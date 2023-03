LIVE MN - Primavera, Cagliari-Milan (0-1): tre punti d'oro per Abate. Decide ancora Zeroli

95' Triplice fischio, vince il Milan! Decide il gol di Zeroli a fine primo tempo.

92' Ultimi assalti Cagliari, si chiude bene il Milan.

90' Cinque minuti di recupero.

88' Altro cambio per il Milan: esce Chala Traore, entre Bartesaghi.

83' Cambio per il Cagliari: fuori Idrissi, dentro Achour.

81' Vinciguerra ci prova da fuori, palla che sfiora il palo. C'era Lapo Nava.

80' Altro cambio per il Milan: fuori Cuenca, dentro Sia.

79' Problemi per Stalmach, che chiede il cambio. Al suo posto entra Malaspina.

76' Verticalizzazione splendida di Chaka Traore, Cuenca controlla in area ma perde il tempo giusto per tirare. Grande giocata del numero 11 del Milan.

70' Rosso per Belloni! L'esterno del Cagliari abbatte da dietro Bakoune con un intervento sinceramente evitabile e pericoloso. L'arbitro non ha dubbi e lo espelle. Cagliari in dieci.

65' Cambi per il Cagliari: fuori Zallu e Caddeo, dentro Tsuluv e Arba.

64' Cambio per il Milan: entra Longhi, esce Mangiameli.

57' Chaka Traore accelera e diventa imprendibile. Caddeo lo abbatte a metà campo e viene ammonito.

56' Cambio per il Cagliari: fuori Konate e dentro Kosiqi.

50' Intervento goffo ma efficace di Simic che stoppa in area un'azione pericolosa dei padroni di casa.

46' Comincia il secondo tempo. Primo possesso per il Cagliari.

- Sostituzione Cagliari: entra Masala per Cavuoti

Primo frazione di gioco che si conclude con il Milan meritatamente in vantaggio: la squadra di Abate ha creato diversi pericoli prima di trovare il gol dell'uno a zero proprio allo scadere. Bene il reparto offensivo e positiva la prova di Bozzolan a sinistra, moto perpetuo sulla fascia.