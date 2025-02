live mn Reijnders: "Tutto il gruppo sta aiutando Gimenez. Un cambio ruolo? Sono pronto a tutto per aiutare la squadra"

Amici e amiche di Milannews.it, benvenuti allo stadio de Kuip dove tra poco, insieme a mister Sergio Conceiçao, interverrà in conferenza stampa anche Tijjani Reijnders che risponderà alle domande dei giornalisti presenti alla vigilia dei Playoff di andata di Champions contro il Feyenoord. Grazie al nostro live testuale non vi perderete nemmeno una dichiarazione del centrocampista olandese. Restate con noi!!!

Gimenez torna in Olanda, come lo state aiutando?

"Bene, tutti noi vogliamo fare del nostro meglio per metterlo a suo agio. Anche i nuovi arrivati, ci siamo aiutando insieme anche con Gimenez. Siamo pronti"

Sul proprio rendimento

"Voglio continuare a fare bene, così come tutta la squadra. Sento la fiducia di allenatore e tifosi, ma ora non ci penso. Sono concentrato solo sulla partita di domani sera".

Saresti pronto eventualmente a cambiare ruolo in campo?

"Certo, l'equilibrio nella nostra squadra è nuovo ma importante, poi per me è fondamenttale giocare ogni partita con il giusto atteggiamento. Il bene della squadra è più importante, io penso a giocare bene ed essere in forma".

Il rapporto con il padre

"Mio papà mi ha sempre insegnato l'umiltà, sia a me che a mio fratello. Come calciatore e come uomo per me è importante essere sempre me stesso. Con mio papà ho un grande rapporto, così come con tutta la mia famiglia".