LIVE MN - Sassuolo-Milan Femminile. (2-2): finisce in parità. Gol di Giacinti e Albroghetti

Si è conclusa in parità la sfida al vertice tra Sassuolo e Milan. Il primo tempo del match è stato molto divertente, con le quattro reti che hanno animato il gioco. La seconda frazione di gioco, tuttavia, non è stata all’altezza della prima. Tanta la stanchezza in campo fin dal 70’, figlia delle tante energie spese nei primi 45’, che ha limitato le calciatrici in campo nell’esprimere le proprie qualità. Sono, infatti, state poche le occasioni da rete nel secondo tempo nonostante il cambio di modulo del Milan di Morace.

92' - Finisce il match sul risultato di 2-2

89' - Ultimo cambio nel Sassuolo, Iannella lascia spazio a Giatras.

88' - Dagli sviluppi di un corner del Milan, il Sassuolo prova ad impostare una ripartenza ma viene fermato bene dalla difesa rossonera

84' - Il Milan ci prova ora dalla distanza. Sabatino cerca di segnare da fuori area, colpendo un pallone servito da Alborghetti ma il tiro finisce a lato

82' - Giacinti prova a sfondare sulla destra ma viene fermata da Pettenuzzo.

80' - Stanchezza in questa fine di partita, il gioco delle due squadre è ora meno preciso e Sassuolo e Milan faticano ad esprimere un buon calcio. E' stato molto dispendioso il primo tempo.

74' - Ora le rossonere sono tornate a farsi vedere con regolarità in attacco. Corner battuto da Giugliano verso Heorum, la palla sfila per Zigic ma il tiro finisce lontano dalla porta del Sassuolo

70' - Cambio anche nel Milan, Zigic prende il posto di Tucceri

70' - Cambio nel Sassuolo, esce Ferrato entra Orsi.

70' - Cambio di modulo per il Milan. Carolina Morace schiera le sue giocatrici con un 4-3-3 in questo finale di partita per provare a trovare la via del gol e il vantaggio. Le rossonere, rispetto al primo tempo, faticano ora ad esprimere il proprio calcio.

67' - Primo cambio per Morace, esce Thaisa ed entra Rizza

63' - Punizione per il Milan. Giugliano sul pallone da posizione defilata. La palla viene messa in mezzo all'indirizzo di Sabatino che non riesce a deviare la palla verso la porta. Il gioco è poi fermato per un tocco di mano di una giocatrice del Milan.

63' - Torna a farsi vedere con costanza il Milan nella trequarti del Sassuolo.

59' - Primo cambio del Sassuolo, Monterubiano lascia il posto a Hannula.

58' - Punizione da posizione pericolosa per il Sassuolo. Iannella sul pallone serve Giurgiu che mette in mezzo ma Korenciova salva con un brivido.

56' - Gioco fermo, dopo un contatto sono rimaste a terra la rossonera Giugliano e la neroverde Tommaselli. Le due calciatrici si rialzano e sono pronte a riprendere il proprio posto in campo.

54' - Continuano a studiarsi le due squadre, provando a colpire con lanci lunghi. Tuttavia, in questo momento, il gioco si sviluppa a centrocampo.

50' - Azione pericolosa del Milan. Giugliano serve Giacinti in area che, tuttavia, non riesce a trovare lo spazio per la conclusione. Giacinti serve allora Carissimi a rimorchio ma la palla accarezza il palo.

49' - Efficace il pressing del Sassuolo che mette in difficoltà le rossonere in fase di impostazione.

48' - Ritmi più bassi in questo avvio di secondo tempo tra le due squadre in campo. Il Milan prova ad impostare partendo dalla difesa.

45' - Squadre in campo, si riparte dal 2-2. Milan in possesso della palla. Nessun cambio nelle due formazioni

E' finito un primo tempo molto divertente. Le due squadre rientrano negli spogliatoi sul risultato di 2-2. Il Milan ha risposto positivamente al vantaggio neroverde con le reti di Alborghetti e Giacinti ma sul finire della prima frazione di gioco l'attaccante emililana Ferrato ha pareggiato nuovamente l'incontro con una bella rete.

46' - Finisce il primo tempo

46' - Azione personale di Ferrato che porta a spasso la difesa rossonera e batte Korenciova. E' doppietta per l'attaccante del Sassuolo.

46' - GOL DEL SASSUOLO

45' - Un minuto di recupero concesso dall'arbitro

42' - Il Milan vuole chiudere in attacco la prima frazione di gioco. Giacinti palleggia in area del Sassuolo e serve Tucceri a rimorchio. La centrocampista rossonera, in caduta, non riesce a tirare con precisione e la palla esce a lato della porta neroverde.

39' - Che azione del Milan. Carissimi serve un cross a tagliare il campo preciso Albroghetti che da sola in area batte il portiere del Sassuolo Thalmann. Ora le rossonere guidano la partita.

39' - GOOOOOL DEL MILAN

38' - Partita molto divertente. Il Milan, dopo il gol di Giacinti, si è ripreso e ora è tornato ad attaccare con continuità gli spazi lasciati liberi dalla difesa del Sassuolo. Le Neroverdi provano a infilare in ripartenza.

36' - Korenciova riscatta l'errore precedente. Monterubiano si trova davanti al portiere rossonero e scocca un gran tiro diretto all'angolino ma Korenciova questa volta non si fa trovare impreparata e mette fuori il pallone.

33' - Giacinti riporta in parità il Milan. Sabatino mette in mezzo la palla tirata da Tucceri e respinta dalla traversa all'indrizo di Giacinti che di prima intenzione, a pochi metri dalla porta, tira e non sbaglia. Ora è parità

33' - GOOOOL DEL MILAN

32' - Corner per il Sassuolo. Mischia pericolosissima del Sassuolo con Daleszczyk che sfrutta l'immboilità della difesa del Milan e da pochi metri tira verso la porta di Korenciova. La palla viene però respinta.

31' - La rete del Sassuolo sembra aver ribaltato i valori in campo. La formazione padrona di casa è galvanizzata dalla rete mentre il Milan sembra aver accusato il gol dello svantaggio e fatica ad impostare.

29 ' - Ferrato porta in vantaggio il Sassuolo. Brutta presa del portiere del Milan Korencicova su un cross di Monterubbiano. Ferrato ribadisce in rete la palla sfuggita alle mani dell'estremo difensore rossonero.

29' - GOL DEL SASSUOLO

27' - Nuova azione pericolosa del Milan. Giugliano guida la ripartenza rossonera, con un tre contro tre con la difesa del Sassuolo. Il numero 10 del Milan preferisce servire Sabatino sulla destra rispetto a Giacinti sulla sinistra. Il capitano rossonero tira ma la palla esce.

25' - Milan ancora in fase offensiva, Sabatino tira di prima intenzione ma la palla sbatte su Pettenuzzo. Proteste delle rossonere per un tocco di mano del difensore neroverde.

24' - Primo calcio d'angolo per ilMilan. Giugliano prende posizione sul pallone e batte corto per Heorum, la palla finisce a Fusetti che crossa di prima intenzione ma Thalmann disinnesca il pericolos.

22' Cross di Alborghetti dalla destra che lancia il pallone all'indirizzo di Sabatino al centro dell'area del Sassuolo ma il portiere neroverde Thalmann esce bene e fa sua la palla.

19' - E' di nuovo il Milan protagonista con un azione manovrata nell'area del Sassuolo con Tucceri che mette in mezzo la palla per Sabatino che salta con il tempo giusto ma manca l'impatto con il pallone.

17' - Buon servizio di Giugliano che dalla trequarti ha premiato l'imbucata centrale di Thaisa. La palla è troppo lunga e il portiere neroverde Thalmann recupera.

15' - Il Sassuolo si è ripreso dopo le difficoltà iniziali e ora prova impensierire il Milan, sfruttando l'asse destro. Pericoloso il tiro dal limite dell'area di Daleszczyk che si spegne sopra la traversa.

13' - Buona ripartenza del Milan con Giugliano che con un grande lancio taglia il campo dalla sinistra e serve Giugliano. L'attaccante rossonera dalla sinistra cerca il fondo e prova il tiro ma la palla finisce fuori.

11' - Prova a farsi vedere ora il Sassuolo dalle parti dell'area milanista. Le neroverdi provano a sfondare sulla fascia destra.

10' - Calcio d'angolo battuto male dal Sassuolo, Alborghetti mette fuori. Bursi prende palla dal limite dell'area e tira di prima intenzione verso la porta di Korenciova che però para senza difficoltà e imposta l'azione rossonera.

9' - Bella giocata di Iannella, che con un dribbling salta Sabatino e imposta. La palla arriva in area rossonera, dalle parti di Monterubiano che mette in mezzo ma la difesa milanista respinge. E' corner.

6' - Primo cinque minuti di gioco decisamente positivi per le rossonere di Morace. Il Milan è stato protagonista in questo avvio, con un pressing molto alto in fase di non possesso palla e una buon giro palla, invece, in fase di impostazione. Il Sassuolo attende, provando a colpire con le ripartenze. Tuttavia, i portieri non sono ancora stati impegnati.

5' - Riprende ora la partita, Ferrato è pronta a rientrare il campo.

4' - Il gioco è fermo in questo momento. Ferrato, giocatrice del Sassuolo, è rimasta a terra dopo un contatto regolare con Fusetti.

3' - Azione pericolosa del Sassuolo con Monterubiano che si è trovata da sola davanti al portiere rossonero Korenciova ma il gioco è fermo per posizione di outside.

2' - Milan subito determinato, alto il pressing delle rossonere che impediscono al Sassuolo di far girare già nella trequarti di campo neroverde.

1' - Si parte, è del Sassuolo il primo pallone

- Le squadre stanno entrando in campo in questo momento: maglia rossonera con pantaloncini e calzettoni bianchi per il Milan mentre divisa blu per il Sassuolo padrone di casa.

Queste le formazioni ufficiali del match:

SASSUOLO: Thalmann; Bursi, Pettenuzzo, Iannella, Monterubbiano, Fredriksson, Daleszczyk, Tomaselli, Ferrato, Giurgiu, Lenzini. A disp.: Tasselli, Giatras, Oliviero, Hannula, Orsi, Tudisco, Faragò. All. Piovani

MILAN: Korenciova; Amaral Mendes, Alborghetti, Fusetti, Carissimi, De Moraes, Tucceri, Heroum, Giugliano, Giacinti, Sabatino. A disp.: Ceasar, Rizza, Zigic, Cacciamali, Manieri, Longo, Coda. All. Morace

Buongiorno amiche ed amici di MilanNews.it. Tra pochi minuti andrà in scena la terza partita di Serie A femminile del Milan di Carolina Morace, oggi ospite del Sassuolo. Sarà una sfida al vertice della classifica tra due squadre che, dopo due giornate, sono a bottino pieno con sei punti in classifica. Le rossonere arrivano dalla convincente vittoria casalinga contro la Fiorentina mentre la formazione emiliana ha battuto nell'ultimo turno l'Atalanta Mozzanica. Restate con noi per non perdervi neanche un'azione del match.