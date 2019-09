LIVE MN - Rebic: "Felice di esser qui. Forza Milan". André Silva in partenza per Francoforte. Tentativo per Taison

23.30 - Ante Rebic al Milan e André Silva all'Eintracht Francoforte. Un'operazione nata nelle ultime ore e che è destinata a concludersi felicemente nella giornata di domani, quando entrambi i giocatori sosterranno le visite mediche. La formula del trasferimento, come confermato dal ds del club tedesco, è quella del prestito biennale con diritto di riscatto ed è la stessa per entrambi i calciatori. Nel caso in cui il Milan, nell'estate del 2021, dovesse esercitare l'opzione d'acquisto a 25 milioni, il 50% di questa cifrà finirà nelle casse della Fiorentina che si era riservata l'incasso sulla futura rivendita da parte dell'Eintracht.

22.54 - Ante Rebic è arrivato all’hotel milanese che sarà la sua base logistica per le prossime settimane. Queste le sue prime parole: “Sono molto felice di esser qui. Forza Milan”.

22.34 - André Silva ha lasciato da pochi minuti l'hotel milanese nel quale soggiornava e sta raggiungendo l'aeroporto di Milano Malpensa per partire alla volta di Francoforte dove, domani mattina, sosterrà le visite mediche con l'Eintracht.

22.09 - Ante Rebic è atterrato pochi minuti fa allo scalo dei voli privati di Milano Malpensa. Domani mattina sono previste le visite mediche per l'attaccante croato.

21.41 - Il ds dell’Eintracht Francoforte, Fredi Bobic, ha confermato lo scambio di prestiti con il Milan, che prevede il passaggio di Rebic in rossonero e di André Silva al club tedesco: “I club hanno raggiunto un accordo. Se tutto andrà per il verso giusto, Silva sarà un giocatore dell’Eintracht e Rebic passerà al Milan”.

20.33 - Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio a SkySport, l’arrivo di Ante Rebic non escluderebbe il tentativo del Milan per Taison. Contatti continui con lo Shakhtar per studiare l’offerta che faccia vacillare gli ucraini. L’operazione resta molto difficile ma i rossoneri insistono.

20.10 - Attese novità sullo sbarco in Italia del giocatore croato.

19.05 - André Silva ha accettato il passaggio all'Eintracht Francoforte. Si definisce così l'arrivo di Rebic al Milan in prestito con diritto di riscatto. Sky riferisce che già domani ci saranno le visite mediche dell'attaccante croato.

18.58 - Fredi Bobic, ds dell'Eintracht Francoforte, ha parlato prima della gara con il Fortuna Dusseldorf sulla trattativa che porterà Rebic al Milan: "Posso confermare che siamo in trattativa con un club di cui non farò il nome. Per questo, il giocatore non vuole scendere in campo su sua richiesta. Avremo anche un giocatore, se tutto funzionerà alla fine non sarà un brutto affare per noi".

18.50 - In queste ore frenetiche si sta cercando di convincere Andrè Silva ad accettare la destinazione tedesca per intavolare lo scambio con l'Eintracht.

18.42 - Ulteriori sviluppi sono attesi al termine di Eintracht Francoforte-Fortuna Dusseldorf, con gli ospiti momentaneamente in vantaggio per 1-0.

18.18 - Il Milan e l'Eintracht Francoforte stanno limando i dettagli dell'operazione che porterà Ante Rebic da Marco Giampaolo e, con ogni probabilità, André Silva in Germania. La formula con cui Rebic dovrebbe arrivare in rossonero è quella del prestito oneroso con cifra del riscatto fissata a 25 milioni più bonus. Di questa cifra, da quello che risulta a MilanNews.it, il 50% dovrà esser girato alla Fiorentina, che all'atto della cessione del giocatore, si era riservata questa clausola sulla futura rivendita da parte dell'Eintracht. Al ragazzo, invece, dovrebbe andare un ingaggio da 3 milioni più bonus.

18.10 - Nell'operazione Rebic-Milan potrebbe entrare anche André Silva. Da quello che riferisce Sky, le società stanno lavorando per uno scambio alla pari che preveda il passaggio a Francoforte dell'attacante portoghese, che ieri è partito titolare contro il Brescia.

17.22 - Il Milan vuole piazzare un ultimo colpo nelle battute conclusive del calciomercato estivo e lo vuole fare in attacco. Il nome nuovo è quello di Ante Rebic dell'Eintracht Francoforte, seguito dall'Inter nelle scorse settimane; i nerazzurri però poi hanno mollato il giocatore per puntare su Politano. Sono in corso i contatti con l'agente di Rebic, per un'operazione da 25-30 milioni in prestito con obbligo di riscatto che si attiva al raggiungimento di un determinato numero di presenze.

Il croato non è stato convocato per l'ultima partita dell'Eintracht, fatto che suggerisce una sua imminente partenza. Manca davvero poco per trovare l'intesa: i discorsi riprenderanno proprio dopo questa partita con i dirigenti rossoneri intenzionati a chiudere al più presto. Lo riferisce Gianlucadimarzio.com.