LIVE MN - Verso Liverpool-Milan: Rebic titolare, Giroud in panchina. In mezzo gioca Bennacer

Questa la probabile formazione del Milan: (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Bennacer, Kessie; Saelemaekers, Brahim Diaz, Leao; Rebic.

16.20 - Si avvicina sempre di più il big match di Champions League del Milan che, tra poche ore, affronterà il Liverpool di Jurgen Klopp. La gara, in diretta dallo stadio di Anfield, sarà visibile su Sky Sport ed Infinity+ a partire dalle ore 21.

15.44 - Secondo quanto riferisce Sky, Stefano Pioli ha scelto chi affiancherà Franck Kessie in mezzo al campo questa sera nel match contro il Liverpool: sarà Ismael Bennacer che ha vinto il ballottaggio con Sandro Tonali, il quale non ha recuperato al 100% dalla febbre avuta negli ultimi giorni (clicca qui per leggere l'anticipazione di ieri di Milannews.it).

14.55 - Il Milan rientrerà a Milano questa notte subito dopo la fine del match contro il Liverpool: l'arrivo all'aeroporto di Milano Malpensa della squadra rossonera è previsto alle 3.10.

14.06 - L'arbitro del match di stasera sarà Szymon Marciniak, che in carriera non ha precedenti con i rossoneri. Il fischietto polacco sarà assistito dai connazionali Paweł Sokolnicki e Tomasz Listkiewicz, Tomasz Kwiatkowski al VAR e il tedesco Bastian Dankert come AVAR. Il quarto uomo sarà il polacco, Tomasz Musiał.

13.13 - Stasera contro il Milan, Jurgen Klopp, tecnico del Liverpool, dovrà fare a meno di giocatori importanti come Firmino e Harvey Elliott: il primo è ancora indisponibile per un problema muscolare, mentre il secondo si è infortunato gravemente alla caviglia nell'ultimo match di Premier League contro il Leeds.

12.50 - Liverpool-Milan di questa sera sarà il 42esimo incrocio nella storia fra i rossoneri e una formazione inglese.

12.34 - Ecco la probabile formazione del Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk, Robertson; Henderson, Fabinho, Keita; Salah, Jota, Mané.

11.54 - A poche ore dal fischio d'inizio di Liverpool-Milan, match che segnerà il ritorno in Champions League dei rossoneri dopo sette lunghi anni, Ismael Bennacer ha pubblicato su Instagram un video e questo messaggio: "Onoriamo la maglia".

11.48 - Il Milan tornerà questa sera a giocare un match di Champions League dopo ben 2745 giorni: l'ultima volta risale infatti all'11 marzo 2014, quando i rossoneri affrontarono in trasferta l'Atletico Madrid nel ritorno degli ottavi di finale. Quel giorno la gara terminò 4-1 per gli spagnoli.

11.36 - Questa mattina La Stampa titola così: "Inter e Milan insieme dopo 9 anni la sfida alla nobiltà d’Europa". Per la prima volta dal marzo 2012 le due squadre milanesi sono nella stessa edizione della Champions League. I rossoneri saranno impegnati stasera sul campo del Liverpool, mentre i nerazzurri ospiteranno il Real Madri di Carlo Ancelotti.

11.12 - Nella giornata di ieri, Sandro Tonali, uno dei rossoneri più in forma in questo avvio di stagione, non ha svolto la rifinitura a Milanello insieme al resto dei compagni a causa di qualche linea di febbre: il centrocampista rossonero è partito comunque per Liverpool e se starà bene sarà regolarmente in campo dal primo minuto al fianco di Franck Kessie. In caso contrario, spazio a Ismael Bennacer. Lo riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport.

10.46 - L'edizione odierna di Repubblica titola così stamattina: "Riecco il Milan: scopre Anfield, ma senza Ibra". Questa sera alle 21, il Diavolo sarà impegnato sul campo del Liverpool per la prima volta nella sua storia in una partita ufficiale. Per il ritorno in Champions League dopo sette anni, Stefano Pioli dovrà però fare a meno dell'attaccante svedese, che è rimasto a Milanello per un problema al tendine d'Achille.

10.34 - Olivier Giroud aveva iniziato alla grande la stagione, ma la positività al Covid lo ha costretto a fermarsi per una decina di giorni. Il francese è tornato ad allenarsi da un paio di giorni con il gruppo rossonero e ovviamente non può essere al meglio della condizione: per questo motivo, stasera contro il Liverpool, l'ex Chelsea dovrebbe partire dalla panchina visto che nelle gambe ha non più di un tempo. Lo riferisce stamattina il Corriere della Sera.

10.22 - "Milan e Liverpool, tutto in due finali. Pippo ha cancellato la sera più nera": titola così questa mattina La Gazzetta dello Sport in vista del match di stasera tre le due squadre che in gare ufficiali si sono affrontate solamente due volte in due finali di Champions League. Nel 2005 ci fu la clamorosa vittoria dei Red ai rigori a Istanbul, mentre nel 2007 ad Atene è arrivata la rivincita rossonera grazie ad una doppietta di Filippo Inzaghi.

09.23 - Senza Zlatan Ibrahimovic, fermato da un'infiammazione al tendine d'Achille, per il ruolo di centravanti titolare contro il Liverpool, Stefano Pioli dovrà scegliere uno tra Ante Rebic e Olivier Giroud: secondo il Corriere della Sera, a partire dal primo minuto dovrebbe essere il croato. Il francese, appena rientrato dopo la positività al Covid, non può essere al meglio della condizione e nelle gambe non ha più di un tempo.

08.59 - L'edizione odierna del Quotidiano Sportivo titola così stamattina sul Milan che stasera tornerà a giocare un match di Champions League dopo sette lunghissimi anni: "Pioli senza Ibra. Per l'impresa con il Liverpool c'è Giroud". Senza lo svedese, out per un problema al tendine d'Achille, i rossoneri si affideranno all'esperienza al centravanti francese che dovrebbe però partire dalla panchina (Rebic titolare).

08.48 - "Avanti senza paura" è il titolo che il Corriere della Sera dedica questa mattina in merito al match di stasera del Milan contro il Liverpool che segna il ritorno in Champions League dei rossoneri dopo sette anni. Per il debutto in casa dei Reds, Stefano Pioli dovrà fare a meno però di Zlatan Ibrahimovic, rimasto a casa per un'infiammazione al tendine d'Achille. In attacco, spazio quindi dal primo minuto a Rebic, mentre Giroud partirà dalla panchina.

08.36 - L'edizione odierna del Corriere dello Sport titola così in prima pagina: "Il Milan ci crede ma senza Ibra". I rossoneri tornano a giocare un match di Champions League dopo sette anni e lo faranno sul campo del Liverpool. Pioli dovrà fare a meno di Ibrahimovic che è rimasto a Milanello a causa di un'infiammazione al tendine d'Achille.

08.24 - "Ibra ko. Coraggio, Milan!": si legge stamattina sulla prima odierna di Tuttosport a proposito dei rossoneri che stasera saranno impegnati sul campo del Liverpool. Problemi al tendine d'Achille per Zlatan. Pioli suona la carica: "Iniziamo a scrivere la nostra storia".

08.12 - Spazio sulla prima odierna anche al ritorno in Champions del Milan con questo titolo: "Il ritorno del Diavolo". I rossoneri, senza Ibrahimovic fermato da un problema al tendine d'Achille, tornano nella massima competizione europea per club dopo sette anni e saranno impegnati stasera sul campo del Liverpool. La squadra di Pioli dovrà giocare senza paura e dimostrare a tutti che merita di stare in Champions League.

Amici e amiche di Milannews.it, il grande giorno è finalmente arrivato: il Milan tornerà questa sera a giocare un match di Champions League e lo farà ad Anfield contro il Liverpool. Grazie al nostro live testuale, vi faremo compagnia fino al calcio d'inizio in programma alle 21. Restate con noi!!!