Un cambio per il Milan: Rebic prende il posto Saelemaekers.

Milan sotto di un gol dopo i primi quatantacinque minuti di gioco. I rossoneri pagano un inizio di disastroso, con due reti subite su altrettante palle inattive. Approccio sbagliato, dunque, e tanta insicurezza. La rete di Kessié riavvicina la squadra di Pioli all'Hellas Verona, avversario ostico che ha saputo, fin qui, sfruttare ogni occasione, anche con un pizzico di fortuna.

45' Fischio di Guida: fine primo tempo.

44' Calcio d'angolo per il Milan: pallone dentro, Kjaer colpisce ma non trova la porta.

42' Cartellino giallo per Lovato.

40' Il Milan ha sempre fatto la partita, ma sta pagando gli errori commessi sui calci piazzati.

37' Angolo per il Milan: traversone in area ma troppo lungo per tutti.

34' Punizione dalla destra per il Milan: cross di Calhanoglu, colpo di testa di Kjaer e pallone sul fondo.

33' Cartellino giallo per Ceccherini.

30' Corner per il Milan: traversone in area, Silvestri riesce ad allontanare.

29' Cosa ha sbagliato Theo Hernandez! L'esterno rossonero si presenta a tu per tu con Silvestri ma calcia sul corpo del portiere.

27' GOOOLLL!!! KESSIE!!! Cross dalla destra di Saelemaekers e tocco vincente di Kessié, che non lascia scampo a Silvestri.

26' Leao ci prova da fuori, ma la sua conclusione finisce altissima sopra la traversa.

24' Angolo per il Milan: cross in area, il Verona mette fuori.

23' Ripartenza del Milan con Leao, che va al tiro dal limite: conclusione deviata e grande parata di Silvestri.

21' Milan in grande difficoltà.

19' GOL DEL VERONA! Hellas fortunato: tiro da fuori di Zaccagni e deviazione decisiva di Calabria, che spiazza Donnarumma.

16' Lunga azione manovrata del Milan e pallone per Calhanoglu, che calcia dal limite ma spara in curva. Tiro da dimenticare!

15' Calcio d'angolo per il Milan: cross in area, il Verona spazza via.

11' Il Milan prova a riorganizzare le idee.

9' Corner per il Milan: cross in mezzo, libera la difesa del Verona.

8' Buona occasione per Saelemaekers, che calcia con il destro ma troppo centralmente: para Silvestri.

6' GOL DEL VERONA! Angolo per l'Hellas: traversone in area, colpo di testa di Ceccherini e pallone sulla traversa, arriva Barak e insacca.

5' Verona a un passo dal gol. Zaccagni sfonda in area e mette in mezzo per Kalinic: tap-in a botta sicura e grande parata di Donnarumma.

2' Calcio d'angolo per il Milan: cross in mezzo, girata di Ibrahimovic e pallone alto sopra la traversa.

1' Ci siamo. Un occhio al cronometro, poi il fischio di Guida: si comincia! Primo pallone del match per il Verona.

- Le due squadre fanno il loro ingresso sul terreno di gioco. Classica maglia rossonera per il Milan, completo giallo per il Verona.

Amici di MilanNews.it, benvenuti a San Siro. Milan e Verona tra pochi minuti in campo per il posticipo della settima giornata del campionato di Serie A. Un altro impegno difficile per i rossoneri di Pioli, dopo la trasferta di Udine e la gara europea con il Lille. Un'altra emozionante sfida che, come sempre, vi racconteremo LIVE grazie alla nostra diretta testuale. Restate con noi.

LE FORMAZIONI:

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Gabbia, Hernandez; Kessie, Bennacer, Saelemaekers, Çalhanoglu, Leao; Ibrahimovic. A disp.: A. Donnarumma, Tatarușanu, Conti, Dalot, Duarte, Romagnoli, Castillejo, Díaz, Hauge, Krunić, Tonali, Rebic. All.: Pioli.

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Ceccherini, Lovato, Magnani; Lazović, Dawidowicz, Ilić, Dimarco; Barák, Zaccagni; Kalinić. A disp.: Borghetto, Pandur, Amione, Cetin, Empereur, Udogie, Cancellieri, Tameze, Terracciano, Colley, Di Carmine, Salcedo. All.: Jurić.