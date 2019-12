LIVE MN - Primavera, Udinese-Milan (1-2): Maldini e Capanni regalano la settima vittoria consecutiva

95' - Finisce qui! Il Milan vince anche ad Udine. Settimo successo consecutivo per la formazione di Giunti.

94' - Botta sghemba di Sala da fuori, palla lontana dalla porta.

92' - Ancora bene Soncin che interviene in uscita facendo respirare il Milan.

90' - Quattro minuti di recupero.

90' - Due cambi per il Milan. Esce Barazzetta, entra Bosisio. Out Maldini, entra Tonin.

89' - Ammonito Olzer per una trattenuta.

87' - Esce Compagnon, autore del gol, entra Francesco Renzi, figlio di Matteo Renzi.

85' - Ci riprova Maldini, palla deviata in angolo.

84' - Soncin salva, uscendo e fermando una pericolosa azione dell'Udinese.

78' - Maldini steso da Rigo. Arriva un'altra ammonizione.

76' - Oddi non ce la fa. Al suo posto entra Stanga.

76' - Crampi per Oddi. Caldara lo aiuta a riprendersi.

74' - Sassata di Pecorino dal limite dell'area, ancora Carnelos ci mette una pezza.

72' - Squillo di Olzer dalla distanza, il portiere friulano salva.

70' - Grandissimo intervento in fase di contenimento per Maldini, capace poi di far ripartire l'azione per i suoi. Ottima partita per Daniel.

69' - Nel Milan entra Olzer ed esce Capanni.

68' - Clamorosa occasione per Capanni, servito da Maldini in area di rigore. Carnelos la devia in angolo.

63' - Ammonito Battistella per un fallo su Brescianini.

59' - Guizzo di Maldini che prova ad emulare la giocata di Compagnon, palla alta di poco.

57' - Momento di difficoltà dei rossoneri che sembrano aver accusato il colpo dopo la rete di Compagnon.

53' - Giallo per Michelis.

51' - L'Udinese accorcia le distanze con Compagnon. Grande giocata del calciatore dei friulani che spalle alla porta si gira e fulmina Soncin.

48' - GOOOOL! Capanni!!! Pecorino fa partire un tiro a giro dalla destra, malissimo Carnelos che non trattiene e Capanni non può che buttarla dentro da due passi.

47' - Palumbo tenta il colpo di testa sugli sviluppi di un piazzato. Niente da fare per i padroni di casa.

46' - Comincia la ripresa!

46' FINE PRIMO TEMPO! Prima parte di gara che si risolve grazie ad un errore di Biancon, che regala il pallone del vantaggio a Daniel Maldini. Bianconeri che si sono resi poco pericolosi, grazie anche all'ottima fase difensiva dei rossoneri.

45' Un minuto di repcuero.

44' Sugli sviluppi di un corner per l'Udinese, la palla arriva al limite dell'area sui piedi di Ianesi, che non ci pensa su due volte, e di prima scarica un tiro che finisce di tanto fuori dallo specchio della porta.

42' OCCASIONE MILAN! Grande azione dei rossoneri. Scambio a centrocampo tra Sala e Bresciani che poi scarica sulla sinistra per Oddi. Il terzino sinistro, di prima, mette un ottimo cross per Pecorino, che vede all'ultimo arrivare la palla verso di sè, dopo un errore del portiere bianconero, e per poco non realizza il 2-0.

40' Udinese che ora prova a reagire, ma i rossoneri si difendono bene e riescono a recuperare più volte la palla.

36' Altra occasione per i rossoneri. Su un corner battuto dall'autore del gol Daniel Maldini, Pecorino prova a girare ma non trova la porta. Milan che ha preso fiducia e ora attacca con continuità.

33' GOOOOOOL DEL MILAN! Arriava subito la risposta da parte della squadra di Giunti. Daniel Maldini sfrutta un errore di Biancon in difesa e con uno scavetto morbido supera Carnelos e realizza il vantaggio dei rossoneri.

31' SONCIN! Grandissima parata del numero 1 rossonero su un tiro a giro spettacolare di Ianesi dal limite dell'area. Eccola qui la prima occasione del match!

30' Il primo ammonito del match è Sala, dopo aver commesso un fallo su Rigo.

28' Lancio dalla difesa di Brambilla per Capanni, che marcato da due uomini prova il tiro al volo. Palla altissima sopra la traversa.

20' Squadre che si rendono poco pericolose. ll Milan tiene il pallino del gioco in mano, ma non riesce ad affondare. Udinese che aspetta.

10' Ancora zero emozioni in questo inizio di gara.

1' SI PARTE!

Formazioni ufficiali:

Milan: Soncin, Barazzetta, Caldara, Michelis, Oddi, Brescianini, Brambilla, Sala, Maldini, Pecorino, Capanni.

Udinese: Carnelos, Biancon, Mazzolo, Dzankic, Kubala, Palumbo, Ballarini, Battistella, Rigo, Ianesi, Compagnon.

Amici e amiche di MilanNews.it benvenuti alla diretta di Udinese-Milan, match valido per l'undicesima giornata di Primavera 2. I rossoneri sono ancora imbattuti e hanno un vantaggio di quattro punti dalla seconda classificata Hellas Verona.