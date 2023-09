live mn - Pioli: "Non mi interessano i derby del passato, non abbiamo paura di nulla. Kjaer pronto per giocare"

Amici e amiche di Milannews.it, benvenuti a Milanello dove tra poco andrà in scena la conferenza stampa di Stefano Pioli alla vigilia del derby contro l'Inter. Grazie al nostro live testuale potrete seguire in diretta tutte le dichiarazioni del tecnico rossonero in vista del match contro i nerazzurri di domani alle 18 a San Siro. Restate con noi!!!

Pensate solo alla partita di domani?

"Sicuramente. Abbiamo iniziato bene sia noi che loro. Vogliamo continuare così".

E' curioso di vedere come il nuovo Milan affronterà il derby?

"Ero curioso prima della prima di campionato. Ora sono convinto di come la squadra si è preparata e di come affronterà la gara. L'abbiamo preparato nei dettagli".

Giroud è il nuovo Ibra nello spogliatoio?

"Di Ibra ce n'è uno. E' la squadra che è cresciuta, è chiaro che ci sono giocatori di personalità come Giroud, ma per fortuna il nostro percorso ha permesso a giocatori giovani di maturare".

È stato colmato il gap con l'Inter?

"Non mi interessa niente degli ultimi derby, ma mi interessa solo domani. Altrimenti potremmo dire dello Scudetto vinto e non vinto dall'Inter. Conta solo mettere in campo le soluzioni per fare il nostro gioco".

Come sta Kjaer?

"Kjaer sta benissimo ed è pronto per giocare una gara così importante".

In nazionale gli interisti hanno segnato molto...

"Speriamo di esserci tenuti i gol per domani. Bisogna essere sempre preoccupati. L'Inter ha giocato alla pari col City, ma noi cercheremo di fare meglio di loro".

Che approccio dovete avere?

"La prossima partita è sempre un'occasione per dimostrare la nostra qualità. I miei giocatori devono pensarlo. Se siamo più forti lo dirà il campo. Domani il treno passerà da una stazione, ma poi ce ne saranno tante altre. Siamo solo all'inizio, mi piace come stiamo lavorando, domani usciremo dal campo ancora più forti perchè la partita ci dirà cose buone o meno buone su cui lavorare".

Qual è il punto di forza del Milan e dell'Inter?

"Te lo dirò domani dopo la partita. Servirà una partita di alto livello perchè per vincere il derby bisogna giocare bene".

Cosa vuoi vedere e cosa non vuoi vedere?

"Voglio vedere il Milan, voglio vedere quello che abbiamo preparato. Avremo l'approccio giusto per fare bene. Non abbiamo paura di nulla".

Negli ultimi derby non avete iniziato bene...

"Non ho guardato i derby passati, ma solo le nostre e le loro partite di questa stagione".

C'è qualcuno che può far male all'Inter?

"No, abbiamo pensato a prendere giocatori per far crescere la squadra. Sono grato al club per la squadra che abbiamo costruito".

Come sta Leao?

"E' cresciuto tanto, sta diventando un giocatore dominante e decisivo. E dovrà esserlo anche domani".

I cambiamenti nell'Inter cosa cambiano per il Milan?

"Cambiano un po' le caratteristiche, ma nelle prime partite non mi sembra che l'Inter abbia cambiato modo di giocare".

Cambia il modo di difendere con Kjaer?

"No, non cambia. Perchè dovrebbe cambiare?".

Cosa pensa delle parole di Cardinale?

"Ci fa piacere il suo interesse. Lui deve far crescere tutti. Ho parlato anche lui di persona della partite dell'anno scorso con il Chelsea. Finora abbiamo fatto vedere qualcosa di buono, poi dobbiamo continuare sulla strada di fisicità, ritmo e intensità".

Caldara fa parte del gruppo domani?

"Ha un problema alla caviglia e penso che non sarà a disposizione per diverso tempo".

Come sta gestendo la sua rosa?

"Adesso dovrò gestire molto bene le performance dei giocatori, viste le tante partite in 21 giorni. Ora pensiamo solo al derby, poi da domenica al Newcastle".

Chi sente di più il derby?

"Ho visto grande attenzione e serenità, soprattutto tra i nuovi. Non so se è perchè non sanno cosa ci aspetta domani, ma vedo una squadra serena e sorridente e credo che sia il modo giusto per affrontare queste gare. Poi arrivati a San Siro capiranno cos'è il derby. Stiamo parlando comunque di gente che ha già vissuto partite del genere in carriera".

Inter più consapevole del Milan negli ultimi derby?

"Nessuno di noi pensa ai derby dell'anno scorso, pensiamo solo a vincere quello di domani. Ci siamo preparati bene, poi alla fine del match potrò dire se siamo stati migliori. Affrontiamo la partita con la giusta spensieratezza".

Le novità tattiche potranno sorprendere l'Inter?

"Non ci sono giocatori vecchi e nuovi, c'è solo il Milan. Giocheremo per vincere il derby".

Quali sono le tue impressioni su Pellegrino?

"Marco è un difensore attento, disciplinato e aggressivo. Ha bisogno di tempo per capire delle cose, giocava a tre. Può fare anche il terzino sinistro, l'ho provato anche in questi giorni".

Che Milan sarà domani?

"Dobbiamo giocare da Milan, dobbiamo mettere in campo la miglior prestazione possibile. Domani inizia la vera stagione e noi vogliamo essere protagonisti".

La squadra gioca con meno frenesia?

"Deve essere così. Vogliamo gestire di più la partita e capire i momenti della partita. Vogliamo diventare una squadra più dominante all'interno della partita. Dobbiamo tenere più palla degli avversari quest'anno".

Sarà una partita di attesa?

"Entrambe possiamo fare bene in ripartenza, per questo dovremo gestire al meglio la palla".

L'Inter ci ha messo in difficoltà sulle ripartenze e sulle palle inattive...

"Sono situazioni importanti. Ci siamo preparati a tutto".

- Finisce così la conferenza stampa di Stefano Pioli prima del derby.