LIVE MN - Serie A Femminile, Milan-Inter (1-4): sconfitta pesante nel derby

Grande delusione per il Milan Femminile, che perde malamente contro l'Inter. Un 4-1 che fa male per la squadra di Ganz, che sul 3-1 ha avuto l'occasione di riaprire la partita ma Asllani ha sbagliato il rigore.

94' Finisce qui.

90' Quattro minuti di recupero.

89' Conclusione di Adami dalla distanza, Durante si supera e devia in corner il destro.

83' Altra occasione per l'Inter con Chawinga nel cuore dell'area di rigore. Milan totalmente in balia dell'Inter.

78' Cambio nell'Inter: fuori Polli, dentro Robustellini.

74′Poker dell'Inter: contropiede con Polli, assist per Chawinga che a tu per tu con Giualiani non sbaglia e realizza il poker nerazzurro.

72' Continua la fase negativa di match per le rossonere. Dominio Inter.

68' Gestisce con un lungo possesso palla l'Inter. Milan troppo frenetico e che porta a sbagliare molto.

64' Merlo prova il destro dalla distanza, Giuliani blocca in due tempi.

61' Primo cambio nel Milan: fuori Dubkova, dentro Guagni.

57' DURANTE PARA IL RIGORE AD ASSLANI!!! Il numero 9 rossonero calcia sulla sua destra, il portiere nerazzurro si distende bene e devia in angolo.

57' Rigore per il Milan.

55' Ripartenza veloce dell'Inter. Bonetti riceve palla in area e prova il sinistro a giro, Giuliani blocca a terra.

51' GOL DELL'INTER!!! Punizione per l'Inter da ottima posizione poco fuori l'area di rigore: Karchouni calcia con il destro, pallone che viene deviato dalla barriera e finisce alle spalle di Giuliani.

45' Al via il secondo tempo!!!

- Si è chiuso con l'Inter in vantaggio il primo tempo del derby femminile: nerazzurre avanti di due gol dopo 15', poi al 32' è arrivata la bellissima rete di Piemonte che ha accorciato le distanze. Il Milan di Ganz non ha iniziato bene il match, subendo due gol, ma poi ha saputo reagire ed è ancora ampiamente in partita, anche se servirà una prestazione migliore nella ripresa per provare a portare a casa i tre punti.

49' Fine primo tempo.

48' Angolo per il Milan dalla destra: bel cross per Piemonte che anticipa tutti sul primo palo, ma non colpisce bene di testa e la palla finisce ampiamente fuori.

45' Quattro minuti di recupero.

43' Clamorosa occasione per il Milan: Thomas serve Asslani che a tu per tu con Durante calcia alto sopra la traversa.

40' Cross di Asslani, un difensore dell'Inter libera di testa, ma la palla arriva sui piedi di Mascarello che calcia al volo, pallone fuori.

32' PIEMONTE!!! CHE GOOOOOOOLLLLLL!!! L'attaccante rossonero controlla il pallone spalle alla porta, si gira e batte durante con un potente destro rasoterra.

30' Grimshaw controlla il pallone al limite dell'area e prova il destro al volo, ma colpisce male e la palla finisce altissima.

29' Polli si accentra dalla sinistra e prova il destro a giro, pallone fuori.

28' Bella ripartenza rossonera, Árnadóttir tocca all'indietro per Mascarello la quale prova il destro di prima intenzione dal limite dell'area, Durante devia in angolo.

27' Altro corner per l'Inter, questa volta dalla fascia destra: cross in area, stavolta Giuliani blocca in uscita alta.

20' Problema fisico per il portiere nerazzurro Durante che riesce comunque a continuare il match. Il gioco può riprendere dopo un paio di minuti di stop.

16' Il Milan prova a reagire con Dubkova che prova il destro a giro, pallone fuori di poco.

15' RADDOPPIO DELL'INTER!!! Lancio in profondità per Chawinga, Bergamaschi non riesce a contenerla e l'attaccante nerazzurro batte Giuliani con il sinistro.

14' Punizione per il Milan poco fuori dall'area di rigore sulla fascia destra: cross di Mascarello sul secodo palo, ma nessuna delle rossonere riesce ad approfittarne.

11' Chawinga controlla in area e prova il sinistro, pallone a lato.

7' Inizio di gara complicato del Milan che sta soffrendo il pressing e l'intensità delle avversarie.

2' INTER AVANTI!!! Angolo dalla sinistra per le nerazzurri: cross in area, uscita sbagliata di Giuliani che perde palla, ne approfitta Santi che mette in rete da due passi.

0' Inizia il match!!!

Amici e amiche di Milannews.it, benvenuti al "Puma House of Football" di Milano dove tra poco andrà in scena il derby tra le formazioni femminili di Milan e Inter. Le nerazzurre sono avanti di un punto in classifica rispetto alle rossonere di Ganz che puntano quindi al sorpasso. Grazie al nostro live testuale non vi perderete nemmeno un'emozione del match. Restate con noi!!!

Queste le formazioni ufficiali di Milan e Inter per il match valido per la 15^ giornata della Serie A Femminile:

MILAN: Giuliani; Árnadóttir, Mesjasz, Nouwen, Bergamaschi; Grimshaw, K. Dubcová, Mascarello; Thomas, Asslani; Piemonte. A disp.: Fedele, Babb, Andersen, Fusetti, Adami, Vigilucci, Soffia, M. Dubcová, Guagni. All.: Maurizio Ganz.

INTER: Durante; Thøgersen, Fördős, Alborghetti, Merlo; Mihashi, Santi; Bonetti, Karchouni, Chawinga; Polli. A disp.: Piazza, Van Der Gragt, Robustellini, Pandini, Zappettini, Csiszár, Kristjánsdóttir, Ajara Njoya, Colonna. All.: Rita Guarino.