live mn Primavera, Milan-Fiorentina (1-4): brutto ko dei rossoneri di Abate

96' Fine della partita. La Fiorentina vince 4-1 in casa del Milan. I rossoneri restano fermi a 37 punti in classifica, mentre i viola salgono a quota 32 punti.

94' Doppia chance di testa per il Milan: prima ci prova Scotti, ma Leonardelli gl dice di no con una grande parata. Pochi istanti dopo, cross dalla sinistra di Bartesaghi per Zeroli, il cui colpo di testa sfiora il palo.

93' Ultima sostituzione nella Fiorentina: esce Scuderi, entra Fortini

92' ANCORA SENE!!! Angolo dalla destra e colpo di testa perfetto del numero 9 viola che batte Raveyre.

90' Sei minuti di recupero.

90' Cambio nel Milan: entra Magni, esce Nsiala.

89' CAPRINI CHIUDE IL MATCH!!! Tocco di Sene per Caprini che entra in area e segna il 3-1 per i viola con un preciso sinistro che si insacca all'angolino.

85' Tre cambi nella Fiorentina: escono Braschi, Harder e Biagetti, entrano Sadotti, Vitolo e Maggini.

80' Punizione per il Milan dalla fascia sinistra: cross in area, sponda di testa di Simmelhack che per poco non trova Simic in area piccola.

78' Bakoune prova il destro dalla distanza, ma non colpisce bene e il pallone finisce altissimo sopra la traversa.

74' Altro palo della Fiorentina con un colpo di testa di Caprini su azione da calcio piazzato.

72' Triplo cambio di Abate: fuori Camarda, Sia e Sala, dentro Bakoune, Scotti e Simmelhack.

71' Giallo per Nsiala.

68' Milan in 10: espulso Jimenez per doppio giallo.

65' GOL FIORENTINA!!! Punizione per i viola dalla sinistra: cross di Rubino e Baroncelli salta più in alto di tutti e batte Raveyre.

64' Giallo per Parmiggiani.

62' Sostituzione anche nel Milan: fuori Caldara, dentro Parmiggiani.

61' Primo cambio nella Fiorentina: esce Castrovilli, entra Rubino.

57' Che occasione per il Milan!!! Grande accelerazione di Sia che trova in area Camarda che da ottima posizione calcio alto sopra la traversa.

56' Punizione per il Milan dalla fascia destra: il cross di Victor è però basso e un giocatore della Fiorentina libera l'area.

55' Gallo per Castrovilli.

48' Sene ruba la palla a Nsiala, entra in area e tocca all'indietro per Briaschi che calcia con il destro, Raveyre si allunga bene e respinge. La palla arriva a Castrovilli che colpisce di testa, pallone fuori.

47' GOL DELLA FIORENTINA! Errore in fase di impostazione del Milan, Sene parte palla al piede e batte Raveyre.

45' Inizia il secondo tempo.

- Al Puma House of Football, il primo tempo di Milan-Fiorentina si è concluso con la Primavera rossonera in vantaggio 1-0: a decidere per ora la sfida è un gran gol di Sia al 9'. I viola hanno tenuto di più il possesso palla e hanno colpito un palo con Caprini al 16', mentre la squadra di Abate ha provato a rendersi pericolosa soprattutto in ripartenza.

46' Fine primo tempo.

45' Un minuto di recupero.

44' Altro angolo per la Fiorentina che sta spingendo in questo finale di primo tempo: cross di Castrovilli a rientrare sul primo palo che per poco non sorprende Raveyre, la palla colpisce il palo e poi la coscia del portiere rossonero, prima di essere allontanata da un giocatore del Milan.

36' Corner per la Fiorentina: cross in area dalla destra di Castrovilli, Baroncellini anticipa Raveyre in uscita sul primo palo, pallone fuori di poco.

32' Grande azione personale di Nsiala che entra in area dalla sinistra e cerca Zeroli all'altezza del dischetto, ma il suo passaggio è leggermente lungo e così il capitano rossonero non può calciare in porta. Zeroli allora tocca fuori area per Jimenez che calcia di prima intenzione, pallone ampiamente a lato.

31' Bello spunto a destra di Jimenez che va via a Fortini, arriva sul fondo e mette un pallone rasoterra in area piccola, Leaonardelli interviene in uscita bassa, poi un compagno di squadra allontana il pallone.

29' Giallo per Jmenez.

25' Raveyre sbaglia il rinvio e regala palla a Caprini che prova il destro dalla distanza, il portiere rossonero blocca centralmente.

21' Punizione per la Fiorentina dalla fascia destra: Castrovilli cerca un compagno di area, libera la difesa del Milan.

19' Si fa vedere ancora Sene in avanti: l'attaccante della Fiorentina si accentra dalla destra, entra in area e prova il sinistro a giro, Raveyre blocca il pallone a terra.

16' Fiorentina ad un passo dal pareggio: Braschi serve in area Sene che prova il diagonale con il destro, il suo tiro si trasforma in un assist per Caprini che tocca il pallone in scivolata e colpisce il palo.

9' GOOOOOLLLLLL!!! SIAAAAAA!!! Rete bellissima del giovane attaccante rossonero che parte da metà campo, fa tutto da solo, entra in area e con il sinistro batte Leonardelli.

7' Angolo per Fiorentina dalla sinistra: cross di Castrovilli, pallone che arriva sul secondo palo dove c'è Braschi, ma il giocatore viola non ci arriva e la palla finisce sul fondo.

0' Al via il match!

Dopo la qualificazione ai quarti di finale di Youth League ottenuta in settimana, il Milan Primavera tornerà in campo tra poco al "Puma - House of Football" contro la Fiorentina nella sfida valida per la 24^ giornata di campionato. Nella formazione titolare rossonera è presente anche Mattia Caldara, all'esordio assoluto in gare ufficiali in questa stagione, mentre in quella viola c'è Gaetano Castrovilli, ch sta rientrando dopo un lungo infortunio. Grazie al live testuale di Milannews.it non vi perderete nemmeno un'emozione della partita. Restate con noi!!!

Queste le formazioni ufficiali:

MILAN (3-4-1-2): Raveyre; Simic, Caldara, Nsiala; Jimenez, Sala, Ehuwa, Bartesaghi; Zeroli; Sia, Camarda. A disp.: Bartoccioni, Bakoune, Malaspina, Paloschi, Skoczylas, Parmiggiani, Mancioppi, Scotti, Magni, Bonomi, Simmelhack. Allenatore: Ignazio Abate

FIORENTINA (4-2-3-1): Leonardelli; Biagetti, Baroncelli, Romani, Fortini; Ievoli, Harder; Sene, Castrovilli, Caprini; Braschi. A disp.: Dolfi, Vigiani, Scuderi, Vitolo, Denes, Spaggiari, Gudelevicius, Sadotti, Rubino, Maggini, Padilla. Allenatore: Daniele Galloppa