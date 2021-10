LIVE MN - Primavera, Lecce-Milan (1-0) - Rossoneri subito sotto

2' Gol del Lecce. Partenza da incubo per il Milan: sugli sviluppi di un corner, Hasic salta tutto solo e realizza la rete del vantaggio.

1' Inizia il match!

Amici e amiche di MilanNews.it, benvenuti alla diretta testuale della gara Lecce-Milan, valida per il sesto turno di Primavera 1. I rossoneri non passano un bel momento: la squadra di Giunti ha totalizzato solamente due punti in campionato ed è ancora a caccia della prima vittoria. Sarà un match tutto da vivere e come sempre vi racconteremo tutte le emozioni di questa sfida, minuto dopo minuto, azione dopo azione, fino al fischio finale. Restate con noi, dunque, per rimanere aggiornati sull'andamento del match.

Le formazioni ufficiali:

LECCE: Borbei, Nizet, Hasic, Salomaa, Vulturar, Back, Burnete, Torok, Gonzalez, Milli, Lemmes. A disp.: Samooja, Bufano, Russo, Marti, Pascalau, Dreier, Carrozzo, Daka, Scialanga, Oltremarini, Coqu, Lippo. All.: Grieco

MILAN: Desplanches, Coubis, Kerkez, Obaretin, Robotti, Capone, Bosisio, Tolomello, Gala, Roback, Traore. A disp.: Nava, Pseftis, Polenghi, Nasti, Foglio, Bright, Rossi, Incorvaia, Bozzolan, Amore. A disp.:Giunti