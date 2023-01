LIVE MN - Pioli: "Origi e Kjaer ok per Lecce, Rebic potrebbe recuperare per la Supercoppa. Mercato? Non c'è bisogno di intervenire"

Amici e amiche di Milannews.it, tra poco seguiremo in diretta la conferenza stampa di Stefano Pioli a Milanello in vista del match di domani contro il Lecce. Grazie al nostro live testuale non vi perderete nessuna dichiarazione del tecnico rossonero alla vigilia della trasferta in Puglia. Restare con noi!!!

Che cos'ha letto negli occhi dei giocatori?

"Grande determinazione e volontà. Nelle ultime due partite non abbiamo raggiunto i risultati che volevamo, dobbiamo fare tutti meglio, ma ho visto voglia di imparare dagli errori".

Come stanno gli infortunati?

"Il gruppo è forte quando è al completo. Più siamo e più siamo forti. Gente come Ibra, Kjaer e Florenzi non sono forti solo in campo, ma sono anche dei leader. Origi e Kjaer sono recuperati per domani, Rebic potrebbe recuperare per la Supercoppa. Gli altri spero di riaverli a breve perchè abbiamo bisogno di tutti".

Come mai ha scelto di portare tutti a Milanello dopo il Torino?

"Quando c'è qualcosa che non va faccio fatica ad aspettare il giorno dopo. Ho preferito parlare subito con i miei per spiegare cosa fare meglio e per far riposare bene tutti. Con la Roma avevamo giocato bene, col Torino una partita giusta fino al 70esimo. Non è una questione di seconde linee, ma di attenzione e volontà".

Da dove si riparte?

"Con il Torino abbiamo fatto 36 tiri verso la porta, solo 8 nello specchio. Ci è mancata lucidità. A volte siamo stati troppo frenetici. Dobbiamo fare meglio a partire giù da domani anche in vista della Supercoppa".

Come sta vedendo Vranckx?

"Ha ottime qualità, si sta inserendo bene e troverà il suo spazio. Io cerco di mettere sempre in campo la formazione migliore".

C'è mancanza di fame?

"No, credo sia una questione di lucidità e di qualità. Sappiamo che se vogliamo vincere qualcosa anche quest'anno dobbiamo alzare il nostro livello".

Come mai sta giocando così poco Adli?

"Si sta allenando bene, è molto disponibile. Io faccio le scelte in base alle varie partite. Lui è stato penalizzato perchè nel suo ruolo c'è grande concorrenza, non ci sono problemi nel suo ambientamento".

Vi serve qualcosa sul mercato? Maldini ha detto che è chiuso...

"Sapevo della situazione e rimango convinto che l'unico nostro problema è non avere il gruppo completo in ogni reparto. Non c'è bisogno di intervenire".

Bakayoko potrebbe andare via?

"Non lo so in questo momento, non ci sono novità. Lui è un grande professionista perchè si sta allenando sempre al massimo".

Vi giocate tanto nelle prossime due partite?

"Credo sia normale che ci sia un occhio più critico nei nostri confronti perchè abbiamo vinto lo scudetto e abbiamo giocato un bel calcio. Noi siamo i primi a voler fare sempre meglio. Le critiche ci stanno dopo le ultime due partite perchè non abbiamo vinto. La stagione è lunga, non finirà nemmeno stasera dopo Napoli-Juventus. La Supercoppa è un obiettivo immediato e importante per noi. Il campionato è ancora lungo, non dimentichiamoci quanti punti avevamo di distacco a metà febbraio l'anno scorso. A livello di punti vogliamo fare meglio dell'anno scorso".

Cosa ha appeso a Milanello quest'anno?

"I grandi obiettivi si raggiungono attraverso i piccoli passaggi. Abbiamo messo, dopo la Roma, la classifica del girone d'andata dell'anno scorso quando abbiamo fatto 42 punti".

Come ha visto De Ketelaere da punta?

"Ha fatto una buona partita da centravanti, poi quando ci sono stati meno spazi ha fatto più fatica".

Come giudica le ultime prestazioni?

"Contro la Roma abbiamo fatto una bella partita fino all'85'. Contro il Torino non ho visto una brutta prestazione fino alla parità numerica, poi in uno in più siamo stati insufficienti. La difesa a 3 o a 4 non è determinante. Per quel che mi riguarda è importante mandare in campo una squadra con una strategia e con idee tattiche chiare".

Contento del rinnovo di Bennacer?

"Si merita il rinnovo. Lui è molto ambizioso e umile perchè sa di poter migliorare ancora. E' importante il lavoro che sta facendo la società, sono contento di tutti i rinnovi. Mi auguro che presto arriveranno anche altre notizie positive".

Dest può giocare anche più alto?

"Contro il Torino ha fatto una buona partita. Gli ho detto che il suo problema è la testa, deve rimanere concentrato e applicato tutti i giorni perché ha caratteristiche importanti. Partire già alto non credo che sia un bene per lui. Ha grande intensità e gamba, deve dare fastidio anche in fase difensiva".

Chi è il favorito per lo scudetto tra Allegri e Spalletti?

"Sono due toscani ai quali piace molto darsela contro l'uno con l'altro. L'uno dice che è favorito l'altro. In questo momento è chiaro che sia favorito il Napoli: 7 punti sono tanti, ma non decisivi. Mi godrò la partita: da una parte c'è la brillantezza del Napoli e dall'altra la concretezza della Juve".

Ha visto la squadra stanca?

"Il gol che abbiamo preso con il Torino è uno dei pochi che abbiamo subito in ripartenza. Abbiamo aggredito bene, ma c'era da fare fallo. Abbiamo sbagliato, ma non è una tematica che ci vede in difetto".

Che partita sarà domani?

"Il Lecce è in grande fiducia, ha vinto con merito con la Lazio. Stanno bene, ci creeranno difficoltà".

Come sta vedendo la crescita di Colombo nel Lecce?

"Sta facendo molto bene, sta dimostrando grandi miglioramenti e il Milan lo sta seguendo con grande attenzione".

