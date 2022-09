LIVE MN - Primavera, Milan-Cagliari (2-0): Vittoria nel segno di Traore e Longhi!

Grande vittoria del Milan contro il Cagliari. Dopo la sconfitta in campionato contro la Fiorentina, la squadra di Abate tornare vincere. A segno Chaka Traore su punizione e Jordan Longhi, che nel finale chiude la partita sfruttando un errore della squadra ospite.

95' Finisce qui!

90' Cinque minuti di recupero.

87' Ultimo cambio per il Milan: dentro Simic, fuori Bozzolan.

85' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLL! GOOOOOOOOOOOOOOOOLLLL!!! Longhi approfitta di un errore in fase di impostazione del Cagliari e davanti a Lolic non sbaglia. 2-0!

80' Cambio nel Milan: dentro Bartesaghi, fuori Traore.

79' Milan in controllo della gara per il momento.

75' Doppio cambio nel Milan: dentro Scotti e Pluvio, fuori Omoregbe e Gala.

65' È sfida tra tra Omoregbe e Lolic. Il portiere del Cagliari evita il gol e manda sulla traversa.

61' Destro di Longhi in area, ma conclusione altissima.

55' Offensiva Samp con Del Pupo, Nava respinge.

52' Ammonito Bozzolan.

46' Comincia la ripresa.

Il Milan chiude i primi quarantacinque minuti in vantaggio grazie alla rete di Chaka Traore su punizione. Partita con ritmi non entusiasmanti, ma le occasioni non sono mancate per entrambe le squadre. Incredibile l'errore sotto porta di Vitale, che manda incredibilmente fuori da 0 metri. Bravi i rossoneri a sapere gestire il vantaggio e non farsi prendere dalla paura di subire il pari.

47' Fine primo tempo.

47' Destro di Coubis da lontantissimo, Lolic para.

46' Occasione Milan! El Hilali calcia da buona posizione e Zallu salva tutto con un intervento prodigioso.

45' Due minuti di recupero.

44' Ammonito Coriano.

42' Mancino di Omoregbe, Lolic para senza problemi.

38' Samp in pressing per cercare di raddrizzare subito la partita.

32' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL!! GOOOOOOOOOOOOOOLLL! Guadagna la punizione e la realizza! La conclusione di Chaka Trare trova una deviazione che spiazza Lolic, Milan in vantaggio!

31' Grande azione in solitaria di Chaka Traore che poi viene steso al limite dell'area: ammonito Belloni.

28' Colpo in faccia di Del Pupo a Coubis: episodio forse da rosso per il giocatore del Cagliari, ma l'arbitro lo ammonisce. Giallo anche a Coubis.

23' Fallo di Chaka Traorè e giallo.

21' Azione sulla sinistra di Vinciguerra, cross che passa sotto le gambe di Lapo Nava ma nessuno arriva per il tap-in.

20' Rossoneri molto imprecisi in questi primi venti minuti di match.

17' Altra conclusione di Omorogne, palla che termina fuori di molto.

14' Che errore di Vitale! Sullo sviluppo di una punizione a favore del Cagliari, i rossoblu mancano il gol del vantaggio con errore clamoroso di Vitale sotto porta, che spedisce fuori. Rossoneri graziati.

11' Milan vicini al vantaggio! Omoregbe sfrutta un errore di Lolic fuori dall'area, la palla corre verso la bandierina, l'esterno rossonero trova la palla e calcia a porta sguarnita ma Palomba salva tutto sulla linea di porta.

1' Si parte!

Amici e amiche di MilanNews.it, benvenuti alla diretta testuale di Milan-Cagliari, match valido per la quinta giornata di Primavera 1. Nonostante la grande delusione in questo inizio di campionato, la squadra di Abate trova incredibilmente un punto in Youth League, pareggiando contro la finalista dell'ultima edizione: il Salisburgo. Una gara che servirà da esempio per i rossoneri, che dovranno prendere spunto da quanto fatto di buono contro gli austriaci per cambiare la marcia in campionato.

Formazioni ufficiali:

Milan (4-3-3): Nava; Bakoune, Coubis, Paloschi, Bozzolan; Gala, Eletu, Zeroli; Omoregbe, El Hilali, Traorè. A disposizione: Pseftis, Bartoccioni, Simic, Nsiala, Pluvio, Stalmach, Foglio, Rana, Scotti, Longhi, Rossi, Bartesaghi. All. Abate.

Cagliari: Lolic, Zallu, Palomba, Carboni, Masala, Caddeo, Vitale, Vinciguerra, Belloni, Coriano, Del Pupo. A disposizione: Iliev, Idrissi, Conti, Pintus, Pulina, Kosiqi, Cavuoti, Veroli, Arba, Mameli, Konate, Sulis, Yanken, Griger. All: Filippi.