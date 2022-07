LIVE MN - Primo giorno di raduno a Milanello: iniziato l’allenamento, Kjaer guida il gruppo

Si riparte! I campioni d'Italia iniziano la preparazione verso la nuova stagione da oggi, primo giorno di scuola per i ragazzi di mister Pioli. Dopo un cammino incredibile, terminato con la vittoria del 19esimo scudetto, i rossoneri inizieranno oggi a Milanello i primi carichi di lavoro. Attraverso al nostro live testuale potrete vivere tutto il primo giorno di ritiro dei campioni. Restate con noi!

Questi i convocati per il raduno: Jungdal, Tatarusanu, Mirante, Coubis, Bartesaghi, Gabbia, Incorvaia, Michelis, Nsiala, Stanga, Kjaer, Caldara, Pobega, Brescianini, Adli, Eletu, Bakayoko, Gala, Castillejo, Diaz, El Hilali, Maldini, Rebic, Roback, Traorè.

-

8.50 - Stanno arrivando a Milanello i primi giocatori rossoneri in vista del primo allenamento stagionale in programma alle 11.15: tra questi ci sono Mattia Caldara (è stato il primo a varcare i cancelli del Centro sportivo rossonero), Simon Kjaer, Tommaso Pobega, Matteo Gabbia e Antonio Mirante. Alcuni calciatori sono già presenti a Milanello da ieri sera, come per esempio Ante Rebic.

9.44 - Proseguono gli arrivi a Milanello dei giocatori rossoneri che alle 11.15 svolgeranno il primo allenamento stagionale: hanno varcato i cancelli del Centro sportivo milanista Ciprian Tatarusanu, Brahim Diaz e Tiemoué Bakayoko. Il tecnico Stefano Pioli è invece già dentro da questa mattina.

10.08 - Pochi istanti fa a Milanello è arrivato anche Frederic Massara. Accolto con entusiasmo, il DS del Milan, non manca all’appello per questo primo giorno di lavoro della stagione 2022/2023.

10.17 - Proseguono gli arrivi a Milanello per il primo giorno di raduno dei campioni d'Italia. Dopo l'ingresso di Frederic Massara, in questi istanti è arrivato anche Paolo Maldini, che osserverà assieme a tutta la dirigenza il primo allenamento di questa nuova stagione.

10.20 - Arrivato a Milanello anche Ivan Gazidis. L'ad rossonero ha varcato i cancelli del centro sportivo di Carnago pochi istanti fa, pronto per iniziare questa nuova stagione.

10.40 - Assenti dai convocati di oggi Olivier Giroud e Divock Origi. Il francese ha avuto un giorno di permesso in più per motivi personali, arriverà domani a Milanello. Stessa cosa per l'ex Liverpool, anche lui presente solamente domani.

11.03 - Pochi istanti fa, il Milan è sceso in campo per il primo allenamento della stagione 2022-2023: accolti dagli applausi e dai cori dei tanti tifosi presenti intorno al campo esterno di Milanello, i giocatori rossoneri, guidati da Simon Kjaer, hanno iniziato con una leggera corsa e con alcuni esercizi di riscaldamento.