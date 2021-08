LIVE MN - Samp-Milan: le formazioni ufficiali. Krunic in mediana con Tonali. Leao dal 1'

19.30 - Queste le formazioni ufficiali di Sampdoria-Milan, prima giornata del nuovo campionato che andrà in scena a partire dalle 20:30 allo stadio Luigi Ferraris di Genova. Il match sarà visibile sui canali Sky Sport e su DAZN in streaming.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria (C), Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Krunic; Saelemaekers, Diaz, Leao; Giroud. A disp: Plizzari, Tătărușanu, Ballo-Touré, Gabbia, Kalulu, Romagnoli, Florenzi, Castillejo, Bennacer, Pobega, Maldini, Rebic. All: Stefano Pioli.

SAMPDORIA (4-2-3-1): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Thorsby, Ekdal, Candreva, Gabbiadini, Damsgaard, Quagliarella. All: D'Aversa. A disposizione: Falcone, Ravaglia, Chabot,, Depaoli, Ferrari, Murru, Tonelli, Askildsen, Silva, Trimboli, Verre.

18.45 - Alle 20.45 andrà in scena Sampdoria-Milan, match valido per la prima giornata di campionato. Questa la probabile formazione degli umonin di D'Aversa.

SAMPDORIA (4-2-3-1): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Thorsby, Ekdal, Candreva, Gabbiadini, Damsgaard, Quagliarella. All: D'Aversa.

18.00 - Olivier Giroud è pronto per esordire in Serie A con la maglia del Milan dopo aver giocatore nel campionato inglese con le maglie di Arsenal e Chelsea. L'attaccante rossonero lascia la Premier League come secondo miglior marcatore da subentrato (21 gol), 8º per gol di testa (32) e 3º miglior marcatore francese (90). A riferirlo è la redazione di Opta.

17.20 - Sarà Marco Guida il fischietto del match Sampdoria-Milan, valido per la prima giornata di Serie A. Sono 31 i precedenti dei rossoneri con l'arbitro di Torre Annunziata: 14 vittorie, 9 pareggi e 8 sconfitte.

16.50 - Si avvicina sempre di più l'esordio stagionale del Milan che, questa sera, affronterà la Sampdoria. La gara, in diretta dallo stadio Marassi, sarà visibile sia su Dazn che su Sky a partire dalle 20.45.

16.30 - Giroud potrebbe diventare il 15º marcatore francese differente nella storia del Milan in Serie A: i rossoneri sono già la squadra con più giocatori di questa nazionalità in gol nella competizione.

16.15 - Zlatan Ibrahimovic ha preso parte a 16 reti in 16 gare all’esordio stagionale nei Top-5 campionati europei in carriera: 12 gol e quattro assist. L'attaccante svedese, però, vedrà rimandato il suo esordio nella nuova stagione a causa dell'infortunio rimediato nella vittoria di Torino contro la Juventus della passata stagione.

15.45 - La Sampdoria è l'unica squadra contro cui Tommaso Pobega ha segnato più di un gol in Serie A: doppietta al Ferraris nel maggio 2021, con la maglia dello Spezia.

15.14 - L'ultimo Sampdoria-Milan risale al dicembre scorso, quando alla decima giornata la formazione di Pioli si impose per 1-2 con le reti di Kessié e Castillejo. Vana per i blucerchiati la rete firmata da Ekdal.

14.57 - Quello in programma domani sera sarà il 127esimo confronto in Serie A quello fra Sampdoria e Milan. I rossoneri hanno ottenuto 65 vittorie totali, contro le 30 ottenute dai blucerchiati. I pareggi invece sono stati 30. L'ultima gara che il Milan ha giocato con i blucerchiati alla prima giornata di campionato risale all'agosto 2012, quando a San Siro la formazione guidata allora da Massimiliano Allegri venne battuta dal gol di Andrea Costa.

14.41 - Saranno Kessié e Ibrahimovic i grandi assenti in casa Milan per infortunio. Non convocato Andrea Conti per scelta tecnica. Il terzino è sul mercato e in uscita. Per la Sampdoria invece out Vieira e Manuel De Luca

13.50 - Si riporta, di seguito, la desiginazione arbitrale per la partita di questa sera:

Arbitro: Guida di Torre Annunziata

Assistenti: Ranghetti-Baccini

IV Uomo: Gargiulio

Var: Di Paolo

Avar: Meli

13.27 - Ecco i giocatori rossoneri convocati da mister Stefano Pioli per la gara di questa sera contro la Sampdoria, valida per la prima giornata del campionato di Serie A 2021-2022-

PORTIERI: Maignan, Plizzari, Tătărușanu.



DIFENSORI: Ballo-Touré, Calabria, Florenzi, Gabbia, Hernández, Kalulu, Kjær, Romagnoli, Tomori.



CENTROCAMPISTI: Bennacer, Castillejo, Díaz, Krunić, Pobega, Saelemaekers, Tonali.



ATTACCANTI: Giroud, Leão, Maldini, Rebić.

13.01 - Sarà Rade Krunic ad affiancare Sandro Tonali nei due di centrocampo del 4-2-3-1 di Stefano Pioli. Questa la probabile formazione rossonera:

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Krunic; Saelemaekers, Brahim Diaz, Leao; Giroud.

12.55 - Il Milan è arrivato a Genova in aereo e poi, in pullman, si è recato presso l'hotel del ritiro. Qui, dopo il pranzo e il riposo, ci sarà la merenda e la riunione tecnica che precederà il trasferimento allo stadio.

Amici di MilanNews.it benvenuti al live di avvicinamento alla sfida di questa sera contro la Sampdoria. Qui troverete tutte le notizie del pre gara, con curiosità, aggiornamenti e formazioni ufficiali fino al fischio d'inizio di Guida.