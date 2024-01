live mn - Primavera, Frosinone-Milan (0-2): Sia-Cuenca, i rossoneri tornano alla vittoria!

vedi letture

95' Fine del match!!! Il Milan vince 2-0 e sale a 30 punti in classifica.

94' GOOLLLL!!! RADDOPPIO DEL MILAN!!! Cuenca va via sul fondo a destra, pallone in area piccola, Palmisani si fa sorprendere e la palla finisce in rete.

93' Punizione per il Frosinone dalla trequarti: cross di sinistro di Ferizaj, Reveyre respinge in uscita.

90' Cinque minuti di recupero.

89' Giallo per Stalmach.

89' Ci prova Boccia da fuori area, pallone alto di poco sopra la traversa.

88' Espulso il tecnico del Frosinone, Gregucci, che protestato parecchio per un possibile rigore non fischiato alla sua squadra.

80' Sostituzione anche nel Frosinone: esce Bouabre, entra Shkambaj

80' Altri due cambi di Abate: fuori Sia e Bakoune, dentro Bonomi e Sala.

79' Cuenca fa tutto da solo, salta tre avversari e davanti a Palmisan prova il tocco sotto con il destro, pallone fuori.

75' Cambio nel Frosinone: esce Mezsargs, entra Damar.

74' Angolo per il Milan: cross dalla destra di Eletu e colpo di testa di Stalmach, pallone fuori.

73' Stupenda azione personale di Sia che salta due avversari, entra in area e calcia con il destro, Palmisani respinge anche questa.

72' Ripartenza rossonera con Sia che allarga per Cuenca. Il numero 10 entra in area e prova il sinistro a giro, ma non colpisce bene e Palmisani para facilmente.

68' Milan ad un passo dal raddoppio: bel tocco dentro in area di Stalmach per Simmelhack che controlla e prova il diagonale di sinistro, grande parata di Palmisani.

66' Cartellino rosso per Stefanelli dopo un duro contrasto con Simmelhack che è stato colpito sul volto con il piede dal giocatore del Frosinone. Padroni di casa in 10.

63' Doppio cambio nel Milan: fuori Liberli e Camarda, dentro Stalmach e Simmelhack.

62' Cross dalla sinistra di Eletu per Cuenca che colpisce di testa, pallone a lato.

57' Cuenca va via bene sulla destra e mette un pallone in area che arriva sui piedi di Sia il quale prova il destro, ma la sua conclusione viene respinta da un difensore del Frosinone.

52' Scotti si accentra dalla destra, serve Liberali che prova il sinistro da fuori area, pallone alto non di molto sopra la traversa.

49' Giallo per Boccia.

47' Bel cross dalla destra di Scotti che cerca Camarda al centro dell'area di rigore, pallone leggermente lungo che poi si spegne sul fondo.

45' Inizia la ripresa. Non ci sono stati cambi nelle due squadre durante l'intervallo.

- La Primavera del Milan ha chiuso il primo tempo in vantaggio di un gol: dopo una prima parte di gara con poche emozioni, al 30' è arrivata la rete dell'1-0 di Sia su assist di Camarda. Partita non semplice per i rossoneri, complice un Frosinone molto aggressivo e un campo molto pesante per la pioggia. Quel che conta però è aver sbloccato la gara.

46' Fine primo tempo.

45' Un minuto di recupero.

45' Milan vicino al raddoppio: conclusione al volo in area di Camarda, Palmisani respinge.

40' Cuenca ci prova dalla distanza, Palmisani blocca centralmente.

30' GOOOOOOOLLLLLLLL!!! MILAN AVANTI CON SIA!!! Grande spunto di Cuenca sulla trequarti, tocco in area per Camarda che davanti a Palmisani non tira, ma passa il pallone a Sia che segna a porta vuota.

28' Punizione per il Milan dalla fascia sinistra: Eletu mette un bel pallone in area, Cuenca salta più in alto di tutti, ma il suo colpo di testa è centrale e Palmisani para senza grossi problemi.

26' Occasione per il Frosinone: Selvini controlla bene, si gira e prova la conclusione appena dentro l'area di rigore, pallone alto sopra la traversa.

25' Angolo per il Milan dalla sinistra, sul pallone Eletu: cross in area, la difesa del Frosinone libera di testa.

21' Si vede ancora in avanti il Frosinone, ancora con Bouabre che mette un bel pallone rasoterra in area dalla fascia destra, ma Nsiala è attentissimo e anticipa tutti, liberando l'area.

14' Bouabre scatta in profondità per raggiungere un lungo rinvio di Palmisani, l'attaccante del Frosinone entra in area ma è bravissimo Reveyre ad anticiparlo in uscita bassa.

11' Buono spunto sulla sinistra di Bakoune, ma il suo cross si spegne sul fondo sul secondo palo.

10' Poche emozioni in questo avvio di partita.

0' Al via il match!!!

Amici e amiche di Milannews.it, tra poco potrete seguire in diretta grazie al nostro live testuale alla prima partita del 2024 della Primavera rossonera di Ignazio Abate che sarà impegnata sul campo del Frosinone. Il Milan è attualmente terzo in classifica con 27 punti, mentre i giovani ciociari sono ultimi con 3 punti. Restate con noi per non perdervi nemmeno un'emozione di questa sfida!!!

Queste le formazioni ufficiali:

FROSINONE: Palmisani; Romano, Stefanelli, Severino; Zaknic, Mezsargs, Ferizaj, Selvini; Boccia; Paura, Bouabre. All.: Gregucci.

MILAN: Reveyre, Scotti, Parmiggiani, Nsiala, Bakoune, Malaspina, Eletu, Cuenca, Liberali, Sia, Camarda. A disp.: Torriani, Colzani; Cappelletti, Tezzele; Perina, Sala, Stalmach; Bonomi, Simmelhack. All.: Abate.