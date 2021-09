LIVE MN - Spezia-Milan (0-1): vantaggio rossonero con Maldini!

72' Cambio per il Milan: esce Kalulu ed entra Calabria

69' Fallo di Manaj su Saelemaekers a centrocampo. Punizione per il Milan

64' Doppio cambio per lo Spezia: entrano Verde, Ferrer Manaj ed escono Maggiore, Sala e Antiste

61' MILAN A UN PASSO DALLO 0-2. Pellegri imbucato dentro l'area, serve per Kessie. L'ivoriano viene anticipato e sulla respinta Leao manda di poco a lato. C'è deviazione sulla conclusione del portoghese, calcio d'angolo per il Milan

59' Cambio per il Milan: fuori l'autore del gol Maldini e dentro Bennacer

58' Occasione per lo Spezia. Bastoni trova dentro l'area piccola Maggiore che da due passi fallisce clamorosamente l'1-1

57' Ammonito Maldini per fallo su Bourabia

56' PALO DI LEAO'! Il portoghese, entrato benissimo in partita, supera un avversario e prova la conclusione a giro da dentro ll'area che, dopo una parabola incredibile, finisce sul palo. Zoet non avrebbe potuto nulla

53' Occasione per lo Spezia con Antiste che pesca Gyasi in area ma l'attaccante dello Spezia è in fuorigioco

51' Il Milan è entrato con un altro piglio nel secondo tempo e il vantaggio rossonero lo dimostra

48' GOOOL DEL MILAN! HA SEGNATO MALDINI! Il grande atteso della partita con lo Spezia sblocca la partita al Picco. Apertura di Leao sulla destra per Kalulu che mette un cross con i contagiri per Maldini che, di testa, sblocca la partita infilando il pallone all'incrocio.

45' Tutto è pronto. Fischio del direttore di gara: si riparte! Possesso Spezia

- Squadre in campo per la ripresa. Due cambi per il Milan con Leao e Pellegri che prendono il posto di Rebic e Giroud

Reti inviolate al termine del primo tempo. Partita spigolosa per il Milan, che fa tanto possesso ma fatica a entrare in area. I rossoneri non calciano verso lo specchio ma si rendono pericolosi in alcune occasioni mentre lo Spezia va vicino al gol sul finale della prima frazione di gioco. Appuntamento fra 15 minuti per il secondo tempo

45' Nessun minuto di recupero. Termina il primo tempo al Picco

44' Corsa di 70 m per Theo Hernandez che fa tutto il campo ma viene chiuso dalla difesa dello Spezia in rimessa laterale. Sulla ripartenza dello Spezia, occasione per i liguri in un 3 contro 2 offensivo ma N'Zola viene anticipato da un perfetto Kalulu

43' Buona transizione offensiva del Milan con Rebic che arriva al limite dell'area ma sbaglia l'ultimo passaggio per Saelemaekers

42' Sciabolata di Kessie verso la testa di Giroud. Zoet anticipa il francese in presa alta

40' Il Milan prova a cercare un varco nella difesa dello Spezia con i palloni alti ma la retroguardia ligure è chiusa e compatta

36' Verticalizzazione di Saelemaekers per Kalulu che entra in area ma viene anticipato sul cross basso. Dal calcio d'angolo, occasione per Rebic che anticipa i difensori di testa ma spedisce il pallone sul fondo

32' Calcio d'angolo per il Milan, Rebic fa la torre per Maldini ma la difesa dello Spezia libera. Sulla respinta va Saelemaekers al volo ma la conclusione finisce fuori

28' Cross di Antiste dalla sinistra per la testa di Maggiore. La conclusione del capitano dello Spezia non finisce fuori di molto

26' Giocata visionaria di Giroud con il tacco al limite dell'area per Maldini che non ci arriva per un soffio. Buona opportunità per il Milan

24' Punizione al limite dell'area destra per il Milan. Kalulu viene steso da Sala che viene ammonito. La punizione viene battuta da Theo Hernandez con il mancino e il pallone finisce fuori di poco

20' Maggiore vede Maignan fuori dai pali e prova la conclusione dalla distanza. Nessun problema per il francese che blocca il pallone con entrambe le mani

19' N'Zola imbeccato in profondità da Bourabia va alla conclusione ma il guardalinee segnala il fuorigioco

17' Dopo una prima fase concitata di match, fase di studio tra le due squadre

15' Primo angolo per il Milan. Batte Tonali con uno schema ma è brava la difesa dello Spezia a respingere i tentativi rossoneri

13' Prima occasione per lo Spezia. Antiste imbecca N'Zola che entra dentro l'area e prova la conclusione. Maignan si distende sul primo palo e para il tiro dell'attaccante dello Spezia

10' Occasione per il Milan. Bel pallone dentro di Kessie per Maldini, anticipato da Zoet. Sulla respinta prova la conclusione Theo Hernandez ma l'arbitro fischia il fuorigioco del 27 rossonero

8' Fallo di N'zola su Kessie a centrocampo. Punizione per il Milan

6' Buona transizione offensiva del Milan con Maldini che cerca l'uno-due con Saelemaekers. Il 27 rossonero cerca poi Giroud al limite dell'area ma la difesa dello Spezia respinge

2' Intervento ruvido di Sala su Saelemaekers. Calcio di punizione sulla trequarti per il Milan

1' Ci siamo. Un occhio al cronometro, poi il fischio dell'arbitro: si comincia! Primo pallone il Milan.

- Le due squadre fanno il loro ingresso sul terreno di gioco. Casacca bianca per lo Spezia, classica maglia rossonera per il Milan.

Ecco, di seguito, le formazioni ufficiali di Spezia-Milan, gara che sarà valida per la sesta giornata di Serie A:

SPEZIA (4-2-3-1): Zoet; Amian, Nikolaou, Hristov, Bastoni; Bourabia, Sala; Gyasi, Maggiore, Antiste; Nzola. A disp.: Provedel, Zovko; Bertola, Ferrer, Kiwior; Manaj, Podgoreanu, Salcedo, Strelec, Verde. All.: Thiago Motta.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Kalulu, Tomori, Romagnoli, Hernández; Tonali, Kessie; Saelemaekers, Maldini, Rebić; Giroud. A disp.: Jungdal, Tătărușanu; Ballo-Touré, Calabria, Conti, Gabbia; Bennacer, Castillejo, Díaz; Leão, Pellegri. All.: Pioli.

Amici di MilanNews.it, benvenuti allo Stadio Picco di La Spezia. I rossoneri di Pioli sono ospiti dello Spezia nella sesta giornata del campionato di Serie A. Come sempre, grazie alla nostra diretta testuale, vi racconteremo tutte le emozioni di questa partita, minuto dopo minuto, azione dopo azione, fino al fischio finale. Restate con noi, dunque, per rimanere aggiornati sull'andamento del match.