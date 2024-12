live mn Primavera, Monza-Milan (0-2): Dutu-Scotti, vittoria rossonera. Raggiunta l'Inter in classifica

- Il Milan batte 2-0 il Monza grazie ai gol nella ripresa di Dutu e di Scotti. Con questo successo la formazione rossonera sale a quota 31 punti e raggiunge in classifica l'Inter che ha perso 4-1 contro la capolista Roma (36 punti).

93' Fine della partita.

90' Tre minuti di recupero.

90' Altri due cambi nel Milan: dentro Gualdi e Mancioppi, fuori Comotto e Perera.

88' Forse nel momento più complicato del Milan è arrivato il 2-0 di Scotti che ha segnato un altro grandissimo gol simile a quello segnato qualche giorno fa contro il Sassuolo.

86' GOOOOOOOLLLLL!!! CHE GOL DI SCOTTI!!! RIpartenza rossonera con il suo numero 99 che parte dalla linea di centrocampo, arriva in area e poi batte Ciardi con un destro a giro che si insacca quasi all'incrocio dei pali.

85' Ultimi due cambi nel Monza: fuori Nenè e Crasta, dentro Castelli e Mout.

80' Sala controlla al limite dell'area e prova il destro rasoterra, Ciardi si distende sulla sua destra e blocca il pallone.

79' Altro cambio nel Monza: Gaye prende il posto di De Bonis.

76' Monza ad un passo dal pareggio: conclusione deviata di Berretta dal limite dell'area che sfiora il palo.

75' Proteste del Monza per un tocco di mano in area di Nissen, ma l'arbitro lascia proseguire.

67' Due sostituzioni nel Milan: escono Ibrahimovic e Bonomi, entrano Paloschi e Siman. Con l'ngresso di Paloschi, il Milan si schiera in campo con la difesa a tre.

65' Subito un bello spunto del neo entrato Zanaboni che controlla al limite dell'area e prova a girarsi, sinistro altro sopra la traversa.

64' Doppio cambio nel Monza: fuori Longhi e Giubrone, dentro Zanaboni e Miani.

63' Ci prova Eletu da fuori area, pallone a lato non di molto.

55' GOOOOLLLLL!!! DUTU PORTA AVANTI IL MILAN!!! Angolo dalla destra, cross a rientrare con il sinistro di Eletu e incornata perfetta del centrale rossonero che batte Ciardi.

51' Si vede in avanti anche il Monza: incursione a destra di Bagnaschi, Mastrantonio respinge la sua conclusione.

47' Punizione per il Milan dalla fascia sinistra: cross a rientrare in area di Bonomi, mette fuori la difesa del Monza.

45' Al via la ripresa con un cambio nel Milan: entra Colombo al posto di Bakoune.

- Si chiuso 0-0 il primo tempo tra Monza e Milan. I rossoneri hanno fatto la partita, ma hanno trovato un avversario che si è chiuso bene in difesa e ha lasciato pochissimi spazi. La squadra di Guidi ha avuto un paio chance di segnare con Bonomi e Ibrahimovic, ma Ciardi si è fatto trovare sempre pronto.

46' Fine primo tempo.

45' Punizione per il Milan dalla sinistra, sul pallone Bonomi: cross a rientrare che però non trova nessuno dei compagni e si spegne sul fondo.

45' Un minuto di recupero.

44' Ammonito anche Ballabio.

39' Giallo per Azarovs.

35' Perera e Ibrahimovic non si intendono sulla fascia sinistra, Longhi si invola così verso la porta del Milan e prova cercare un compagno sul secondo palo, Dutu interviene e risolve la situazione.

26' Angolo per il Milan dalla destra: scambio corto tra Bonomi ed Eletu, palla arriva poi a Sala che prova il sinistro da fuori area dopo una sponda di Dutu, il portiere del Monza para senza problemi.

21' Lancio in area di Eletu per Scotti che per poco non approfitta di un errore del difensore, ma per fortuna del Monza la palla finisce tra le braccia di Ciardi.

19' Inserimento offensivo di Dutu che serve un bel pallone a Ibrahimovic che prova il destro di prima intenzione, ma non colpisce benissimo e così Cardi può bloccare a terra senza grossi problemi.

14' Bonomi viene trovato tra le linee e prova un passaggio filtrante per premiare l'inserimento di Comotto, pallone però troppo lungo irraggiungibile per il centrocampista rossonero.

7' Milan vicino al gol del vantaggio: grande ripartenza rossonera con Scotti che serve Bakoune, cross rasoterra del capitano milanista per Bonomi che calcia di prima intenzione, Ciardi devia in angolo con i piedi.

5' Gran passaggio in profondità di Bonimi per Scotti, pallone leggermente lungo e Ciardi blocca il pallone in uscita bassa.

0' Inizia la partita: Monza in campo con maglia e pantaloncini rossi, Milan invece con divisa e calzoncini bianchi.

Amici e amiche di Milannews.it, benvenuti al Centro Sportivo “Luigi Berlusconi” di Monza dove tra poco si affronteranno le formazioni Primavera di Monza e Milan nella sfida valida per la 17^ giornata di campionato. I rossoneri di mister Guidi, attualmente quinti in classifica, vogliono dare continuità alla bella e importante vittoria di qualche giorno fa contro il Sassuolo e riavvicinarsi così alla vetta della classifica. I padroni di casa sono invece 18esimi. Grazie al nostro live testuale non vi perderete nemmeno un'emozione della gara. Restate con noi!!!

Queste le formazioni ufficiali di Monza-Milan, sfida valida per la 17^ giornata del campionato Primavera 1:

MONZA: Ciardi, Bagnaschi, Domanico, Giubrone, Longhi, Nene, Berretta, Crasta, Ballabio, Azarovs, De Bonis. A disp.: Bifulco, Castelli, Gaye, Romanini, Mout, Cogliati, Miani, Zanaboni. All.: Brevi.

MILAN: Mastrantonio, Bakoune, Dutu, Nissen, Perera, Sala, Eletu, Comotto, Scotti, Bonomi, Ibrahimovic. A disp.: Longoni, Mancioppi, Perin, Paloschi, Parmiggiani, Di Siena, Gualdi, Ossola, Perina, Colombo, Siman. All.: Guidi.