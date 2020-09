LIVE MN - Shamrock Rovers-Milan (0-2): in Irlanda bastano Ibra e Calha, passano i rossoneri

Una buona prova dei rossoneri contro una squadra sicuramente modesta ma molto più avanti sul piano fisico. In Irlanda contro lo Shamrock Rovers bastano le reti di Zlatan Ibrahimovic e Hakan Calhanoglu per vincere la prima partita ufficiale della stagione. Molto bene anche Gigio Donnarumma, sempre reattivo e pronto. Da segnalare l'esordio ufficiale in rossonero di Brahim Diaz e Sandro Tonali.

93' Termina qui il match. Milan batte Shamrock Rovers 2-0, decidono le reti di Ibrahimovic e Calhanoglu. I rossoneri passano il secondo turno preliminare di Europa League e giovedì prossimo affronteranno il Bodo/Glimt.

90' Ci saranno tre minuti di recupero.

89' Che numero di Brahim Diaz! Lo spagnolo si libera dell'avversario e serve bene Castillejo in profondità: il numero 7 però si fa rimontare dall'avversario.

87' Cambio per il Rovers: esce Greene, entra Williams.

83' Doppio cambio per il Milan: escono Calhanoglu e Bennacer, entrano Tonali e Diaz. Esordio in rossonero per entrambi.

82' Cambio per il Rovers: esca Farrugia, entra Kavanagh.

80' Ancora scambi rapidi e precisi fra Ibra e Calhanoglu. La palla infine arriva a Calabria che ci prova dal limite, il suo tiro è però centrale.

78' Retropassaggio velenoso di Kjaer, Donnarumma con calma olimpica gestisce e smista.

77' Il Milan, forte del doppio vantaggio, prova ad addormentare la partita.

73' Primo cambio per il Milan: esce Saelemaekers, entra Rade Krunic.

70' Altro pericolo e altra grande parata di Donnarumma. Watts scappa sulla destra e mette in mezzo per Greene: bravissimo Gigio ad andare velocemente a terra.

69' Cambio per il Rovers: esce O’Neill, entra Watts.

68' Ancora Milan pericoloso, questa volta però il gran tiro di Calhanoglu è murato dalla difesa.

66' GGGGOOOOOOOLLLLL DEL MILAN!! HAKAN CALHANOGLU!!! Azione prolungata dei rossoneri con tanti passaggi stretti e precisi al limite dell'area: Saelemaekers scarica per Calahnoglu che lascia partire un gran tiro che si insacca a fin di palo. 2 a 0 Milan.

64' Altra occasione per il Milan, questa volta con Saelemaekers. Bennacer innesca bene Castillejo sulla destra, lo spagnolo mette in mezzo per il belga: stop e tiro strozzato, facile per Mannus.

59' Il Milan preme e prova a chiuderla, grande pressione offensiva dei rossoneri.

58' Calahnoglu prova il gran gol su punizione da posizione defilata, grande intervento del portiere avversario. Il tiro del turco era secco e angolato.

57' Brutto fallo di Lopes su Ibra, entrata forte e abbastanza gratuita. Punizione da zona pericolosa per il Milan.

56' Begli scambi centrali dei rossoneri, in particolare fra Ibra e Calhanoglu. Zlatan scodella in area per il dieci rossonero ma l'azione infine non si concretizza.

53' Occasione Milan!! Calhanoglu in rovesciata trova la traversa!! Rossoneri vicino al raddoppio.

52' Torna in campo Theo, nessun problema per lui.

51' Problemi al ginocchio per Theo, il terzino deve essere medicato.

50' Ammonito Grace per un'entrata in ritardo su Castillejo.

47' Velo di Saelemaekers e palla a Ibra al limite, lo svedese scarica subito per Calhanoglu: il tiro potente del turco è deviato.

46’ Fischio del signor Farkas, comincia la ripresa. Possesso per il Milan.

Prima frazione di gioco discreta per il Milan. Qualche imprecisione di troppo per i ragazzi di mister Pioli, con il solito Ibra che sblocca la partita grazie ad un tiro secco sul palo del portiere. Gli irlandesi però non mollano e si rendono pericolosi in più occasioni, con Donnarumma chiamato ad effettuare un grande intervento su Greene. Nel secondo tempo i rossoneri dovranno spingere per chiudere definitivamente il match.

45' Fine primo tempo.

43' Cross in mezzo per Finn, che tutto solo non riesce a dare forza al pallone di testa: blocca facilmente Donnarumma.

41' Calhanoglu imbuca per Theo, che arriva sul pallone nonostante la misura imprecisa del passaggio del turco: sul cross in mezzo del francese Calabria prima e Ibra poi provano il tiro ma non riescono ad incidere.

39' Su calcio piazzato svetta Grace ma manca totalmente lo specchio della porta. Rimessa dal fondo per il Milan.

38' Calhanoglu frana su Burke, punizione per lo Shamrock Rovers sulla trequarti.

35' Lancio di Bennacer, Ibra fa la sponda per Calhanoglu: il tiro del turco è forte ma alto. Bell'azione dei rossoneri.

34' Ibra crossa dal fondo dalla destra, Theo prova la grande volée di sinistra ma il tiro non trova lo specchio della porta.

30' Sul cross di Calhanoglu da calcio piazzato svetta Kjaer ma il suo colpo di testa non è preciso.

29' Molto bene Calabria in dribbling, ottiene una buona punizione sulla trequarti. Fin qui prova positiva del terzino destro.

27' Ancora Greene, ancora Donnarumma. L'attaccante si libera d'astuzia di Gabbia e prova a infilare Gigio da posizione defilata: il numero 99 rossonero è attento e devia in angolo.

24' Occasione, Milan vicinissimo al raddoppio! Cross delizioso di sinistro di Ibra che trova Castillejo: lo spagnolo supera il portiere con lo scavetto ma McEneff salva tutto.

22' GGGGOOOLLLLLLL DEL MILAN!! ZLATAN IBRAHIMOVIC!! Calhanoglu trova il corridoio giusto per Ibra, che in area di rigore fulmina il portiere. Primo gol della stagione e Milan in vantaggio, Ibra!

20' Saelemaekers un po' in difficoltà sul lato sinistro del campo: il suo cross a rientrare per Ibra è totalmente fuori bersaglio.

17' Il Milan torna in avanti. Calabria serve bene Ibra che dal fondo mette in mezzo: la palla arriva a Saelemaekers che la scarica su Theo, il tiro del francese viene deviato.

13' Burke serve benissimo Greene in profondità: l'attaccante tira ad incrociare ma è bravissimo Donnarumma a salvare il risultato.

10' Punizione dalla trequarti destra di Calhanoglu: il cross del turco trova ibra ma lo svedese non è preciso di testa.

9' È il Milan a fare la partita in questi primi minuti. I rossoneri gestiscono il pallone in attesa di trovare il varco giusto.

7' Il Milan ci prova con una rimessa laterale direttamente in area di rigore, l'arbitro vede una spinta di Theo e fischia fallo in attacco.

5' Bell'imbucata di Calabria per Ibra, il pallone è però troppo lungo per lo svedese. Bella idea del terzino, realizzazione da rivedere.

4' Dalla destra ibra prova l'apertura per Saelemaekers, pallone troppo lungo.

3' Primo corner per il Milan: batte Calhanoglu, allontana la difesa.

2' Prima occasione per i rossoneri, con Hakan che serve Saelemaekers in ottima posizione ma il belga svirgola malamente.

1' Ci siamo. Un occhio al cronometro, poi il fischio del signor Farkas: si comincia. Primo pallone del match per lo Shamrock Rovers.

- Le due squadre fanno il loro ingresso in campo: divisa biancoverde per i padroni di casa, maglia azzurra per il Milan.

Amici e amiche di MilanNews.it, benvenuti in Irlanda! Questa sera comincia ufficialmente la stagione 2020/21 del Milan! I rossoneri affronteranno lo Shamrock Rovers in una gara secca valida per il secondo turno preliminare di Europa League. Niente match di ritorno, nessuna seconda occasione: vietato sbagliare. Mister Pioli e Paolo Maldini durante la settimana hanno voluto tenere alta l'asticella dell'attenzione, non bisogna sottovalutare gli irlandesi. Sarà un match tutto da vivere, che potrete seguire minuto per minuto con il nostro live testuale. Buona partita!

LE FORMAZIONI:

SHAMROCK ROVERS (3-5-2): Mannus; O’Brien, Lopes, Grace; Finn, McEneff, O’Neill, Byrne, Farrugia; Greene, Burke. A disposizione: Pohls, Kavanagh, Marshall, Watts, Callan, Williams, Oluwa. Allenatore: Bradley.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Gabbia, Theo Hernández; Kessié, Bennacer; Castillejo, Çalhanoglu, Saelemaekers; Ibrahimović. A disposizione: Tătărușanu, Duarte, Laxalt, Tonali, Brahim Díaz, Krunic, Colombo. Allenatore: Pioli.