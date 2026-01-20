live mn Primavera, Frosinone-Milan (0-2): Lontani-Castiello, due gol per tre punti d'oro!

FINE PARTITA, FROSINONE-MILAN 0-2. Nella ripresa il Milan va a prendersi i tre punti, che sono davvero d'oro! Nonostante un campo in alcuni punti in pessime condizioni e un inizio di ripresa bloccato, i rossoeneri con pazienza e personalità riescono ad abbattere il muro del Frosinone. A fare la differenza i cambi a metà frazione di Renna che manda dentro Ossola e Castiello per mettere più qualità in campo: al 70° arriva la rete di Lontani, nono gol in stagionale, mentre all'83° raddoppia proprio Castiello. Nel finale viene anche espulso Hodzic in circostanze poco chiare. Quello che conta, però, è che il Diavolo vince e si ricandida seriamente per la zona playoff!

92' Cambio per il Milan: entra Borsani per Lontani

90' Tre minuti di recupero

90' Colley ci prova di testa sugli sviluppi di un calcio piazzato: Longoni fa buona guardia

88' Clamoroso espulso Hodzic, mentre veniva accompagnato dai medici fuori dal campo. Incredulità per il calciatore rossonero e i suoi compagni che non si spiegano la decisione arbitrale, che non è molto chiara...

87' Qualche problema per Hodzic che è rimasto a terra dopo un fallo subito: necessario l'intervento dello staff medico milanista

86' Destro di Zorzetto dopo un'azione confusa che fa tremare Longoni: il pallone esce di pochissimo alla destra del portiere rossonero

85' Il Milan deve stare attento, la partita non è finita: pasticcio in uscita di Longoni che viene ostacolato anche da Cullotta, il pallone arriva dalle parti di Lohmatov che non concretizza anche grazie alla deviazione di un difensore milanista...

83' GOOOOOL DEL MILAAAAN! Raddoppia Castiello!!! Grandissima intuizione di Ossola che trova la traccia central per Castiello che con la finta di corpo manda fuori giri il difensore e poi con un colpo da biliardo imbuca nell'angolo, con tanto di bacino al palo. 0-2 Milan!

82' Altri due cambi per il Frosinone: escono Toci e Cichero, entrano Mboumbou e Fiorito

81' Il Frosinone si riaffaccia dalle parte di Longoni con Befani: nulla di fatto

77' Nel Milan è il momento di Angelicchio, classe 2009: gli lascia il posto Plazzotta

75' Milan a un passo dal raddoppio! Bella azione di Ossola e Castiello che liberano al tiro Lontani: il tiro è deviato da Obleac e fa la barba al palo!

74' Cambio per il Frosinone: esce Raychev, entra Lohmatov

73' Occasione anche per il Frosinone con Colley che ha un buon pallone da fuori area ma lo calcia in orbita

72' Il Milan prova ora a sfruttare l'inerzia: prima con Plazzotta e poi con Nolli, entrambi dal limite dell'area il primo ribattuto, il secondo che vede il pallone spegnersi a lato

70' GOOOOL DEL MILAAAAN!!! Segna sempre lui, Simone Lontani! Il pressing su Raychev funziona, i rossoneri recuperano il pallone a metà campo e viene lanciato subito il bomber rossonero nello spazio: a tu per tu con Rodolfo per Lontani è un gioco da ragazzi. Rossoneri finalmente in vantaggio!

64' Doppio cambio per Renna: entrano Castiello e Ossola, nomi pesanti, ed escono Scotti e Mancioppi.

62' Lancio in profondità per Scotti a cui manca un metro e viene anticipato da Rodolfo in uscita

62' Primo cambio della partita: nel Frosinone esce Molignano ed entra Zorzetto

60' Scotti sfiora di testa da ottima posizione dopo un gran lavoro di Lontani dalla sinistra: potenziale chance sprecata dai rossoneri qui!

59' Milan che prova a salire di colpi: manca sempre l'ultimo passaggio e anche il terreno di gioco, in alcuni tratti impresentabile, non aiuta

54' Il primo tentativo è del Frosinone: prima fuori area con Raychev, il cui tiro viene murato, e sulla ribattuta da Cichero che però svirgola malamente

52' Molta imprecisione in questo avvio di ripresa da parte di entrambe le formazioni

45' Si riparte, senza cambi!

FINE PRIMO TEMPO, FROSINONE-MILAN 0-0. Si chiude senza recupero la prima frazione di gioco della sfida di scena allo stadio "Città dello Sport" di Ferentino. Una prima frazione di gioco, onestamente, poco entusiasmante e che vive di fiammate. Dopo una prima fase di studio a ritmi lenti e compassati, sono i padroni di casa che vanno a un passo dal vantaggio con un colpo di testa su angolo di Obleac che non va lontano dal palo. Il Milan non riesce a giocare e rendersi pericoloso, sbandando in un altro paio di occasioni pur senza concedere chance degne di nota. I rossoneri si accendono nel finale di tempo con Scotti e soprattutto con Lontani, il cui tiro a girare sul palo lontano viene smanacciato in angolo da Rodolfo. La squadra di Renna, nella ripresa, deve partire da qui.

43' Che giocata di Lontani! Il talento rossonero si mette in proprio e tenta il tiro a giro rientrando da sinistra: vola Rodolfo e compie un miracolo, mettendo il pallone in angolo. Eccolo il primo vero squillo del Diavolo!

42' Scotti estirpa il pallone dai piedi di Ndow sulla trequarti avversaria: il capitano rossonero non ci pensa e tira da fuori. Non una gran conclusione, troppo lenta e leggibile

41' Prova ad accendersi il Milan con Mancioppi che attacca centralmente e imbuca per Lontani alle spalle della linea difensiva ciociara che, però, è brava a rientrare... Il Diavolo timidamente chiede un calcio di rigore. Sul ribaltamento di fronte l'azione si conclude con un fallo e un giallo per Colley

36' Lontani prova a sbloccare il Milan con un destro da trenta metri che si invola altissimo sopra la porta

30' Altra occasione per i padroni di casa, ancora per Colley che va avanti di strapotere fisico ma al momento del tiro il pallone viene deviato in corner. Il Milan ora deve reagire

29' Che rischio per il Milan! Obleac a centimetri dal palo con la testa sugli sviluppi di un corner

23' Colley lavora il pallone spalle alla porta e prova la conclusione: il tiro, deviato, si spegne docile tra le braccia di Longoni

19' Prova a rispondere il Frosinone dalla destra ma il cross è fuori misura

13' Prima grande occasione per il Diavolo, che sta alzando i ritmi: dopo una bella azione di Scotti dalla destra, Mancioppi liscia il pallone da ottima posizione dentro l'area

10' Il primo giallo del match arriva presto ed è per un milanista: ammonito Plazzotta

8' Avvio di partita a ritmi non altissimi, il Milan cerca comunque di tenere il possesso

1' Cominciata la gara!

---

- Le formazioni ufficiali della sfida:

FROSINONE: Rodolfo; Pelosi; Obleac, Ndoye, Ndow, Toci, Molignano, Befani, Colley, Raychev, Cichero. A disp.: Minicangeli; Di Giosa, Luchetti, Fiorito, Lohmatov, Pantano, Zorzetto, Diallo, Buonpane, Mboumbou, Majdenic. All.: Cinelli.

MILAN (4-3-3) : Longoni; Nolli, Colombo, Cullotta, Tartaglia; Hodzic, Mancioppi, Cisse; Plazzotta, Scotti, Lontani. A disp.: Bianchi; Pandolfi, Del Forno, Grilli, Ossola, Seedorf, Borsani, Perina, Angelicchio, Castiello, Vechiu. All.: Renna.

---

Amiche e amici di MilanNews.it, buongiorno! È tempo di turno infrasettimanale per il Campionato di Primavera 1 e ad aprire la ventunesima giornata della competizione è il Milan di mister Giovanni Renna, oggi ospite del Frosinone penultimo in classifica. I rossoneri, dopo il bel pareggio contro la Fiorentina, vanno a caccia di punti per recuperare la zona playoff che, viste le molte squadre in pochi punti, non è distante. Restate con noi e seguite il live testuale per non perdervi le emozioni della sfida!