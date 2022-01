LIVE MN - Pioli: "Dovremo giocare da squadra ed avere idee chiare"

Amici e amiche di Milannews.it, benvenuti a Milanello dove tra pochi instanti andrà in scena la conferenza stampa di Stefano Pioli in vista del match di domani contro lo Spezia. Grazie al nostro live testuale potrete leggere in diretta tutte le dichiarazioni del tecnico rossonero. Restate con noi!

La squadra domani dovrà aiutare la coppia di centrali Kalulu-Gabbia.

"Assolutamente sì. Dovremo giocare da squadra. Affrontiamo un avversario che nelle ultime trasferte non ha subito goal vincendo sia a Napoli che col Genoa. Dovremo avere le idee chiare. Poi le prestazioni dei singoli sono importanti, ma se la squadra le esalta in un certo modo".

Le difficoltà del primo tempo di Milan-Genoa potranno 'svegliare' la squadra?

"Deve essere così. Abbiamo sempre dimostrato di essere intelligenti e responsabili. Veniamo da un approccio non adatto ad una partita e sappiamo quanto sarà importante cominciare con lucidità e determinazione domani".

Tra quanto rivedremo Rebic ai suoi livelli?

"Ha avuto problematiche abbastanza importanti, ci vorrà un po' di tempo soprattutto per uno con le sue caratteristiche che va di strappi e di forza. Ante deve sfruttare ogni singolo istante. Non credo ci vorrà tanto, ma serve un po' di pazienza".

Quanto conta oggi battere lo Spezia di Thiago Motta?

"L'anno scorso fu una settimana non positiva, ma questa è un'altra storia. Ma noi crediamo in noi stessi, il destino è nelle nostre mani".

Che cosa si intende per 'profilo giusto' riguardo al difensore?

"La nostra è una strategia condivisa: non vogliamo cambiare tanto per cambiare, ma per avere giocatori che migliorino per qualità, presenza e spessore la rosa. Non vogliamo prenderne uno tanto per dire che abbiamo comprato un giocatore. Kalulu-Gabbia stanno dimostrando che sono giocatori pronti anche per partite importanti. Se capiterà l'occasione giusta il club si farà trovare pronto, altrimenti rimarremo così... Tomori si è fatto male, ma spero che perderà solo 3-4 partite".

La fascia sinistra del Milan, Theo-Leao, è la migliore d'Europa?

"Sono confronti difficili. Non dimentichiamoci di Rebic, siamo sempre molto forti. Ora gli avversari ci conoscono meglio, quindi dobbiamo sempre variare le nostre posizioni. Theo sta diventando più completo perché va più spesso dentro al campo e si alterna davanti con Leao e Rebic. Sono ragazzi ancora in grande crescita e possono migliorare molto: sono già a livelli alti, ma possono crescere ancora".

Le condizioni del campo di San Siro. Ed una rosa senza infortuni...

"In questo periodo, per il clima, i terreni non possono essere dei migliori. Non credo che l'infortunio di Fik sia riconducibile al terreno. I troppi impegni non permettono un intervento. Dopo la sosta speriamo di giocare su un terreno più pulito, per essere più veloci. Sulla rosa: abbiamo recuperato due giocatori e ne abbiamo persi altri due".

Sugli infortuni.

"Ho grande fiducia. Avremo delle difficoltà nei cambi. La squadra ha lavorato bene e sta bene, sia mentalmente che fisicamente. Lo Spezia è in grandissime condizioni. Conosciamo le nostre capacità e qualità e dobbiamo giocare con fiducia".