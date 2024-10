live mn Reijnders: "Voglio essere più decisivo con gol e assist. Ruolo? Tocca al mister dimmi dove ha bisogno che giochi"

Amici e amiche di Milannews.it, benvenuti a Milanello dove tra poco Tijjani Reijnders, al fianco di Paulo Fonseca, parlerà in conferenza stampa alla vigilia della sfida casalinga di Champions League di domani sera contro il Club Brugge. Grazie al nostro live testuale non vi perderete nemmeno una dichiarazione del centrocampista olandese. Restate con noi!!!

Cosa ti possono dare le gare di Champions League nel tuo percorso di crescita?

"E' importante per me essere decisivo. Noi centrocampisti siamo il motore della squadra. Contro l'Udinese abbiamo fatto bene, domani sarà importante giocare allo stesso modo".

In Europa gli arbitraggi sono diversi?

"Non lo so, lo vedremo domani. La cosa importante è non arrivare più a fare certe cose, devo stare più attento ed evitare di ripetere una cosa del genere".

Qual è il tuo ruolo preferito? Ne parli con il mister?

"Sono un giocatore box-to-box. Ho giocato in tutti i ruoli in mezzo al campo. Sono un numero 8, ma questo non vuol dire che non posso giocare in altre posizioni. Tocca al mister dimmi dove ha bisogno che giochi".

Quali sono i tuoi obiettivi?

"Penso che voglio diventare più decisivo con assist e gol. Io voglio vincere coppe e titolo in ogni stagione, come ogni giocatore".

A chi ti ispiri? Neeskens della grande Olanda può essere un modello?

"Non ho mai visto giocare Neeskens. Il calcio era diverso il quel periodo. Io cerco di far vedere sempre le mie qualità".

- Finisce così la conferenza stampa di Tijjani Reijnders prima del Club Brugge.