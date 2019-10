LIVE MN - Primavera, Spezia-Milan (0-0): Gara ancora senza occasioni

22' Cambio obbligato per il Milan: Borges non ce la fa, al suo posto dentro Barazzetta

15' Gara caratterizzata da molti errori tecnici, soprattutto da parte dei rossoneri.

9' Piccolo problema per Borges che rientra subito in campo. Allarme rientrato, quindi, per il terzino rossonero.

5' Buon inizio dei rossoneri che dimostrano di avere in mano il pallino del gioco, ma al momento ancora nessuna azione degna pericolosa.

1' Calcio d'inizio! Primo possesso per lo Spezia.

- Arbitrerà la gara Tommaso Zamagni della sezione di Cesena. Direttore di gara dal cartellino facile: in 7 partite ha sanzionato ben 36 volte i giocatori in campo (32 ammonizioni e 4 espusioni).

- Problema fisico per Jugdal, costretto a dare forfait. Al suo posto giocherà Moleri.

Formazioni ufficiali.

Milan: Moleri, Borges, Tahar, Potop, Abanda, Sala,Frigerio, Mionic, Maldini, Haudara, Tonin

Spezia: Desjardins, Catapano, Cerretti, Bertacca, Bellotti, Marianelli, Benedetti, Felice, ciccarelli, Bachini, Reinhart

Amici e amiche di MilanNews.it, benvenuti alla diretta di Spezia - Milan, gara valida per il secondo turno di Coppa Italia della Primavera di mister Giunti. Le due squadre quest'anno si sono già incontrate in campionato alla prima giornata. La partita finì 1-1 con i gol di Pecorino e Gaddini.