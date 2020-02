LIVE MN - Verso Inter-Milan: Ibra ce la fa, torna Kjaer. Rebic ancora dal 1'

14.30 I RICORDI DI SHEVA - Intervenuto sul proprio profilo Twitter Andriy Shevchenko, ex bomber rossonero, ha espresso la sua vicinanza al Milan in vista del derby di questa sera. Questo il suo messaggio: "Sempre con voi, forza Milan"

14.15 SORPRESA REBIC - Ante Rebic ha realizzato tre reti da subentrato in questo campionato. Nell’era dei tre punti a vittoria, solo cinque giocatori del Milan ne hanno realizzato di più in una singola stagione entrando a gara in corso: Leonardo (sei), Boateng, Huntelaar, Pazzini e Robinho (tutti a quattro). Il crato questa sera partirà dal primo minuto.

14.00 LA PROBABILE FORMAZIONE: Nell'ultima seduta Stefano Pioli ha provato una formazione abbastanza inedita. Questi gli undici che stasera, molto probabilmente, scenderanno in campo: 4-4-1-1: Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez, Castillejo, Kessiè, Bennacer, Rebic, Calhanoglu, Ibrahimovic. In difesa quindi torna Kjaer al posto di Musacchio. A centrocampo: Bennacer riprende il posto dopo la squalifica scontata contro il Verona, mentre sull'esterno di sinistra ci sarà Rebic con Calhanoglu avanzato nella coppia con Ibrahimovic.

Amici e amiche di MilanNews.it, benvenuti nel live testuale che vi fornirà tutti gli aggiornamenti in vista del big match di questa sera: il derby Inter-Milan, valido per le ventitreesima giornata di questo campionato. Restate con noi per tutti gli approfondimenti sulla storica stracittadina!