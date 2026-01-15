live mn Verso Como-Milan: Leao-Nkunku davanti. Fullkrug convocato

vedi letture

Questa la probabile formazione del Milan: (3-5-2) Maignan; De Winter, Gabbia, Tomori; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Nkunku, Leao.

12.48 - Recuperato anche Pietro Terracciano che aveva saltato domenica la trasferta di Firenze a causa della febbre. In panchina, come alternative a Mike Maignan, ci saranno lui e Lorenzo Torriani.

12.39 - C'è anche Niclas Fullkrug nella lista del convocati di Massimiliano Allegri per la gara di questa sera in casa del Como. L'ultima rifinitura di questa mattina a Milanello ha dato quindi buone sensazioni all'attaccante tedesco che domenica aveva riportato contro la Fiorentina un'infrazione alla falange del dito di un piede. Il centravanti rossonero, arrivato durante questo mercato invernale in prestito con diritto di riscatto dal West, partirà dalla panchina: la coppia d'attacco titolare sarà infatti quella composta da Rafael Leao e Christopher Nkunku.

12.03 - Dopo aver saltato la trasferta di domenica a Firenze, Pietro Terracciano, che non è ancora al 100% dopo la febbre che lo ha colpito nei giorni scorsi, non sarà a disposizione di Massimiliano Allegri nemmeno per la gara di questa sera in casa del Como, valida per il recupero per la 16^ giornata di Serie A. Come alternative a Mike Maignan in panchina ci saranno quindi sia Lorenzo Torriani che Matteo Pittarella.

11.54 - Strahinja Pavlovic voleva esserci, ma la botta alla testa rimediata domenica a Firenze in un duro scontro di gioco con Comuzzo è stata forte e complici i nove punti di sutura non è al meglio. E così il difensore serbo non sarà a disposizione di Max Allegri stasera nel recupero della 16^ giornata di campionato in casa del Como. A completare la retroguardia a tre milanista con Fikayo Tomori e Matteo Gabbia, ci sarà quindi Koni De Winter. In panchina ci saranno invece Odogu e Dutu.

11.44 - In vista della gara di questa sera in casa del Como, valida per il recupero della 16^ giornata di Serie A, Youssouf Fofana è in vantaggio su Ruben Loftus-Cheek per completare il centrocampo del Milan con Luka Modric e Adrien Rabiot. Sulla fascia destra ci sarà ancora una volta Alexis Saelemaekers che è favorito sullo stesso giocatore inglese.

11.30 - Dopo il turnover contro la Fiorentina, stasera a Como si rivedranno diversi titolarissimi: in difesa si rivede Tomori, a centrocampo Modric, Rabiot e Bartesaghi e in attacco Leao. Pavlovic non ce la fa a recuperare dalla botta alla testa rimediata a Firenze e quindi al suo posto ci sarà De Winter (il terzo difensore sarà Gabbia). A destra confermato il solito Saelemaekers, mentre l'altra mezzala dovrebbe essere Fofana. In attacco, infine, spazio a Leao e a Nkunku, con Pulisic e il recuperato a sorpresa Fullkrug in panchina.

Amici e amiche di Milannews.it, manca sempre meno all'inizio di Como-Milan, recupero della 16^ giornata di Serie A. I rossoneri, dopo due pareggi di fila contro Genoa e Fiorentina, devono tornare alla vittoria e rispondere al successo di ieri dell'Inter contro il Lecce che ora è a +6 in classifica. Grazie al nostro live testuale non vi perderete nemmeno un aggiornamento che arriverà dal ritiro del Diavolo. Restate con noi!!!