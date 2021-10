LIVE MN - Roma-Milan, le ufficiali: Krunic vince il ballottaggio con Brahim. C'è Ibra dal 1', torna Theo

UFFICIALE MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu, Calabria, Kjaer, Tomori, Theo, Bennacer, Kessiè, Saelemaekers, Krunic, Leao, Ibrahimovic. A disposizione: Mitante, Jungdal, Conti, Romagnoli, Ballo-Toure, Kalulu, Gabbia, Bakayoko, Tonali, Maldini, Krunic, Giroud. All. Pioli.

18.38 - Sette precedenti per il tecnico giallorosso, José Mourinho, contro il Milan. Il computo complessivo è di 4 vittorie per il portoghese, 1 pareggio e 2 sconfitte. Il successo più recente risale alla Champions League 2010-11, quando da allenatore del Real Madrid affrontò i rossoneri battendoli 2-0 al Bernabeu. Il primo confronto in assoluto tra le parti è datato 2003, in Supercoppa Europea. In quell’occasione – da allenatore del Porto – vinse il Milan 1-0. Mourinho ha affrontato il Milan da manager del Porto, dell’Inter e del Milan.

17.51 - Questa sera andrà in scena Roma-Milan, match valido per l'undicesima giornata di Serie A. La formazione che manderà in campo Josè Mourinho, secondo Sky Sport, potrebbe essere questa: Rui Patricio, Karsdrop, Mancini, Ibanez, Vina, Pellegrini, Veretout, Zaniolo, Pellgrini, El Shaarawy, Abraham.

17.35 - Come riportato da Peppe di Stefano, inviato Sky Sport, contro la Roma giocherà Rade Krunic al posto di Brahim Diaz. Mister Pioli terrà la carta Diaz a gara in corso. Confermato il resto della formazione. Questa quindi l'XI che dovrebbe scendere in campo contro i giallorossi: Tatarusanu, Calabria, Kjaer, Tomori, Theo, Kessiè, Bennacer, Saelemaekers, Krunic, Leao, Ibrahimovic.

17.00 - Pietro Pellegri non prenderà parte al match di questa sera contro la Roma. Il giovane attaccante rossonero, infatti, nel corso dell'allenamento di ieri, si è procurato un fastidioso trauma contusivo alla caviglia destra. Un altro stop, dunque, per l'ex Genoa, che proprio non riesce a trovare continuità.

16.28 - Questa sera, ore 20.45, il Milan affronterà la trasferta di Roma proprio contro i giallorossi di Jose Mourinho. Il match sarà visibile in diretta su DAZN e raccontata con il consueto live testuale di MilanNews.it.

15.52 - Il Milan ha vinto l'ultimo precedente tra le due squadre all'Olimpico, il 2-1 della stagione scorsa deciso dai gol di Kessie e Rebić. Sono 86 i confronti tra Roma e Milan in casa dei giallorossi in Serie A: 26 successi interni, 31 pareggi e 29 vittorie nostre. Il Milan, alla pari del Napoli, ha vinto 9 delle prime 10 gare stagionali.

15.34 - Al di là dello Spezia, che ha avuto molti giocatori alle prese con il Coronavirus a inizio stagione, è la Roma di Jose Mourinho, prossima avversaria del Milan, la squadra che cambia meno durante la partita: 3.8 sostituzioni per match in Serie A. Lo riporta la redazione di statistica sportiva Kickest.

15.17 - Guardando a curiosità e statistiche di Roma-Milan, si può segnalare un dato riguardante Ibrahimovic. Lo svedese, con la Roma, potrebbe segnare il suo 400° gol nei campionati nazionali in cui ha giocato: il primo risale al 30 ottobre 1999 quando il 15% dei giocatori con almeno una presenza in questa Serie A non era ancora nato.

15.02 - Rafael Leao è chiamato a fare gli straordinari. Lo stop di Ante Rebic - il croato non ha ancora smaltito il problema alla caviglia rimediato contro il Verona - costringe Pioli a schierare nuovamente il portoghese, il quale avrebbe forse bisogno di tirare un po' il fiato. All'Olimpico, dunque, Rafa scenderà in campo dal primo minuto: i suoi strappi sul binario mancino saranno determinanti per il Milan.

14.46 - Theo Hernandez e Brahim Diaz dovrebbero, con molta probabilità, giocare dal primo minuto questa sera contro la Roma. I due, a causa della riscontrata positività al coronavirus e degli impegni del francese con la sua nazionale, non giocano titolari con il Milan insieme dal 1 ottobre, match vinto contro l'Atalanta.

14.30 - Il tecnico rossonero, Stefano Pioli, ha diramato la lista dei giocatori convocati per la sfida contro la Roma, in programma questa sera allo stadio Olimpico (fischio d'inizio alle ore 20:45) e valida per l'undicesima giornata del campionato di Serie A.

PORTIERI: Jungdal, Mirante, Tătărușanu.

DIFENSORI: Ballo-Touré, Calabria, Conti, Gabbia, Hernández, Kalulu, Kjær, Romagnoli, Tomori.

CENTROCAMPISTI: Bakayoko, Bennacer, Díaz, Kessie, Krunić, Saelemaekers, Tonali.

ATTACCANTI: Giroud, Ibrahimović, Leão, Maldini.

Amiche ed amici di MilanNews.it benvenuti in questa nuova diretta di avvicinamento a Roma-Milan, gara che sarà valida per l'undicesima giornata di Serie A. Restate collegati con noi per scoprire tutte le novità sul match dell'Olimpico!