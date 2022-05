LIVE MN - Pioli: "Ci mancano 7 punti per raggiungere qualcosa di straordinario. La presenza di Ibra è importante"

© foto di Nicholas Reitano

Lo stadio Bentegodi è sempre stata una rampa di lancio per la storia del Milan. Sarà così anche domani?

"Sarà bello per i nostri giocatori affrontare un'altra partita con tanti tifosi milanisti. Ci stanno trasferendo un energia e un entusiasmo che vogliamo mettere in campo anche domani sera"

Che settimana è stata?

"E' stata molto simile a quelle precedenti. Siamo arrivati, prima della Lazio, dove tutte le partite hanno un peso importante. Ho visto grande attenzione e motivazione. Affrontiamo un grande avversario che ci creerà difficoltà ma queste sfide possono permetterci di acquisire consapevolezza. Non dobbiamo dimostrare che siamo solo bravi ma che siamo migliori"

Quanto sarà importante l'atteggiamento domani?

"Il nostro atteggiamento deve essere lo stesso nei 90 minuti. Noi e il Verona siamo tra le squadre che segnano di più nei primi minuti ma la partita sarà lunga e dovremo come sempre cercare di cambiare caratteristiche anche nel corso della partita. Solo credendoci fino alla fine potremo fare bene"

Il Milan deve essere più incisivo sotto porta? E che cosa può dare Ibrahimovic?

"Lo step è sempre lo stesso, abbiamo un modo di giocare che ci rende una squadra equilibrata. Vogliamo dominare la partita, essere più pericolosi ma le partite sono lunghe e difficili e la partita tra Real Madrid e City lo dimostra dove i blancos hanno vinto con spirito e mentalità. La presenza di Zlatn è importante per noi e decisiva e sta dando tanto per aiutarci"

Milan e Inter hanno due mentalità differenti?

"Non è il momento. Ora ci mancano 7 punti per fare qualcosa di straordinario e per dimostrare che siamo i migliori di questo campionato. Dobbiamo giocare da Milan, poi se vinciamo 1-0 o con qualche gol in più l'importante è essere squadra e giocare con emozione"

All-in sul Milan?

"I pronostici ci davano sfavoriti. Io scommetto che la squadra domani darà il massimo".

Il Milan giocherà due giorni dopo l'Inter. La lega dovrà fare una valutazione più seria in merito a questo aspetto?

"Non mi interessa. sappiamo quello che dobbiamo fare, ci mancano questi punti per raggiungere il nostro obbiettivo e sappiamo quello che dobbiamo fare"

Ha visto Inter-Empoli?

"Ho rivisto il nostro allenamento e poi una gran partita di tennis. Fenomeno Alcaraz".

Quali aspetti possono preoccupare il Milan? Il Verona è in un gran momento di forma

"Il Verona è giusto che faccia di tutto per cercare di batterci. Siamo una rivale prestigiosa e anche noi cercheremo di fare di tutto per vincere. Il reparto offensivo del Verona è molto pericoloso, hanno giocatori di qualità e dovremo saper difendere bene e mettere in difficoltà i nostri avversari"

E' la partita più difficile tra i tre turni che mancano?

"Sì ma perchè sarà quella di domani, ti ripeterò lo stesso concetto alla prossima. Tutte le squadre vogliono fare bene per migliorare il proprio score e noi dovremo affrontare tutte le gare con attenzione"

Vede una squadra matura per queste tre partite? Un commento su Ancelotti?

"Li vedo sempre sul pezzo e motivati, stanno gestendo bene queste emozioni Sono ragazzi giovani ma arrivano da due anni di lavoro, di successi e delusione. Già in passato abbiamo affrontato queste sfide e quella di domani sarà altrettanto difficile. L'abbiamo preparate bene. Ancelotti è una leggenda e credo sia un top in tutto, capace di vincere 5 campionati. Sa entrare nella testa dei giocatori e nel loro cuore"

Quando il Milan ha avuto l'obbligo di vincere come reagisce?

"Io non vedo i miei giocatori ne agitati. ne ansiosi. Li vedo motivati e dobbiamo essere concentrati perchè una virgola può fare la differenza. In questo aspetto riconosco una grande crescita del gruppo, pensavo di dover essere qui a tranquilizzarli ogni giorno invece li vedo sereni e felici. Dobbiamo continuare su questo percorso che ci ha permesso di salire e salire. Dobbiamo rinsaldare queste convinzioni"

La generosità è una qualità del Milan? Si può allenare?

"Sono situazioni e alchimie che nascono all'interno di un gruppo, per un ambiente che ci sta trasmettendo emozioni incredibili. Siamo pronti a dare il massimo per la maglia, il presente e il nostro futuro"

MN - L'ultimo rigore assegnato al Milan è stato con lo Spezia. Chi sarebbe il rigorista domani?

"Abbiamo sempre esposto la nostra classifica dei rigoristi ma in campo i giocatori possono cambiare la situazione. C'è chi deve tirarlo"

Cosa ne pensa di Barak?

"Ha sia tecnica che fisicità. Più sporcheremo le sue e le loro giocate, più potremo difendere meglio"

A fronte di alcuni errori arbitrali, ha l'impressione che non tutto dipenda dal Milan?

"No, dipende dal Milan tutto quello che possiamo controllare. I nostri attegiamenti, le nostre qualità Poi c'è chi deve fare altre scelte e noi le rispetteremo"

Verona in passato evoca anche ricordi negativi. Qual è la risposta?

"Stiamo cominciando a scrivere la nostra storia. E si scrive col presente"

Il Milan ha lasciato un po' sfogare gli avversari. Sarà il caso di gestire di più?

"Continueremo per abitudine e mentalità a cercare il gol. Anche con tre attaccanti puri non sono mancati gli equlibri con la Fiorentina, abbiamo lasciato una occasione perchè abbiamo difeso male. Cercheremo sempre di avere spirito offensivo"

C'è una frase o un'immagine che caratterizza lo spogliatoio in questo momento?

"Sì ma non lo vogliamo rivelare. Non è il momento"

Si sente di spendere due parole per i preparatori atletici spesso criticati in passato?

"Sanno benissimo cosa penso del nostro lavoro, il responsabile sono io: loro propongono e poi io decido. Troppe volte si dà importanza alla parte fisica e meno a quella tecnico-tattica. Non abbiamo mai avuto picchi né in un senso né nell'altro"

Differenze e similitudini tra le vigilie di Lazio e Verona?

"Nessuna perchè è stato facile capire alla squadra che tipo di settimana dovevamo fare. Le partite pesano ugualmente, è stata una vigilia giusta per la partita che dobbiamo fare"

Qualcuno ha scritto: "Milan in testa: la migliore delle peggiori" Le ha dato fastidio questo titolo?

"Ho letto e non mi era piaciuto, ma fa niente. C'è qualcuno che critica ancora Ancelotti, quindi è permesso tutto"

Alternanza Leao e Rebic sulle fasce?

"Dipende dalla partita, entrambi possono far bene sia a destra che a sinistra".

Saelemaekers o Messias dall'inizio?

"Non penso che tra i due ci sia molta differenza tra difensivo e offensivo. Cambia il piede, ma sono due giocatori offensivi che poi devono lavorare anche in fase difensiva".

L'anno scorso a Verona prestazione sontuosa in emergenza...

"Dal punto di vista tattico sarà simile. E' cambiato l'allenatore ma non l'atteggiamento. ci aspettano tante marcature a uomo asfissianti. Liberare gli spazi sarà decisivo".

14:40 - Termina qui la conferenza di Stefano Pioli