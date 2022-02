LIVE MN - Primavera, Milan-Torino (1-0): vincono i rossoneri, la decide bomber Nasti!

94' Fine della partita! Il Milan vince 1-0 al Vismara contro il Torino grazie ad un gol di Nasti.

91' Ci prova anche Capone da fuori area, Milan blocca in due tempi.

90' Inizia il recupero: saranno 4 minuti.

87' El Hilali serve Gala che salta un uomo, entra in area e prova il sinistro, ma la sua conclusione è troppo centrale e Milan blocca a terra.

82' Sostituzione nelle file rossonere: lascia il campo Nasti che sta decidendo il match con il suo gol, dentro Rossi.

81' Corner dalla destra per il Milan: anche stavolta il pallone finisce sul secondo palo a Nasti che controlla e prova il destro, Milan blocca a terra.

77' Cambio nel Torino: fuori Gineitis, dentro Rosa.

76' Punizione per il Torino dalla fascia sinistra: cross di Angori, uscita di pugno di Desplanches, pallone che finisce fuori area sui piedi di un giocatore del Torino che calcia al volo, ma altra super parata del portiere rossonero.

72' GOOOOLLLLL!!! NASTIIIIIII!!! Conclusione di Gala dal limite dell'area, respinta del portiere del Torino con il pallone che finisce sui piedi del numero 9 rossonero che segna la rete dell'1-0 per il Diavolo.

69' Cambio nel Milan: fuori Di Gesù, dentro Gala.

68' Angolo per il Milan: pallone che arriva sul secondo palo per Nasti che controlla e prova il destro a giro, conclusione centrale bloccata da Milan.

66' Grande spunto sulla sinistra di Ciammaglichella che salta Coubis e serve all'indietro Caccavo che prova il sinistro di prima intenzione, pallone altissimo.

63' Angolo dalla destra per il Torino: cross in area piccola, altra uscita perfetta di Desplanches che blocca il pallone in presa alta.

62' Altra sostituzione nel Torino: esce Akhalaia, entra Caccavo.

57' Triplo cambio nel Torino: dentro Di Marco, Ciammaglichella e Zanetti, fuori Polenghi, Wade e Beaten.

53' Cartellino giallo per Akhalaia per un brutto fallo su Stanga.

47' Subito pericoloso il Milan con Nasti che serve El Hilali in profondità: il numero 11 milanista prova il diagonale con il destro, Milan blocca a terra.

45' Al via la ripresa!

- Due cambi di Giunti durante l'intervallo: fuori Bozzolan e Roback, dentro Obaretin e Capone.

- Primo tempo senza reti al Vismara: ci ha provato di più il Milan che ha avuto più occasioni, anche se quella più grossa è stata per il Torino con Desplanches che ha salvato i rossoneri con una grandissima parata.

45' Si chiude il primo tempo del match tra Milan e Torino: 0-0.

37' Desplanches salva il Milan: contropiede perfetto del Torino, pallone che arriva in area a Gineitis che deve solo metterla in porta, ma arriva una parata pazzesca del portiere rossonero che nega un gol già fatto.

36' Ci riprova ancora Di Gesù da lontano, questa volta la sua conclusione va molto più vicino al bersaglio, pallone alto di poco.

35' Nuovo tentativo dalla distanza dei rossoneri, questa volta con Di Gesù, conclusione altissima.

33' Tolomello prova la conclusione dalla lunghissima distanza, parata senza difficoltà di Milan.

32' Angolo per il Torino: pallone rasoterra all'indietro per Wade che di sinistro calcia alto di poco appena dentro l'area di rigore.

27' Calcio di punizione a favore del Torino dalla trequarti: cross sul secondo palo e colpo di testa di Angori, parata di Desplanches senza grossi problemi.

19' Primo giallo del match: è per N’Guessan del Torino.

17' Grande occasione per il Milan: bellissimo spunto di Roback che si accentra da destra e poi prova il sinistro, Milan respinge. La palla arriva tra i piedi di El Hilali che calcia di destro, ma il suo tiro viene respinto da un difensore granata.

10' El Hilali si accentra dalla sinistra e serve Nasti in area di rigore: il numero 9 rossonero prova il destro, ma la sua conclusione viene intercettata dal compagno di squadra Di Gesù e finisce a lato.

9' Si fa vedere in avanti anche il Milan: Di Gesù allarga a destra per Coubis che prova il cross basso di prima intenzione, libera la difesa del Torino.

4' La prima conclusione della gara è del Torino con Dellavalle che prova il tiro dalla distanza, Desplanches blocca centralmente senza troppi problemi.

0' Inizia il match: primo pallone per il Torino.

- Le squadre sono schierate in mezzo al campo: Milan in campo con la consueta maglia rossonera e i calzoncini neri, Torino con la divisa tutta bianca.

Amici e amiche di Milannews.it, benvenuti al Centro Sportivo Vismara di Milano dove tra poco andranno in campo le formazioni di Milan e Torino nel match valido per la seconda giornata di ritorno del campionato Primavera 1. I rossoneri sono giunti hanno 27 punti in classifica, uno in più dei granata. Restate con noi per non perdervi nemmeno un'emozione di questa sfida!!!

Queste le formazioni ufficiali:

MILAN: Desplanches, Coubis, Di Gesù, Nasti, El Hilali, Bosisio, Tolomello, Stanga, Alesi, Roback, Bozzolan. A disposizione: Nava, Pseftis, Obaretin, Nsiala, Robotti, Capone, Camara, Omoregbe, Gala, Rossi, Eletu, Traore. Allenatore: Giunti.

TORINO: Milan, Akhalaia, Baeten, N’Guessan, Garbett, Polenghi, Angori, Reali, Wade, Dellavalle, Gineitis. A disposizione: Vismara, Pagani, Anton, Di Marco, La Marca, Amadori, Ciammaglichella, Lindkvist, Rosa, Giorcelli, Antolini, Caccavo, Zanetti. Allenatore: Coppitelli.