live mn SPAL-Milan Futuro (2-0): arriva il raddoppio della SPAL

42' Il Milan Futuro ha inevitabilmente accusato il colpo. Si avvicina la fine di una stagione disgraziata e la conclusione sembra essere la peggiore possibile.

39' Continue provocazioni e perdite di tempo dei giocatori della SPAL. L'arbitro sceglie il dialogo invece che i provvedimenti disciplinari.

37' Gol della SPAL. Molina tira fuori il gol della vita dal limite. Sinistro a giro imprendibile per Nava. Milan Futuro ad un passo dalla Serie D.

34' Galeotti ancora a terra, paga le conseguenze dell'uscita folle su Chaka Traore di qualche minuto fa. Fallo che, ricordiamo, non è stato neanche sanzionato dall'arbitro.

33' Chaka conquista un angolo di voglia e grinta. Provano a reagire i rossoneri. Ma sul corner nulla di fatto.

29' Gara nervosissima, giocatori rossoneri presi a calci con l'arbitro che cambia metro di giudizio ogni minuto che passa.

28' Alesi ci prova da posizione defilata, Galeotti non vede partire il tiro ma blocca comunque con serenità.

24' Direttore di gara che ha perso il controllo della gara. Ianesi trattenuto ripetutamente sulla trequarti, maglietta quasi tolta da un avversario: l'arbitro fa segno al rossonero di rialzarsi. Sul ribaltamento di fronte un giocatore della SPAL simula al limite dell'area, l'arbitro non abbocca ed insorge tutto lo stadio, panchina compresa. Ammonito Awua per un fallo che ferma la ripartenza Milan Futuro, espulso poi Casella dalla panchina della SPAL. Non siamo neanche alla mezz'ora e SPAL e arbitro hanno innervosito incredibilmente il match.

22' Gol della SPAL. Contropiede fulmineo sulla fascia sinistra, palla in mezzo e piazzato di Awua che beffa, complice una deviazione di Molina, Nava. Milan Futuro in svantaggio, al momento sarebbe retrocesso in D.

21' Proteste spalline per un fallo fischiato (netto) a favore del Milan Futuro, scintille e nervosismo in campo da parte dei padroni di casa come all'andata.

18' Galeotti esce a valanga su Chaka Traoré sul lato sinistro dell'area. Il portiere della SPAL manca il pallone e colpisce in pieno il rossonero, per l'arbitro incredibilmente non c'è fallo! Uscita folle dell'estremo difensore, entrambi i giocatori sono rimasti a terra.

17' Riprende a spingere la SPAL, per ora regge il muro rossonero.

15' Ci prova Branca da fuori con un sinistro secco, blocca a terra Galeotti.

12' Ianesi prova l'azione solitaria a sinistra ma si allunga troppo palla una volta arrivato nei pressi dell'area avversaria.

10' Primi dieci minuti andata, ma così sarà molto lunga. SPAL indemoniata, Milan Futuro timido e contratto.

9' Occasione SPAL: Parigini, in area, va sul destro e scarica un destro potente. Nava è bravo a respingere.

5' Palla recuperata in pressing dal Milan Futuro, il filtrante di Branca per Traoré però non è preciso. Si vedono anche i rossoneri.

2' Il Paolo Mazza è bollente. Stadio che sta caricando i padroni di casa. Inizio difficile per i rossoneri.

1' Si comincia e SPAL pericolosa dopo 10 secondi! Stadio carichissimo, il Milan Futuro deve entrare immediatamente in partita.

Alle 20:00 scenderà in campo il Milan Futuro per il ritorno dei Playout del girone B di Serie C contro la SPAL. Per mantenere la categoria i rossoneri hanno un vantaggio, a disposizione due risultati su tre, vista la vittoria dell'andata per 1-0. Oddo sceglie lo stesso undici schierato all'andata, un 3-5-2 senza punti di riferimento offensivi: le due punte mobili sono Chaka Traoré e Ianesi. Seguite tutte le emozioni del match con live testuale di MilanNews.it.

LE FORMAZIONI UFFICIALI DI SPAL-MILAN FUTURO

SPAL: Galeotti, Bruscagin, Nador, Fiordaliso, Calapai, Zammarini, Awua, Mignanelli, Molina, Karlsson, Parigini. A disp.: Meneghetti, Zenti, Paghera, Antenucci, Radrezza, Rao, Haoudi, Ntenda, Arena, Bassoli, D’Orazio, Spini, Bidaoui, Nina. All. Francesco Baldini.

MILAN FUTURO (3-5-2): Nava; Minotti, Camporese, Bartesaghi; Quirini, Branca, Sandri, Alesi, Bozzolan; Traoré, Alesi. A disp.: Pittarella, Bianchi, Malaspina, Dutu, Magni, Sia, Victor, Omoregbe, Paloschi, Turco, Vos, Magrassi. All. Massimo Oddo