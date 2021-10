LIVE MN - Roma-Milan (0-2): espulso Theo Hernandez

ROMA-MILAN 0-2 (25' Ibrahimovic, 57' rig. Kessie)

74' - Ci prova il neo-entrato ed ex El Shaarawy: il suo tiro dai 30 metri, però, è facile preda per Tatarusanu.

70' - Si gioca pochissimo in questo quinto quarto d'ora di gara. Partita spezzettata da falli e sostituzioni.

68' - Cambio per la Roma: out Vina, in Carles Perez.

68' - Cambio per il Milan: fuori Saelemaekers per Ballo-Toure.

66' - Doppio giallo per Theo ed espulsione. Il terzino francese salterà il derby di settimana prossima.

64' - Cartellino giallo per Tomori.

63' - Cambio per la Roma: esce Abraham, entra El Shaarawy.

57' - Cambio per il Milan: dentro Giroud per Ibrahimovic.

57' - GOOOOOLLLLLLLLLLLL DEEEEELLLL MILAAAANNNN! KESSIE NON SBAGLIA E SPIAZZA RUI PATRICIO! 2-0 PER I ROSSONERI!

55' - Maresca viene richiamato dal VAR, ma non cambia idea: sarà calcio di rigore.

53' - Calcio di rigore per il Milan: fallo ingenuo di Ibanez su Ibrahimovic.

50' - Annullato un gol a Ibrahimovic per fuorigioco al momento del lancio verticale di Kjaer. Risultato ancora sullo 0-1.

48' - Cartellino giallo per Mancini.

46' - Cambio per la Roma: fuori Mkhitaryan per Felix Afena.

46' - Si riparte. Possesso per la squadra di mister Stefano Pioli.

Vantaggio meritato, quello dei rossoneri, a fine primo tempo. Decide, per il momento, la bomba su punizione di Zlatan Ibrahimovic al minuto numero 25'. Annullato, inoltre, un gol ai rossoneri (a Leao, ndr) per un fuorigioco millimetrico dello svedese.

45+1' - Duplice fischio di Maresca: squadre che vanno negli spogliatoi sul risultato di 0-1.

45' - Un minuto di recupero.

40' - Cartellino giallo per Theo Hernandez.

38' - Gol annullato a Leao per un fuorigioco precedente di Ibrahimovic.

35' - Milan che ora cerca di gestire il vantaggio con il possesso palla.

29' - Ci prova Bennacer da fuori area: conclusione alta.

27' - Cartellino giallo per Ibrahimovic.

25' - GOOOOOOLLLLL DELLLLL MILAAAAAANNNN!!! BOMBA DA CALCIO DI PUNIZIONE DI IBRAHIMOVIC DAI 20 METRI! LA PALLA TERMINA DRITTA DRITTA NELL'ANGOLINO ALLA SINISTRA DI RUI PATRICIO! È 1-0 MILAN!

24' - Cartellino giallo per Karsdorp.

21' - Ritmi altissimi in questo inizio di partita.

16' - Grandissima occasione sprecata da Ibrahimovic. Lo svedese è servito in profondità da Krunic, ma la sua botta di mancino vola alto sopra la traversa.

13' - Roma ancora pericolosa: dopo una serie di rimpalli in area di rigore, la sfera termina sui piedi di Pellegrini. Il tiro del trequartista di Mourinho finisce di poco alla sinistra del palo difeso da Tatarusanu.

10' - Bel cross di Calabria per Leao, che fallisce il tiro al volo a tu per tu con il portiere giallorosso.

7' - Cartellino giallo per Zaniolo.

6' - Risponde il Milan con Kessie: Leao scarica sull'ivoriano al limite dell'area, ma la sua conclusione termina larga alla sinistra di Rui Patricio.

3' - Roma subito pericolosa con Vina: cross rasoterra al centro per Pellegrini che di prima spara fuori di poco.

1' - Ci siamo. Un occhio al cronometro, poi il fischio di Maresca: si comincia! Primo pallone del match per i padroni di casa.

- Le due squadre fanno il loro ingresso in campo. Completo giallorosso per la Roma, total-white per il Milan.

LE FORMAZIONI UFFICIALI:

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio, Karsdorp, Mancini, Ibanez, Vina, Cristante, Veretout, Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan, Abraham. A disposizione: Fuzato, Boer, Kumbulla, Calafiori, Zalewski, Darboe, Afena-Gyan, El Shaarawy, Bove, Carles Perez, Shomurodov, Tripi. All.: Mourinho.

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu, Calabria, Kjaer, Tomori, Theo, Bennacer, Kessiè, Saelemaekers, Krunic, Leao, Ibrahimovic. A disposizione: Mirante, Jungdal, Conti, Romagnoli, Ballo-Toure, Kalulu, Gabbia, Bakayoko, Tonali, Maldini, Diaz, Giroud. All.: Pioli.

Amiche ed amici di MilanNews.it, benvenuti allo Stadio Olimpico. La Roma di José Mourinho ospita tra le mura domestiche il Milan di Stefano Pioli, reduce da sei vittorie consecutive in Serie A. La gara, ricordiamo, sarà valida per l'11esima giornata di campionato. Come sempre, grazie alla nostra diretta testuale, vi racconteremo tutte le emozioni di questa partita, minuto dopo minuto, azione dopo azione, fino al fischio finale. Restate con noi, dunque, per rimanere aggiornati sull'andamento del match.