live mn Raduno 24/25: tifosi in aumento fuori da Milanello. Alle 17 l'allenamento

16.14 - Come viene sottolineato dai nostri inviati a Milanello, i tifosi davanti ai cancelli del centro sportivo rossonero sono in aumento: CLICCA QUI per la foto. Ora i tifosi sono circa 300 ma sono destinati ad aumentare.

16.08 - Come ha ricordato oggi nella conferenza stampa di presentazione, oggi Paulo Fonseca avrà a disposizione la difesa quasi al completo. L'unico a mancare all'appello è Theo Hernandez, impegnato agli Europei. Tutti gli altri sono presenti: Calabria, Florenzi, Kalulu, Thiaw, Tomori, Terracciano, Gabbia, Jimenez, Simic. Le parole di Fonseca: "Sono soddisfatto di avere quasi tutti i difensori per cominciare il lavoro. Normalmente comincio con la fase difensiva, manca solo Theo".

15.54 - Ci sono circa 200 tifosi assiepati davanti all'ingresso di Milanello, pronti ad assistere alla prima sgambata della nuova stagione del Diavolo. Clicca qui per vedere le foto dei tifosi che si preparano a salutare la squadra. Non una grandissima affluenza rispetto agli anni passati, complice anche l'assenza della Curva Sud.

15.43 - Si alleneranno con il Milan Futuro, invece, gli esuberi Divock Origi e Fodé Ballo-Touré, come ha annunciato stamattina Ibra: "Origi e Ballo-Touré sono convocati, ma nel Milan Futuro. Non fanno parte del progetto della Prima Squadra".

15.40 - Ecco i giocatori presenti per questo primo giorno di allenamento:

PORTIERI: Nava, Raveyre, Sportiello, Torriani.

DIFENSORI: Calabria, Florenzi, Gabbia, Jiménez, Kalulu, Simić, Terracciano, Thiaw, Tomori.

CENTROCAMPISTI: Adli, Bennacer, Loftus-Cheek, Pobega, Saelemaekers.

ATTACCANTI: Chukwueze, Colombo, Liberali, Maldini, Nasti, Romero, Traorè

Amiche e amici di MilanNews.it, buon pomeriggio! Dopo la mattinata a Casa Milan per la conferenza stampa di presentazione di Paulo Fonseca (LEGGI QUI), accompagnato da Ibrahimovic (LEGGI QUI), la giornata rossonera si sposta a Milanello per il primo allenamento della stagione che sarà anche la prima sessione diretta dal tecnico portoghese e dal suo staff. Seguite il live testuale di MilanNews.it per rimanere aggiornati con tutte le notizie, le foto e i video in arrivo dai nostri inviati a Milanello.