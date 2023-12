live mn - Pioli: "Oggi la decisione su Leao, Kjaer out. Primi 4 posti? Vogliamo fare di più"

Amici e amiche di Milannews.it, benvenuti a Milanello dove tra poco ci sarà la conferenza stampa di Stefano Pioli alla vigilia della gara di domani alle 18 in casa dell'Atalanta. Grazie al nostro live testuale potrete seguire in diretta tutte le dichiarazioni del tecnico rossonero. Restate con noi!!!

Il campionato è ancora aperto?

"Sì perchè mancano ancora tante partite. In campionato non può mancare la continuità, è questo il nostro obiettivo. Vogliamo arrivare almeno tra le prime quattro, ma vorremmo fare qualcosa in più".

Che Atalanta troverete domani?

"Sono sempre partite difficili contro di loro. Lotteranno fino alla fine per i primi 4 posti. Sono una squadra completa, ha qualità e forza fisica. Servirà una prestazione di alto livello per vincere".

Stai seguendo De Ketelaere?

"Lo sto seguendo soprattutto in queste settimane in vista della partita di domani. Sta giocando in un ruolo più offensivo, ha qualità, l'anno scorso gli è servito per imparare qualcosa, è un giocatore di prospettiva. Se dovesse giocare, dovremo stargli molto attenti".

Come stanno Leao e Kjaer?

"Per Leao è importantissimo l'allenamento di oggi. Negli ultimi giorni ha raggiunto livelli di intensità buona. Poi decideremo. Kjaer ha superato il problema, ma non si è ancora allenato in gruppo".

Pensate solo all'Atalanta?

"Stiamo pensando solo a domani, non ci sono problemi nel pensare già al Newcastle".

Stanno tornando alcuni giocatori...

"Certi momenti si passano in una stagione: più giocatori abbiamo a disposizione, meglio è. Bennacer ha bisogno di un po di tempo per ritrovare la condizione".

Cosa apprezzi di più di Gasperini?

"La sua coerenza tattica. Ha sempre dato un'identità alle sue squadre. Lo stimo molto".

Come vede Jovic?

"Non ho dubbi sulle sue qualità. Deve lavorare, deve essere intenso. Nel calcio moderno è fondamentale l'intensità, sia fisica che mentale. Se manterrà alto questo livello, darà una mano importante alla squadra".

Reijnders-Musah mediani?

"Abbiamo un modo di stare in campo abbastanza certo, poi dipenderà anche da cosa faranno gli avversari".

Quanto pesano le assenze in difesa?

"E' un'opportunità per dimostrare il nostro valore e la nostra coesione".

Come sta Krunic?

"E' una questione di condizione. Sta avendo un calo, non si può giocare sempre al 100%. In questo momento ci sono giocatori che stanno meglio".

Un mancino al fianco di Tomori può dare dei benefici?

"Nella fase di costruzione sicuramente. Nel calcio di oggi i centrali sono quelli che hanno spazio e tempo per fare le giocate. Theo, quando ha la palla, ci dà soluzioni diverse".

Bennacer vuole vincere il Pallone d'Oro....

"Non ho dubbi sulle sue qualità, è di altissimo livello. È giusto che un giocatore si ponga degli obiettivi così importanti, per poi proporli nel quotidiano. Lui ha grande personalità. Deve ritrovare la migliore condizione. Ha avuto un recupero senza inciampi, con grandissima costanza. Lo aspettiamo al 100%".

I calci piazzati sono un tabù?

"Dobbiamo fare sicuramente meglio. E' un nostro obiettivo".

Si sente un po' un capro espiatorio?

"No. Io sono l'allenatore del Milan e ho certe responsabilità. Non mi sente nè un eroe, nè una vittima".

Okafor è vicino al rientro?

"Domani non ci sarà. Domani ha l'ultimo controllo. Se sarà positivo sarà molto vicino il suo rientro".

Quando tornerà titolare Bennacer?

"Presto. Non credo che passerà moltissimo tempo".

Il vostro calcio troppo intenso per le tre partite a settimane?

"Il nostro calcio ha radici profonde. Non credo sia così intenso da non poter reggere le tre partite a settimana. Obiettivo era essere competitivi in campionato e in Europa, quindi cercheremo di raggiungerlo con le nostre idee".

Reijnders e Bennacer come possono giocare insieme?

"Sto parlando tanto con Bennacer della sua posizione. Abbiamo le idee chiare. Tra giocatori intelligenti non è mai un problema farli giocare insieme".

Perchè ha scelto Theo come centrale?

"La sua convinzione di poter essere utile anche in quella posizione".

Come arginerete CDK?

"Abbiamo studiato l'Atalanta. Lo conosciamo e sappiamo cosa aspettarci da questo giocatore".

