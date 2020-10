LIVE MN - Scaroni: "Approvato il bilancio". Gazidis: "Mercato invernale in programmazione. A ottobre 2021 incontro con la Uefa per il FPF"

Amici di MilanNews.it benvenuti alla diretta testuale del question time che si terrà tra poco a margine dell'assemblea dei soci di AC Milan che ha approvato il bilancio, con una perdita consolidata di -195 milioni.

Presenti Paolo Scaroni, Ivan Gazidis e Roberto Masi in rappresentanza del top management del Milan.

12.19 - Prende la parola Paolo Scaroni: "Abbiamo svolto l'assemblea in modo regolare, tutti connessi con una sessantina di azionisti. Tutto è stato approvato all'unanimità, sia il bilancio sia la nomina del cda. Per quanto riguarda il CdA abbiamo portato in consiglio Massimo Ferrari, che fa parte anche dell'assocazione dei piccoli azionisti. Sono stato rinnovato come presidente del cda per il prossimo triennio, con decisione unanime".

Affidato a Franco Baresi il ruolo di vice presidente onorario del club. Lo ha annunciato Paolo Scaroni nella sua introduzione.

Paolo Scaroni sullo stadio: "Seguo con molto impegno il progetto stadio, perché è un ingrediente fondamentale per l'economia del club. Sullo stadio di Milano vi ricorderete che a luglio dello scorso anno è stato presentato un progetto che la giunta ha approvato, con poi delle modifiche al progetto presentato. Nei prossimi giorni verrà presentato il nuovo progetto al comune, che è al corrente degli ingredienti fondamentali ovvero salvare le vestigia di San Siro, destinando l'area dell'attuale stadio a disposizione degli sport non professionistici. C'è una riduzione delle volumetrie a 145 mila metri quadri. Ci attendiamo che la giunta passi al vaglio questo nuovo documento dopo che gli uffici tecnici lo avranno valutato, in modo che si possa partire con la progettazione esecutiva che è prodromica all'inizio dei cantieri. Il sindaco Sala e l'assessore Maran sono al corrente e li abbiamo incontrati spesso. Siamo ottimisti".

Sul Fair Play Finanzario, prende la parola Ivan Gazidis: "Se dovessimo qualificarci alle coppe per la stagione 2021-22, la nostra prossima valutazione avverrà nell'ottobre 2021. La Uefa esaminerà l'andamento degli ultimi anni, eliminando gli effetti del covid. Se la tendenza finanziaria andrà in maniera positiva, discuteremo il nostro percorso con le regole in atto. Sarebbe prematuro avere delle discussioni adesso, ma con la disciplina finanziaria che stiamo utilizzando, anche grazie ad una proprietà forte, siamo sicuri che arriveremo al percorso giusto per essere conformi alle regole dell'Uefa".

Sulla Super Lega, risponde Gazidis: "Da oltre 10 anni si sentono speculazioni sulla Super League, ci sono molte riflessioni in corso sulla cosiddetta Super League. Tuttavia, l'attenzione principale del mondo del calcio rimane sullo sviluppo delle competizioni internazionali esistenti e non ci sono proposte che possano portare a una rottura con i campionati nazionali. Il Milan sta svolgendo un ruolo attivo in tutte le discussioni sullo sviluppo del calcio: la nostra leadership e credibilità ci rende influenti e autorevoli ai diversi tavoli di discussione, in Lega Serie A, ECA, UEFA e FIFA".

Sui fondi per il mercato di gennaio, Gazidis: "Stiamo attraversando un momento positivo, ma il percorso è ancora lungo e impegnativo. Il club ha una proprietà forte alle spalle che ha fiducia nella programmazione. Abbiamo una strategia chiara: ingaggiare alcuni dei migliori talenti del mondo e farli crescere con noi. Si è appena chiusa la finestra di mercato estiva e siamo molto soddisfatti. La direzione sportiva guidata da Paolo Maldini si sta già attrezzando per la finestra invernale e siamo fiduciosi".

Sui parametri del mercato, Gazidis: "Il mondo del calcio ha riconosciuto, anche prima del covid, che un mercato più stabile gioverebbe a tutti: club, giocatori, agenti e intermediari. Personalmente mi sono sempre impegnato per portare ordine e stabilità e continuerò a farlo a beneficio del mondo del calcio, sia in Italia sia in ambito internazionale".

12.38 - Finisce qui il question time con Paolo Scaroni e Ivan Gazidis.