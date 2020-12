LIVE MN - Pioli: "Domani la decisione su Tonali e Rebic. Momento più bello del 2020? Quando ho ricevuto la conferma da Gazidis"

Amici e amiche di Milannews.it, benvenuti a Milanello dove tra poco Stefano Pioli parlerà in conferenza stampa alla vigilia del match contro la Lazio che si giocherà domani alle 20.45 a San Siro. Restate con noi e seguite tutte le dichiarazioni del tecnico rossonero grazie al nostro live testuale!!!

Cosa pensa della vicinanza dei tifosi?

"Purtroppo non sono presenti ma i tifosi li sentiamo, viviamo la città e sentiamo l'affetto, la passione. Quando abbiamo la fortuna come l'altro giorno o pre derby, ci dà ulteriore carica, un apporto che ci sta mancando. Lavoriamo in un certo modo per dare soddisfazioni ai nostri tifosi".

Come giudica la vostra fase difensiva?

"Siamo stati bravi ad indirizzarla subito tatticamente, ma avevamo analizzato bene i due pareggi e forse nella nostra fase difensiva ci era sfuggito qualcosa. Invece col Sassuolo ci è riuscito ed è la stessa cosa che dobbiamo fare domani con la Lazio, squadra molto forte".

Quanto conta la partita di domani?

"Vale tanto. Alla squadra ho detto che stiamo lavorando tanto, ma domani serve un ultimo sforzo per chiudere al meglio l'anno. Abbiamo delle assenze, ma stiamo bene anche noi".

E' orgoglioso del suo Milan?

"Siamo tutti molto orgogliosi di quello che stiamo facendo. Dietro di noi c'è una società e un personale che ci mette nelle condizioni di lavorare al meglio. Sono orgoglioso di far parte di questo club e di allenare questi giocatori. Massima concentrazione per la partita di domani che è molto importante".

L'ultimo Lazio-Milan quanto via ha aiutato per l'autostima?

"Battere quelli che ci stavano davanti è stato importante, compresa la vittoria all'Olimpico contro la Lazio. In ogni partita cerchiamo delle conferme e lo faremo anche domani. Non pensiamo al futuro, ma solo alla gara di domani".

Quanto è importante chiudere in vetta il 2020?

"Dobbiamo dare sempre il massimo in ogni partita, senza guardare la classifica. Poi vedremo cosa succederà. Dobbiamo continuare a crescere. Domani è una partita importante e pensiamo solo a fare il nostro meglio. Juve e Inter hanno le loro qualità, noi le nostre. Abbiamo ancora ampi margini di miglioramenti. Loro sono favorite, noi dobbiamo pensare a fare del nostro meglio"

Come stanno Rebic e Tonali?

"La formazione la darò domani mattina. Oggi abbiamo fatto un allenamento tranquillo perchè qualche giocatore è acciaccato. Oggi Tonali e Rebic stavano abbastanza bene, ma prenderemo una decisione domani mattina".

Che classifica appenderà nello spogliatoio nel 2021?

"Ci penserò, noi dobbiamo pensare a fare un passo alla volta. Dobbiamo cercare di confermarci. Pensiamo alla partita di domani".

La coperta è corta?

"Non penso. E in questo momento sto capendo ancora di più che il club mi ha messo a disposizione una rosa importante. Tutte le squadre risentirebbero di 5 o 6 assenze importante. Dopo la sosta mi auguro di avere qualche giocatori in più dall'infermeria".

Che caratteristiche devono avere eventuali rinforzi sul mercato?

"Riguardano il modo di lavorare, professionalità e fame. Abbiamo voglia di migliorarci, la qualità poi. L'area tecnica inserirà giocatori solo con caratteristiche giuste, non solo tecniche ma anche morali".

In cosa Leao deve migliorare ancora?

"Nessuno a 21 anni può pensare di aver già raggiunto la piena maturità calcistica. Leao deve pensare di più al gol, deve sentirsi più attaccante. Tutti i giovani possono e devono migliorare. Abbiamo una squadra di talento che può crescere molto. Stiamo facendo tanti passi in avanti, questo è importante".

Qual è stato il momento più bello del 2020?

"Ce ne sono stati tanti visto che abbiamo ottenuto risultati importanti. La cosa più bella per me è vedere ogni giorno un gruppo che lavora insieme. Il momento più bello è stato quando Gazidis mi ha detto che la società voleva andare avanti con me".

Questo Milan è da scudetto?

"Siamo ambiziosi, noi giochiamo sempre per vincere. A voi piace parlare del futuro, ma non è così che si costruisce il futuro. Dobbiamo pensare alla partita di domani e fare dei progressi. Se poi questi progressi ci permetteranno di essere in alto a fine stagione, tanto meglio".

Cosa vi serve sul mercato?

"C'è grande condivisione tra me e la società sul mercato. Se ci sarà la possibilità proveremo a rinforzare la squadra".

Come giudica la crescita di Saelemaekers?

"E' cresciuto tanto. E' arrivato con un grande atteggiamento ed è cresciuto molto. Io non lo conoscevo, l'area tecnica mi ha fatto il suo nome. L'area scouting sa trovare i giocatori giusti, poi tocca a noi farli migliorare".

Un anno fa c'è stato il 5-0 dell'Atalanta. E' stata la svolta?

"E' stata una sconfitta umiliante per tutti, ma quella è stata la prima pietra su cui abbiamo costruito questo Milan. Da lì abbiamo capito cosa serviva, a gennaio il club ha fatto un mercato ottimo".

Da dove è la nata la svolta?

"A volte le sconfitte insegnano di più delle vittorie. La sconfitta in rimonta contro l'Inter ci ha fatto capire che potevamo fare grandi prestazioni come nel primo tempo. Ci ha insegnato tantissimo quella partita. Nel calcio la perfezione non esiste, questo è un gruppo che sa capire bene anche i propri limiti".

- Finisce così la conferenza stampa di Stefano Pioli prima della Lazio.