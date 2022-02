LIVE MN - Primavera, Milan-Inter (1-2) - I nerazzurri interrompono la striscia positiva del Milan

Dopo quattro vittorie consecutive, il Milan si ferma. Nonostante novanta minuti di grande equilibrio, è l'Inter a portare a casa il derby, valido per la sedicesima giornata di Serie A. La gara si apre nel primo tempo con il gol di Casadei, ma la riposta dei rossoneri arriva subito e grazie a Nasti trovano la rete del pareggio. Il secondo tempo chiude con solamente un gol, nonostante la situazione equilibrata: a venti minuti dal termine i nerazzurri trovano la rete del 2-1 con Peschetola, anche con la complicità di Pseftis, non proprio perfetto in questa occasione.

95' Finisce qui.

90' Cinque minuti di recupero.

82' Punizione tagliati di Alesi, Nasti non riesce a trovare la sfera.

80' OCCASIONE MILAN! Bellissima palla di Alesi per la testa di Bosisio, ma l'incornata sbatte sulla traversa. Rossoneri vicinissimi al pareggio!

75' Altro giallo per i rossoneri: questa volta viene ammonito Coubis.

74' Ammonizione per Robotti.

73' Gol dell'Inter. Jurgens vince un rimpallo con Stanga, serve in mezzo Peschetola che a porta vuota non sbaglia. Pseftis male in questa occasione.

69' Cambio nell'Inter: guori Iliev, dentro Carboni.

65' Azione personale pazzesca di Robotti, che semina il panico nell'area di rigore nerazzurra. Un tocco di troppo da parte del centrocampista rossonero che regala la palla a Rovida.

62' Triplo cambio per il Milan: dentro Capone, Alesi e Omeregbe , fuori Traorè, Gala e Roback.

60' Bellissima azione del Milan, che termina con una conclusione di Nasti: decisiva la parata di Rovida che mette la sfera in corner.

54' Occasione Inter. Su situazione di corner, Matjaz colpisce la traversa. Nerazzurri vicini al vantaggio.

51' Cambio nell'Inter: fuori Andersen, dentro Peschetola.

46' Ci prova Di Gesù da fuori area, Rovida blocca.

45' Inizia il secondo tempo!

Terminano i primi quarantacinque minuti al centro sportivo Vismara. Un primo tempo molto intenso, anche se le occasioni da gol sono mancate. Al 25esimo l'Inter trova la rete del vantaggio al primo tiro in porta, con il colpo di testa di Casadei. Cinque minuti dopo risponde il Milan, che pareggia i conti con un gol fortunoso di Nasti.

46' Fine primo tempo.

45' Un minuto di recupero.

40' Ci prova Stanga con un'acrobazia sullo sviluppo di un corner, ma la conclusione termina fuori.

37' Ci prova Casadei dopo una sponda di Iliev: palla fuori.

31' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL! GOOOOOOOOOOOOOOL! Nasti conclude in porta con le deviazione decisiva di Matjaz che mette fuori causa Rovida. 1-1!

25' Vantaggio Inter. Pennellata di Carboni, Casadei svetta in alto e realizza la rete del gol nerazzurro.

21' Filtrante di Traorè per Nasti, ma l'attaccante rossonero chiude troppo il tiro e permette a Rovida di bloccare senza troppi problemi.

18' Altro giallo nell'Inter: Silvestro interviene in ritardo sul Gala.

12' Derby molto teso: tanti errori da parte di entrambe le squadre.

9' Brutto fallo di Fabbian su Chaka Traorè, l'arbitro estrae il giallo.

8' Discesa del Milan: Traorè serve Nasti, la conclusione viene deviata, arriva a Roback, ma alla fine la retroguardia nerazzurra riesce a spazzare via la minaccia.

7' Ci prova Nasti da fuori area, ma la conclusione è troppo alta.

5' Intensità alta in questi primi minuti di match.

Amici e amiche di MilanNews.it, benvenuti alla diretta testuale della partita che chiude questa martedì calcistico della sedicesima giornata di Primavera 1, il derby di Milano: Milan-Inter! I rossoneri arrivano da un grande momento di forma, con quattro vittorie nelle ultime cinque partite, rilanciandosi così per i playoff del campionato. I nerazzurri, invece, arrivano da un filotto di due successi: sarà un match tutto da vivere, rimanete con noi per non perdervi un minuto di questa stracittadina!

Le formazioni ufficiali:



MILAN (4-3-3): Pseftis, Coubis, Stanga, Bosisio, Bozzolan, Gala, Di Gesù, Robotti, Traorè, Nasti, Roback. All: Giunti. A disp: Desplanches, Nava, Nsiala, Capone, El Hilali, Foglio, Omeregbe, Bjorklund, Rossi, Alesi, Piantedosi, Eledu.



INTER (4-3-3): Rovida, Carboni, Casadei, Sangalli, Silvestro Fontanarosa, Matjaz, Jurgens, Iliev, Fabbian, Andersen. All: Chivu. A disp: Basti, Botis, Peschetola, Abiuso, Grygar, Dervishi, Pelamatti, Owusu, Curatolo, Peretti, Carboni, Kamatè.