LIVE MN - Pioli in conferenza: "E' mancata qualità e precisione. E sull'arbitraggio..."

- termina qui la conferenza stampa di Stefano Pioli.

Su Conti: "Boga è uno dei giocatori nel campionato italiano che nell'uno contro uno ne vince di più. Siamo stati attenti a non concedere tanto all'avversario, ma non potevamo non concedere qualcosa a Berardi, Caputo e Boga".

Se solo per sfortuna il Milan non ha segnato: "C'è stata mancanza di precisione e di qualità".

Se giocare a San Siro pesa a Bennacer: "Non credo, è un giocatore che non si nasconde. Credo che abbia fatto un'ottima partita in fase difensiva. Non gli manca il carattere per giocare a San Siro".

Se ha cambiato idea e se serve un attaccante a gennaio: "Sto parlando con la società e sto facendo le mie valutazioni. Al momento opportuno poi saprà quelle che sono le mie indicazioni".

Sull'Atalanta: "Bisogna pensare in modo positivo, con l'obiettivo di andare a cercare la vittoria. Non faccio tabelle. Basta vedere i risultati di questa giornata qua, l'ho detto anche ai miei giocatori, il campionato italiano è equilibrato. Bisogna star dentro alla partita fino alla fine".

Se l'arbitraggio è stato all'altezza: "Non voglio commentare l'arbitraggio, perchè non voglio dare alibi. Chi è stato presente alla partita credo abbia potuto giudicare l'arbitraggio".

Se è mancata la determinazione nell'ultimo passaggio: "Non direi, c'è mancato solamente di segnare in almeno una delle occasioni che abbiamo avuto".

Se prevale la soddisfazione per la prestazione o l'amarezza per il pareggio: "Più l'amarezza nel non averla vinta. Non possiamo non vincere queste partite. Abbiamo sbagliato qualche pallone semplice, però se una squadra riesce a creare 9-10 occasioni come abbiamo fatto, deve riuscire a vincere. Per voglia, generosità e voglia di vincere non posso rimproverare nulla ai miei giocatori, però c'era bisogno di vincere per il morale, per la classifica e per la giornata storica del mister".

