LIVE MN - Verona-Milan (0-0) - Fine primo tempo

Reti inviolate al termine dei primi quarantacinque minuti di gioco. L’Hellas resta in dieci uomini al 20esimo: Stepinski stende Musacchio con un calcione al volto e si becca il rosso (Manganiello lo espelle dopo aver consultato il VAR). Nonostante l’inferiorità numerica, sono i padroni di casa a sfiorare la rete del vantaggio con Verre: scatto sul filo del fuorigioco e conclusione alta di un soffio. Male, decisamente male il Milam sul piano del gioco: zero tiri in porta, zero occasioni, solo tanto (sterile) possesso palla. Servirà una ripresa di ben altro spessore per scardinare la difesa del Verona.

46' Fine primo tempo.

45' Ci sarà 1 minuto di recupero.

41' Corner per il Milan: cross di Suso direttamente tra i guantoni di Silvestri.

40' Cartellino giallo per Veloso.

38' Il Milan fa una gran fatica a entrare nell'area del Verona.

35' Ammonizione per Paquetà.

32' Suso prova la sua giocata: pallone sul mancino e tiro, ma la sua conslusione finisce in Curva.

31' Angolo per il Milan: bel cross di Suso, ma Piatek non ci arriva.

30' Calabria prende palla sulla destra e serve in area Kessié: tiro immediato e deviazione in angolo.

28' Verona a un passo dal gol. Lancio lungo per Verre, che controlla, entra in area e calcia: pallone alto di un soffio.

24' Cartellino giallo per Piatek.

23' Calcio d'angolo per il Milan: cross corto di Suso, libera la difesa del Verona.

21' Verona in dieci uomini. Manganiello va a rivedere al VAR l'intervento di Stepinski e lo espelle.

20' Ammonizione per Stepinski: fallaccio su Musacchio.

16' Punizione dalla destra per il Milan, siamo vicini all'area dell'Hellas: cross di Suso, libera la difesa gialloblù.

13' Ripartenza del Verona in superiorità numerica. Alla fine Rodriguez se la cava con un buon intervento nella propria area di rigore.

11' Le due squadre si affrontano a viso aperto.

8' Verona pericolosissimo. Cross dalla destra, Donnarumma interviene in qualche modo, poi Zaccagni ci prova in rovescia ma Gigio è sulla traiettoria.

7' Angolo per il Verona: pallone fuori per Veloco, che tira di prima intenzione ma viene murato.

6' Altro corner per il Milan: cross in area, Silvestri tocca, poi la difesa dell'Hellas allontana.

5' Calcio d'angolo per il Milan: i rossoneri giocano la palla, poi Biglia sbaglia l'appoggio in area.

4' Il Milan ci prova con Piatek: conclusione dalla distanza e deviazione in angolo.

2' Verona subito in attacco. Cross dalla destra e colpo di testa di Verra, che spedisce alto sopra la traversa.

1' Ci siamo. Un occhio al cronometro, poi il fischio del signor Manganiello: si comincia! Primo pallone del match per il Verona.

- Le due squadre fanno il loro ingresso sul terreno di gioco. Milan in completo bianco.

Dopo la sosta, il Milan riparte da Verona. Amici di MilanNews.it, benvenuti allo stadio Bentegodi. I rossoneri di Marco Giampaolo sfidano a domicilio l'Hellas di mister Juric. Manca ormai poco al fischio d'inizio del match: come sempre, grazie alla nostra diretta testuale, vi racconteremo tutte le emozioni di questa sfida, valida per la terza giornata di Serie A.

LE FORMAZIONI:

VERONA: Silvestri; Rrahmani, Kumbulla, Günter; Faraoni, Amrabat, Veloso, Lazovic; Zaccagni, Verre; Stępiński. A disp.: Berardi, Radunovic, Vitale, Henderson, Di Carmine, Pazzini, Danzi, Dawidowicz, Pessina, Empereur, Tutino, Adjapong. All.: Juric

MILAN: G. Donnarumma; Calabria; Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessie, Biglia, Calhanoglu; Suso, Paquetà; Piatek. A disp.: Soncin, A. Donnarumma, Bennacer, Bonaventura, Castillejo, Borini, Conti, Leao, Rebic, Theo Hernandez, Krunic, Duarte. All.: Giampaolo