live mn Primavera, Lazio-Milan (0-2): Paloschi-Liberali, rossoneri a -1 dal sesto posto

Vittoria di fondamentale importanza quella ottenuta oggi pomeriggio dal Milan Primavera in casa della Lazio. A decidere il match sono stati i gol di Paloschi nel finale di primo tempo e di Liberali nella ripresa. Con questo successo, i rossoneri superano in classifica proprio i bianocelesti al settimo posto e ora sono ad un solo punto dal Verona in sesta posizione, vale a dire l'ultima che permette la qualificazione alle finali scudetto. Mancano ancora tre partite alla conclusione della regular season e il Diavolo deve giocare contro Udinese, Torino e Genoa.

94' Fine del match.

92' Nel Milan dentro Lamorte al posto di Hodzic.

90' Quattro minuti di recupero.

85' Ulimo cambio nella Lazio: esce Nazzaro,entra Marinaj.

84' Sala controlla in area e prova il destro a giro, palla fuori di poco.

80' Ammonito Mancioppi.

78' Tre cambi anche nella Lazio: entrano Munoz, Ferrari e Cuzzarella.

76' Doppio cambio nel Milan: Mancioppi e Parmiggiani prendono il posto di Liberali e Ossola.

70' GOOOOOOLLLLL!!! RADDOPPIO ROSSONERO DI LIBERALI!!! Il numero 10 del Milan vince un rimpallo in area e quasi dal fondo calcia di potenza con il sinistro e sorprende sul primo palo Renzetti che non è certamente esente da colpe.

66' Che occasione per il Milan per il 2-0: Liberali trova in area tutto solo Perrucci che non controlla bene e il suo destro a tu per tu con Renzetti viene respinto da un disperato intervento in scivolata di Bordon.

62' Scotti ad un passo da gol: cross dalla sinistra di Lberali per il numero 99 rossonero che anticipa il diretto avversario con il tacco destro, pallone fuori non di molto dal secondo palo.

59' Prma sostituzione anche nella Lazio: fuori Serra, dentro Sulejmani.

59' Primo cambio nel Milan: esce Bonomi, entra Perrucci.

58' La Lazio spinge alla ricerca del pareggio.

55' Giallo per Bonomi.

49' Bella ripartenza rossonera, Bonomi entra in area e prova il sinstro, pallone che finisce in angolo dopo la deviazione di un difensore della Lazio.

47' Punizione per la Lazio dalla trequarti: cross di Farcomeni per Di Tommaso sul secono palo, colpo di testa che finisce fuori di molto e non preoccupa Pittarella.

45' Inizia la ripresa.

- Finisce 0-1 il primo tempo della sfida tra Lazio e Milan Primavera che ha trovato il gol del vantaggio nel recupero con un colpo di testa di Paloschi. Poche emozioni in questa prima frazione di gioco, con i biancocelesti pericolosi in un paio di occasioni da calcio piazzato, mentre i rossoneri hanno provato a creare occasioni da gol soprattutto in ripartenza Nel finale, però, ecco la rete del difensore milanista che permettere al Diavolo di chiedere avanti il primo tempo. Da segnalare un rosso non dato dall'arbitro per il biancoceleste Di Tommaso per una bruttissima entrata sulla caviglia di Scotti che per fortuna ha potuto proseguire il match.

48' Fine primo tempo.

48' GOOOOOOOOLLLLLL!!! PALOSCHI PORTA AVANTI IL MILAN!!! Punizione dalla fascia sinistra, cross di Bonomi e colpo di testa del centrale rossonero che spedisce il pallone sul secondo palo dove Renzetti non può assolutamente arrivarci.

47' Giallo anche per Petta.

45' Due minuti di recupero.

41' Angolo per la Lazio: pallone in area messo fuori dalla difesa milanista.

35' Punizione per il Milan da posizione centrale: ci prova Liberali con il sinistro, la barriera respinge la sua conclusione.

34' Giallo per Farcomeni per fallo su Liberali.

29' Punizione per la Lazio dalla trequarti: cross in area di Milani, colpo di testa Bordon sul secondo palo e grandissima parata di Pittarella che devia in angolo.

27' Lazio pericolosa su angolo con D'Agostini, palla fuori di poco.

21' D'Agostini si gira bene in area e prova l'assist in area piccola, ma non c'è nessuno dei suoi compagni e Tartaglia può liberare senza problemi.

16' Poche emozioni in questo inizio di partita. Le due squadre sono molto aggressive e lasciano pochi spazi agli avversari.

10' Giallo per Di Tommaso per una bruttissima entrata su Scotti. Il giocatore biancoceleste avrebbe meritato il cartellino rosso.

5' Buona occasione per il Milan con Liberali che entra in area e prova il sinistro, pallone ribatttuto da un difensore della Lazio.

0' Inizia la gara: primo pallone per il Milan.

- Prima del match viene osservato un minuto di silenzio per ricordare Papa Francesco, scomparso nei giorni scorsi.

Amici e amiche di Milannews.it, tra poco la Primavera del Milan scenderà in campo in casa della Lazio nella gara valida per la 35^ giornata di campionato. Si tratta di una gara fondamentale per i rossoneri che devono vincere a tutti i costi per tenere vive le speranze di agguantare un posto nelle finali scudetto di categoria. La formazione di Guidi, che si presenta al match in forte emergenza a causa di diverse assenze, è attualmente ottava a -4 dal sesto posto, l'ultimo che permette di andare ai playoff, del Verona che ha giocato. In settima posizione ci sono proprio i biancocelesti a +2 sul Diavolo, dunque entrambe le squadre si giocano tantissimo nel match di oggi pomeriggio. Grazie al nostro live testuale non vi perderete nemmeno un'emozione della partita. Restate con noi!!!

Queste le formazioni ufficiali di Lazio-Milan, sfida valida per il campionato Primavera 1:

LAZIO: Renzetti, Bordon, Nazzaro, Petta, Di Tommaso, D'Agostini, Bordoni, Serra, Farcomeni, Zazza, Milani. A disp.: Bosi, Cipriani, Frrari, Gelli, Munoz, Cuzzarella, Trifelli, Sulejmani, Pinelli, Marinaj, Ciucci. All.: Pirozzi.

MILAN: Pittarella, Magni, Nissen, Paloschi, Tartaglia; Sala, Hodzic; Ossola, Liberali, Bonomi; Scotti. A disp.: Colzani, Mancioppi, Perin, Perrucci, Koczylas, Parmiggiani, Di Siena, Lamorte, Perina, Colombo, Asanji. All.: Guidi.