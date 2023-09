live mn - Verso Cagliari-Milan: riposo per Giroud e Leao, gioca Okafor centravanti. Adli davanti alla difesa

Questa la probabile formazione del Milan: (4-3-3) Sportiello; Florenzi, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Loftus-Cheek, Adli, Reijnders; Chukwueze, Okafor, Pulisic.

11.20 - Sul volo che ieri pomeriggio ha portato il Milan a Cagliari non c'era Mike Maignan, il quale è rimasto a Milano: il portiere francese ha recuperato dal piccolo problema muscolare rimediato contro il Newcastle e che gli ha già fatto saltare la gara contro il Verona, ma lo staff medico non ha voluto correre rischi e così gli ha concesso qualche giorno in più per recuperare al 100%. Maignan tornerà titolare tra i pali della porta rossonera sabato nel match casalingo contro la Lazio.

11.00 - Stasera sul campo del Cagliari, Stefano Pioli farà un po' di turnover viste le tante partite ravvicinate e darà spazio ad alcune seconde linee come Adli e Okafor. Il match contro i sardi sarà anche l’occasione per capire se davvero la panchina rossonera ha fatto un salto di qualità rispetto alla scorsa stagione.

10.48 - Nonostante sia tornato a lavorare in gruppo e sia di fatto recuperato, Mike Maignan non è partito per Cagliari, ma Stefano Pioli e lo staff medico milanista hanno preferito dargli ancora un po' di riposo per evitare ricadute o nuovi problemi fisici (il francese tornerà regolarmente titolare sabato a San Siro contro la Lazio). A difendere i pali della porta rossonera contro i sardi toccherà quindi ancora una volta a Marco Sportiello che si è già ben disimpegnato contro Newcastle e Verona.

10.36 - Ecco il probabile undici del Cagliari di Ranieri per la sfida di stasera contro il Milan: (4-4-2)Radunovic; Zappa, Wieteske, Dossena, Obert; Nandez, Makoumbou, Sulemana, Augello; Petagna, Luvumbo.

10.01 - Theo Hernandez, che ha saltato l'ultima gara di campionato contro il Verona, ha pienamente recuperato e stasera contro il Cagliari tornerà titolare. Con il suo rientro, Stefano Pioli abbandonerà la difesa a tre vista contro i veneti e ci sarà il ritorno al 4-3-3.

09.45 - I rossoneri saranno di scena stasera all'Unipol Domus, dove il tecnico Stefano Pioli opterà per un ampio turn-over. Le novità principali riguardano l'attacco, dato che Leao e Giroud riposeranno dopo le fatiche degli ultimi giorni. Il reparto avanzato milanista di conseguenza sarà guidato da Okafor, supportato a sinistra da Pulisic e a destra da Chukwueze. In Sardegna rientreranno sia Theo Hernandez che Calabria, ma soltanto il francese dovrebbe partire titolare contro i rossoblu. Le novità però riguardano anche il centrocampo, dove Yacine Adli è pronto ad indossare una maglia da titolare dopo tante panchine. Il tour de force che attende i rossoneri, impegnati già sabato pomeriggio contro la Lazio prima della trasferta di Dortmund, impone ampie rotazioni a Stefano Pioli.

09.19 - Questa sera contro il Cagliari, Stefano Pioli darà un po' di riposo ad Olivier Giroud e Rafael Leao, i quali partiranno inizialmente dalla panchina. In avanti spazio dunque ad un tridente inedito composto solo da giocatori arrivati a Milanello durante il mercato estivo: si tratta di Samuel Chukwueze, Noah Okafor e Christian Pulisic.

09.00 - Dopo tante panchine (zero minuti in campo finora in questa stagione), per Yacine Adli è finalmente arrivato il momento di scendere in campo. Il francese sarà titolare questa sera contro il Cagliari: Stefano Pioli ha infatti scelto lui per sostituire l'infortunato Rade Krunic nel ruolo di mediano davanti alla difesa. Per l'ex Bordeaux è una grandissima chance per dimostrare che il Milan ha fatto bene a tenerlo e che può essere utile alla causa rossonera.

Amici e amiche di Milannews.it, con il nostro live testuale vi faremo compagnia fino al fischio d'inizio del match di questa sera alle 18.30 del Milan sul campo del Cagliari, riportandovi tutti gli ultimi aggiornamenti che arriveranno dal ritiro della formazione rossonera in Sardegna. Restate con noi!!!