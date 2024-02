live mn - Pioli: "Calabria, Kalulu e Tomori stanno bene. Europa League? Ce la giochiamo anche noi"

vedi letture

Amici e amiche di Milannews.it, benvenuti a Milanello dove tra poco Stefano Pioli interverrà in conferenza stampa alla vigilia della sfida di campionato contro l'Atalanta, in programma domani alle 20.45 a San Siro. Grazie al nostro live testuale non vi perderete nemmeno una dichiarazione del tecnico rossonero. Restate con noi!!!

Domani sarà uno scontro diretto. Che partita sarà?

"'E' una gara importante per la classifica, per tornare a vincere. Sarà difficile, noi, l'Atalanta e l'Inter siamo le squadre che abbiamo fatto più punti. Affronteremo una squadra in forma".

Lei aveva detto che l'Atalanta era più favorita di voi a vincere l'Europa League...

"Quando mi avete fatto la domanda dovevamo ancora passare il turno. Ora ce la giochiamo anche noi come Atalanta, Liverpool e Bayer. Tutti vogliono vincere l'Europa League".

Come sta la squadra?

"Non so ancora niente. Ieri abbiamo recuperato, oggi capirò di più sulla condizione della squadra. Kalulu sta bene, parlerà con lui e vedremo se convocarlo. Tomori è un po' più indietro ma sta bene anche lui. Calabria dovrebbe allenarsi in gruppo anche oggi".

Come bloccare l'emorragia dei gol subiti?

"Non è essere alti o bassi la differenza, è l'intensità con cui fa la pressione per sviluppare al meglio la fase difensiva".

Cos'hai pensato quando avete pescato lo Slavia Praga e non il Bayer Leverkusen?

"Non ho pensato niente. Non ero preoccupato nemmeno di affrontare subito il Bayer. Non sarà facile perchè lo Slavia ha vinto il girone davanti alla Roma e si sta giocando il campionato".

Che Atalanta troverete?

"Loro stanno bene, ma stiamo bene anche noi. Ci hanno sconfitto due volte quest'anno

Giocare il giovedì cambia per il campionato?

"Fa la differenza, basta vedere la preparazione per domani. Se giochi giovedì e domenica, il venerdì riposi e oggi hai l'unico allenamento. Noi vogliamo essere competitivi in campionato e in Europa. Vogliamo fare bene, sarà un mese importante quello che ci aspetta".

Si aspettava di più da chi ha giocato a Monza?

"Delle critiche è meglio non parlarne. Venivamo da tanti risultati utili. Potevamo far meglio. Non voglio essere negativo. Pensiamo a domani".

De Ketelaere è stato aiutato dalle diverse pressioni tra Milan e Atalanta?

"Gasperini sta facendo un lavoro incredibile, eccezionale, bisogna fargli i complimenti; ha avuto annate esaltanti e altre meno producenti. Ricordo i vostri sguardi su De Ketelaere, quando si diceva che aveva qualità e che Maldini e Massara non avessero preso un pacco o un bidone. In tanti in Italia hanno bisogno di un anno. Gasperini bravo a trovarvi una posizione più offensiva, poi ogni ambiente ha le sue aspettative e la sua storia".

La fase difensiva sarà messa a dura prova contro Atalanta e Lazio...

"L'Atalanta non è forte solo sulle ripartenza, ma ha tante soluzioni. Dovremo essere compatti, attenti e aggressivi. Dovremo cercare di fare male all'Atalanta perchè abbiamo le caratteristiche per farlo".

Le scelte di Monza perchè puntate di più sull'Europa League?

"Non è così. Continuo a ripetere che vogliamo essere competitivi in tutte e due le competizioni. Non ho solo undici titolari, credo che le scelte di Monza fossero quelle giuste per quella partite e per le condizioni dei giocatori. Sceglierò sempre in base alla condizione dei giocatori e della partita che vogliamo fare".

Come mai non giocate mai il lunedì?

"Mi era stato proposto di giocare lunedì contro il Monza. Abbiamo preferito avere un giorno in più per il ritorno contro il Rennes. Ci hanno proposto di giocare il lunedì contro l'Empoli, ma non pensavamo di giocare domenica alle 15. C'è un club che si occupa dei calendari".

Vedi Maignan meno sereno?

"Non sono finiti i suoi miracoli. E' uno dei portieri migliori al mondo. Impara sempre qualcosa da ogni situazione".

Che differenza c'è nel rendimento tra Pulisic e Chukwueze?

"Hanno le stesse caratteristiche. Pulisic fa gol, fa assist e lavora. Chuku deve fare gol, assist e lavorare".

Bennacer titolare domani?

"C'è ancora l'allenamento di oggi. Vedrò come stanno tutti i giocatori".

Con gli ingredienti che hai a disposizione cosa puoi fare per migliorare alcuni aspetti della squadra?

"Adoro Masterchef, adoro Cannavacciuolo, Barbieri e Locatelli. Non so cucinare, ma adoro mangiare. La società mi ha messo in mano gli ingredienti giusti per avere una squadra equilibrata e competitiva. Se togliamo la partita di Monza, nelle precedenti partite di media abbiamo concesso 3 tiri in porta in meno a partita rispetto a inizio campionato. A Monza, abbiamo preso due gol evitabili. Anche in 10, sul 2-2, volevamo vincere la partita perchè questa è la mentalità della squadra".

Gabbia è in grande forma. La presenza di Kjaer al suo fianco lo sta aiutando?

"Kjaer è un leader, sa parlare al momento giusto. Parlare in campo è molto importante. La sua presenza sta sicuramente aiutando Gabbia. Matteo sta facendo ottime cose con o senza Simon. Si applica e vuole essere al posto giusto al momento giusto. Sta facendo molto bene".

Milan meglio in casa che in trasferta...

"I nostri numeri dicono che siamo meglio in casa, domani visto che siamo in casa possiamo essere fiduciosi".

Come affrontare l'Atalanta domani?

"Dobbiamo essere forti nei duelli. Guardiola aveva detto bene: affrontare l'Atalanta è come andare dal dentista, è fastidiosa".

- Finisce così la conferenza stampa di Pioli prima dell'Atalanta.