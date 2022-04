LIVE MN - Primavera, Empoli-Milan 3-1: rossoneri a rischio retrocessione

Quarta sconfitta consecutiva (e seconda volta in cui non riescono a mantenere il vantaggio) per i rossoneri, che ora si trovano a due punti dalla zona playout (con una partita in più). Partita completamente anonima nei secondi 45' minuti per il Milan.

90+3' Triplice fischio dell'arbitro.

90+1' 3-1 Empoli. Contropiede velocissimo dei toscani con Tolomello: dopo un grande scatto in profondità l'attaccante azzurro serve Magazzu a tu per tu con Desplanches. Al numero 11 basta spingere il pallone in rete.

90' Ci saranno tre minuti di recupero.

89' Ci prova Stanga, ma la sua conclusione viene deviata in calcio d'angolo.

84' Padroni di casa che mantengono il controllo della gara.

78' Doppio cambio nel Milan: dentro El Hilali e Tolomello, fuori Eletu e Coubis.

77' Milan totalmente sparito dal match, zero occasioni create in questo secondo tempo.

72' Ottima azione dell'Empoli, Fazzini prova la conclusione di prima intenzione: Desplanches respinge in corner.

66' Vantaggio Empoli. Desplanches regala palla a Degli Innocenti, che piazza la conclusione e non sbaglia. 2-1.

61' Ammonito Pezzola per proteste.

60' Momento di stallo del match.

57' Doppio cambio nel Milan: dentro Obaretin e Chaka, fuori Di Gesù e Roback.

56' Prima conclusione della ripresa: Baldanzi ci prova da lontano, palla alta.

45' Inizia il secondo tempo.

Un primo tempo divertente tra Empoli e Milan. In questi primi quarantacinque minuti i rossoneri, freschi del cambio in panchina, trovano la rete dopo dopo dieci minuti con Gala che, di sinistro, trafigge Biagini. Il pareggio della squadra di casa arriva a pochi secondi dalla fine del prima metà di gioco: Pezzola svetta di testa su corner e realizza la rete dell'1-1.

46' Fine primo tempo.

46' Gol dell'Empoli. Corner perfetto per la testa di Pezzola che trova il tempo giusto e realizza la rete del pareggio.

45' Un minuto di recupero.

44' Altra occasione Empoli. Cavalcata di Boli, Desplanches salva, sulla respinta ci riprova Boli ma la palla viene deviata in corner.

39' Occasione Empoli. Fazzini salta Borges con un tunnel, entra in area e prova a piazzare sul palo di Desplanches che, attento, riesce a deviare in corner.

37' Mancino di Fini dal limite dell'area, sfera che termina altissima.

31' Discesa sulla destra di Poli, cross in mezzo per Magazzu ma Desplanches interviene con i pugni.

29' Rizza sfonda sulla corsia di sinistra, assist per Baldanzi che non arriva con i tempi giusti e la sfera termina sul fondo.

27' Molti errori da parte di entrambe le squadre in questa fase di gara.

22' Pestone di Nasti su Rizza, che rimane a terra: cartellino giallo per il rossonero.

15' OCCASIONE MILAN! L'asse Roback-Nasti funziona benissimo: lo svedese lancia il 9 rossonero in porta, ma Biagini ipnotizza il centravanti rossonero! Che occasione!

11' GOOOOOOOOOOOOOOOOL! GOOOOOOOOOOOOOOL! Ottimo lavoro di Roback sulla sinistra, palla per Nasti che cambia tutto su Gala: mancino a giro del centrocampista rossonero e vantaggio del Milan!

9' L'Empoli sorprende il Milan da punizione, Fazzini si accentra e calcia: conclusione che si spegne sul fondo.

7' Prima offensiva del Milan: cross di Gala dalla destra, palla che termina tra le braccia di Biagini.

1' Si parte! Il primo pallone è dell'Empoli.

Amici e amiche di MilanNews.it, benvenuti alla diretta testuale della terzultima gara del campionato Primavera: Empoli-Milan. I rossoneri, dopo sei sconfitte consecutive, hanno preso una decisione importante per la panchina: Mister Terni prenderà il posto di Federico Giunti. Con una vittoria, oggi, il Milan potrebbe mettere un piede verso la zona salvezza. Come sempre, grazie alla nostra diretta testuale, vi racconteremo tutte le emozioni di questa partita, minuto dopo minuto, azione dopo azione, fino al fischio finale.

Queste le formazioni ufficiali di Empoli-Milan:

EMPOLI: Biagini, Rizza, Degli Innocenti, Pezzola, Fazzini, Baldanzi, Magazzu, Guarino, Boli, Fini, Kaczmarski. A disp: Fantoni, Rossi, Evangelisti, Baggiani, Ignacchiti, Renzi, Barsi, El Biache, Filì, Bonassi, Peralta, Dragoner. All.: Buscè.

MILAN: Desplanches; Incorvaia, Coubis, Stanga, Borges; Gala, Robotti, Eletu, Di Gesù; Roback, Nasti. A disp.: Bertaccioni, Nava, Obaretin, El Hilali, Tolomello, Foglio, Omoregbe, Rossi, Boni, Marshage, Piantedosi, Traorè. All. Terni.