LIVE MN - Venezia-Milan (0-3): ottima vittoria su un campo difficile. Doppietta di capitan Theo

Prestazione vincente e convincente dei rossoneri su un campo difficile e un avversario molto agguerrito. Dopo un buon primo tempo la svolta è arrivata nei primi minuti della ripresa con un'altra giocata di alto livello fra Leao e Theo, oggi semplicemente imprendibili. Gol del terzino, che fa il bis poco dopo su rigore: doppietta con la fascia da capitano al braccio! Dopo l'espulsione il Venezia si ridimensiona, e la partita si avvia verso la sua naturale conclusione.

92' Fischia Irrati. Il Milan si impone al Penzo per 3-0, vittoria meritata.

89' Ci saranno due minuti di recupero.

88' Cambio per il Venezia: fuori Okereke, dentro Bjarkason.

87' Cambio per il Milan: esce un ottimo Florenzi, entra Luca Stanga. Esordio in Serie A per il terzino della Primavera, classe 2002.

86' Recupero notevole in velocità di Theo su Johnsen in area di rigore, il terzino blocca l'offensiva del Venezia.

85' Messias prova il filtrante in area per Rebic, Romero anticipa tutti.

83' Ripartenza Milan, Giroud serva Maldini che arriva al limite dell'area e prova il tiro di precisione: respinto.

82' Contropiede pericoloso del Venezia, ottima chiusura di Kalulu sul tiro a botta sicura di Okereke.

80' Milan che gestisce, partita virtualmente in ghiaccio dopo che il Venezia è rimasto in dieci uomini.

79' Cambio per il Venezia: fuori Busio, dentro Fiordilino.

74' Contropiede Milan con Maldini che porta palla centralmente e serve Theo a sinistra. Il francese subisce fallo da Ceccaroni, ma per Irrati non c'è nulla.

73' Doppio cambio per il Milan: fuori Ibra e Diaz, dentro Giroud e Maldini.

72' Ammonito Tonali per un fallo tattico. Era diffidato, salterà lo Spezia.

71' Crnigoj prova la botta da fuori, Maignan blocca con sicurezza.

70' Messias libera Ibra centralmente, Zlatan invece di provare il tiro dal limite prova un'improbabile percussione centrale: fermato.

69' Scambi di qualità sulla destra fra Ibra, Messias e Florenzi, con il terzino che serve Diaz al limite dell'area: il tiro dello spagnolo finisce alle stelle.

67' Ritmo partita che, naturalmente, si è abbassato di molto. Gestisce il Milan.

65' Colpo di testa di Bakayoko da corner, alto. Il francese aveva scelto bene il tempo dello stacco.

64' Bella punizione di Theo dalla trequarti, Rebic non ci arriva da un soffio.

63' Ibra allarga per Rebic, che da sinistra mette in mezzo: Romero devia il cross pericoloso, poi allontana la difesa.

62' Cambio anche per il Milan: fuori un devastante Leao, dentro Rebic.

60' Triplo cambio per il Venezia: fuori Henry, Cuisance ed Aramu, entrano Johnsen, Crnigoj e Kiyine.

59' GOOOOLLLL GGGOOLLLL GGGOOOLLLLLL DEL MILAN!! DOPPIETTA DI CAPITAN HERNANDEZZ!!!! Theo non sbaglia dal dischetto, palla sotto il sette!! 3-0 Milan.

58' Rigore per il Milan!! Svovoda regala il pallone in area ad Ibra, poi para la conclusione di Theo diretta in porta. Espulso e rigore per i rossoneri.

56' Ammonito Ceccaroni per fallo tattico su Tonali. Ottimo disimpegno del numero 8 rossonero.

53' Bell'azione tutta di prima Tonali-Ibra-Florenzi-cross di Ibra, Messias ci prova di testa ma non trova la porta. Bello scambio dei rossoneri.

51' Reazione rabbiosa del Venezia dopo il gol di Theo, il Milan per ora regge.

49' GGGOOOLLL GGGOOOLLLLLL GGGOOLLLLL DEL MILAAAAAN! THEO HERNANDEZ CON UN MISSILE!!! Palla meravigliosa di Leao che ricambia il favore del primo tempo, Theo entra di prepotenza in area e lascia partire un missile che buca Romero! 2-0 Milan, meritato.

47' Leao e Ibra cercano il traiangolo in area, ma il tacco dello svedese è impreciso. Si salva il Venezia.

46' Fischia Irrati, comincia la ripresa. Pallone al Venezia.

- Entra Messias per Saelemaekers.

Ottimo Milan nei primi 20 minuti del match con un Leao letteralmente devastante. Infatti il gol di Ibra arriva proprio dal portoghese: palla meravigliosa di Theo, Rafa scappa in velocità e serve Zlatan in area, che da due passi non può proprio sbagliare. Alla lunga esce fuoti anche il Venezia, combattivo e assolutamente mai domo. Rossoneri che dovranno cominciare la ripresa con la stessa verve dei primi minuti del primo tempo, altrimenti la partita rischierà di complicarsi inutilmente.

46' Fine primo tempo.

45' Leao libera Florenzi sulla destra con un tacco delizioso, il terzino prova la conclusione da lontanissimo: tiro forte ma impreciso.

44' Ci sarà un minuto di recupero.

42' Leao torna ad essere imprendibile sulla sinistra: il Venezia si salva solo dopo averlo triplicato.

41' Contropiede Milan con Saelemaekers che serve Leao a sinistra, il portoghese si accentra e prova il tiro da fuori: conclusione deviata, facile per Romero.

40' Cross pericoloso di Henry che trova Mazzocchi in area, il colpo di testa del giocatore del Venezia però è totalmente fuori bersaglio.

39' Leggerezza di Bakayoko che si fa rubare palla in zona pericolosa, fortunatamente il contropiede del Venezia finisce con un colpo di testa alto di Ampadu.

37' Giallo inevitabile per Gabbia che ferma fallosamente Okereke lanciato in contropiede sulla fascia.

35' Tiro cross di Aramu dalla destra che non trova nessun compagno in area, il pallone finisce sul fondo.

31' Altra grande chiusura difensiva di Tonali che con personalità stoppa uno scambio nello stretto in area di rigore tra Cuisance ed Okereke.

28' Grande schema del Milan da angolo che libera Florenzi al limite dell'area: conclusione potentissima ma centrale, Romero devia ancora in angolo.

27' Schema su punizione per liberare la conclusione mancina di Theo: gran botta, Romero devia in angolo.

24' Contropiede fulmineo di Okereke, incredibile recupero di Tonali in velocità che salva tutto.

23' Milan che ad ora gestisce, ma sempre con l'intenzione di far male all'avversario. Per ora si chiude molto bene il Venezia.

19' Venezia per niente rinunciatario, anzi. Tante idee e tanta intensità per i lagunari, che però peccano di imprecisione finora negli ultimi 30 metri. Il Milan deve fare molta attenzione.

16' Ibra prova ad autolanciarsi in area di rigore ma travolge Ampadu prima di arrivare sul pallone: fallo in attacco.

14' Altra azione personale di Leao a sinistra che una volta entrato in area prova un dribbling di troppo. Sul ribaltamento di fronte ottima chiusura di Kalulu su Okereke in area.

12' Sugli sviluppi del corner cross teso e pericolosissimo di Theo per Kalulu, molto bravo Romero ad anticipare tutti. Il Milan spinge.

11' Ancora un cambio di passo clamoroso di Leao sulla sinistra che lascia sul posto l'avversario: crosso in mezzo deviato in angolo.

10' Aramu prova la conclusione da lontanissimo: tiro molle e impreciso.

7' MIlan pericolosissimo! Azione incredibile di Theo che parte dalla difesa e ne supera tre, arriva al limite e scarica per Diaz. Lo spagnolo serve Ibra a sinistra, Zlatan la cede a Leao: Rafa ne salta uno e lascia partire un tiro insidioso. Romero è bravo a chiudere in angolo. Sul corner soluzione difficile per Theo che prova il tiro al volo da fuori, conclusione potentissima ma imprecisa. Coraggioso.

5' Giallo per Saelemaekers per gioco pericoloso. Intervento involontario del belga, ma l'ammonizione è giusta. Saelemaekers si scusa con l'avversario.

2' GGGGGOOOLLLLLLL GGGGOOLLLLLLL GGOOLLLLLLLL DEL MILAAAAAAANN!!! ZLATAN IBRAHIMOVIC LA SBLOCCA!!! Grande azione dei rossoneri che liberano Leao sulla sinistra, il portoghese arriva facilmente sul fondo e mette in mezzo per Ibra: lo svedese non può che far gol a porta vuota! 1-0 Milan!!

1' Fischia il signor Irrati, comincia il match. Primo pallone della partita per il Milan.

- Squadre in campo: prima maglia per il Venezia, rossoneri in campo con la divisa bianca da trasferta.

Amici di MilanNews.it, benvenuti al Pier Luigi Penzo. I rossoneri di mister Pioli sono a Venezia per sfidare i lagunari di Paolo Zanetti. Una sfida interessante su un campo difficile, che arriva pochi giorni dopo il convincente successo contro la Roma di Mou. Pioli effettua qualche cambio rispetto alla sfida di giovedì: Ibra torna titolare. Come sempre, grazie alla nostra diretta testuale, vi racconteremo tutte le emozioni di questa partita, minuto dopo minuto, azione dopo azione, fino al fischio finale. Restate con noi, dunque, per rimanere aggiornati sull'andamento del match.

LE FORMAZIONI:

VENEZIA: Romero, Mazzocchi, Svoboda, Ceccaroni, Haps, Cuisance, Busio, Ampadu, Aramu, Okereke, Henry. A disp.: Lezzerini, Molinaro, Forte, Sigurdsson, Modolo, Fiordilino, Johnsen, Bjarkason, Kiyine, Schnegg, Crnigoj, Peretz. All.: Zanetti

MILAN: Maignan, Florenzi, Kalulu, Gabbia, Hernandez, Tonali, Bakayoko, Saelemaekers, Diaz, Leao, Ibrahimovic. A disp.: Mirante, Nava, Conti, Stanga, Krunic, Maldini, Messias, Rebic, Giroud. All.: Pioli