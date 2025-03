live mn Primavera, Milan-Inter (1-1): la reazione rossonera porta un punto. Guidi espulso nel finale

FINE PARTITA, MILAN-INTER 1-1. Finisce in parità il terzo derby stagionale, con i rossoneri che mantengono l'imbattibilità nella stracittadina nel corso di quest'anno. Dopo un primo tempo in grande affanno, con il vantaggio dell'Inter propiziato da un rigore inesistente, i rossoneri entrano con un grandissimo atteggiamento nella ripresa e la rimettono subito in piedi grazie al gol di Perrucci su assist di Liberali. Il Diavolo va anche vicino al raddoppio nella prima metà di secondo tempo. Poi la gara si assesta su un sostanziale equilibrio che arriva fino al triplice fischio. Dopo la fine si accende una rissa tra giocatori e non solo, con il mister Federico Guidi - arrabbiatissimo - espulso. Buon punto, tutto sommato, per il Milan che contava tante assenze e che consolida il quinto posto.

94' Ammonito Re Cecconi dell'Inter per un brutto gesto sul gong: si accende una piccola rissa, con Guidi che viene espulso, molto arrabbiato.

93' Tentativo di testa di Comotto che però non riesce a dare forza al pallone

90' Quattro minuti di recupero

90' Nissen vicinissimo al gol!! Svetta più in alto di tutti sul corner e la palla fa la barba al palo

90' Cambio per il Milan: esce, a sorpresa, Scotti - entrato al 67° - e lascia il posto a De Siena. Il giocatore rossonero non la prende bene e va dritto negli spogliatoi

89' Risponde il Milan con una bella sponda di Ossola per Bakoune che arriva forte dalle retrovie e di prima intenzione prova di piattone dal vertice destro dell'area di rigore. Il tiro è rimpallato in angolo

87' Contropiede di De Pieri che trova campo e rientra sul sinistro: perfetto Nissen a non cedere e a respingere il nerazzurro. Sugli sviluppi dell'azione il pallone arriva a Spinaccè che prova la girata ma provoca una conclusione debole, facile preda di Longoni

83' Squadre lunghe in questa fase ma stanche. Si cerca il guizzo decisivo da entrambe le parti

78' Nuovo cambio per Guidi che toglie Liberali, autore di un assist, e fa entrare Ossola

72' Altra controversa decisione arbitrale: Maye, anticipando Scotti, passa il pallone con i piedi al portiere Calligaris che la raccoglie senza problemi con le mani. L'arbitro non fischia nulla, tra le proteste veementi del Diavolo

69' Nissen ferma la ripartenza di De Pieri con un fallo: ammonito il centrale rossonero

67' Esce l'autore del gol Perrucci, al suo posto Pippo Scotti

65' Primo ammonito nell'Inter: giallo per Alexiou

62' Subito grande chance nata da una giocata di De Pieri: il pallone sfila per Venturini che crossa per Mosconi che da ottima posizione non riesce a trasformare in gol una palla non semplicissima

61' Cambio Inter: entra De Pieri per Pinotti

58' Grandissimo ritmo ora in campo e partita molto divertente

51' COSA SI MANGIA IL MILAN! Perera astuto batte velocissimo la rimessa laterale e mette in porta Bonomi che invece di tirare fa l'altruista e passa a Liberali che viene chiuso per tre volte dal capitano nerazzurro Alexiou. Che reazione del Milan e che peccato non aver sfruttato l'occasione!

49' Partito benissimo il Milan in questo avvio di ripresa, grande aggressività: cross sul secondo palo per Bonomi che non inquadra la porta con la testa

47' GOOOL DEL MILAAAAN!!!! SEGNA PERRUCCI!! Il Milan riconquista il pallone in zona offensiva: Liberali suggerisce con i tempi giusti per Perrucci che stoppa e la deposita nell'angolino. Pareggio immediato dei rossoneri! 1-1!

46' Ci prova subito Comotto a scuotere il Milan: il suo tiro da fuori non è pericoloso

45' Si riparte con un cambio per parte. Nel Milan entra Parmiggiani al posto di Zukic. Nell'Inter ingresso di Spinaccè per Lavelli

FINE PRIMO TEMPO, MILAN-INTER 0-1. I rossoneri sono sotto di un gol all'intervallo e devono mangiarsi le mani per i troppi tanti errori che hanno caratterizzato l'inizio del derby. In particolare Zukic in estrema difficoltà: da una sua grave leggerezza nasce l'opportunità del rigore per l'inter, poi trasformato da Berenbruch. C'è poi da dire, con onestà, che il penalty assegnato all'Inter è inesistente: Longoni interviene chiaramente e nettamente sul pallone. I rossoneri si sono affidati più alle giocate individuali di Liberali e Comotto. Nella ripresa bisognerà trovare maggiore connessione con i tre attaccanti se si vuole pensare di ribaltare il risultato.

45' Un minuto di recupero

39' Si accende Mattia Liberali! Due occasioni in pochi secondi. Nella prima taglia in due i nerazzuri con una gran giocata sulla trequarti ma poi il cross di Bakoune è chiuso in angolo. Dal corner riceve corto e salta secco il diretto avversario prima di crossare: sul traversone non ci arriva nessuno

32' Bella palla di Berenbruch sul secondo palo per l'inserimento di Mosconi che da buona posizione calcia alle stelle

30' Prova a farsi vedere il Milan: buon cross di Zukic che viene però letto correttamente da Re Cecconi che allontana

27' Punizione dalla sinistra per Liberali che calcia forte col destro nella mischia ma non trova deviazioni vincenti

24' Il Milan sente ora il contraccolpo dello svantaggio e dell'inizio di gara complicata: senza una vera punta di ruolo, difficilmente i rossoneri riescono a tenere alta la squadra

18' GOL INTER. E dopo un errore difensivo, quello dell'arbitro dell'arbitro, la beffa finale: rigore tirato centrale di Berenbruch con Longoni che col piede riesce a prendere il pallone che però si infila a fil di palo. 1-0 per i nerazzurri.

17' Rigore per l'Inter. Altra grossa dormita di Zukic che è troppo morbido nel retropassaggio a Longoni: il portiere per salvare la situazione interviene con il piede chiaramente sul pallone anticipando Lavelli. L'arbitro però fischia un clamoroso calcio di rigore. Danno e beffa per i rossoneri, con Longoni che viene anche ammonito

16' Eccolo il Milan! Ottima giocata di Comotto che si libera bene e fa partire un tiro-cross interessante: Perrucci la sfiora soltanto con la testa e la palla esce di poco...

14' Ci prova ancora l'Inter con Venturini: il tiro da fuori però si alza sopra la traversa

11' Milan in affanno in questo avvio con l'Inter che mantiene un ritmo elevato

6' Errore di lettura di Zukic che si fa bruciare da Lavelli: per fortuna del Milan Nissen torna benissimo chiudendo prima l'attaccante nerazzurro e poi il compagno Pinotti che aveva tentato il tiro a botta sicura.

5' Prima scorribanda rossonera: cross dalla destra di Bakoune su cui però Bonomi non arriva

1' Subito rischio per il Milan che subisce l'inserimento di Lavelli: il pallone per fortuna dei rossoneri è troppo lungo e finisce tra le braccia di Longoni.

1' Si comincia!

Le formazioni ufficiali:

MILAN (4-3-3): 12 Longoni; 2 Bakuone, 3 Nissen, 13 Dutu, 29 Perera; 8 Sala, Zukic 34 Comotto; 10 Liberali, 7 Perrucci, 30 Bonomi. A disp.: 1 Colzani, 5 Perin, 15 Parmiggiani, 17 Di Siena, 21 Lamorte, 25 Ossola, 31 Perina, 33 Colombo, 56 Tartaglia, 71 Siman, 99 Scotti. All.: Guidi.

INTER (4-3-3): 1 Calligaris, 19 Della Mora, 24 Re Cecconi, 5 Alexiou, 6 Maye; 16 Venturini, 14 Bovo, 7 Berenbruch; 18 Mosconi, 9 Lavelli, 27 Pinotti. A disp.: 21 Zamarian, 4 Zanchetta, 10 Quieto, 11 Spinaccè, 13 Kangasniemi, 25 Zouin, 26 Garonetti, 28 Romano, 29 Topalovic, 30 De Pieri, 36 Mantini. All.: Andrea Zanchetta.

Amiche e amici di MilanNews.it, buongiorno e benvenuti al Puma House of Football! Il 29° turno del campionato di Primavera 1 dà la possibilità al Milan di riscattarsi dopo il brutto 4-0 di Verona della scorsa settimana. La partita è una di quelle che si preparano da sole: il derby contro l'Inter. Alle 13 giocano rossoneri contro nerazzurri: gli uomini di mister Federico Guidi devono difendere il quinto posto e provare ad accorciare sul lotto di squadre di testa, tra cui i cugini. Restate con noi per il live testuale della partita!