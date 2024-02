live mn - Verso Milan-Atalanta: Reijnders in panchina, c'è Adli. Thiaw con Gabbia

FORMAZIONI UFFICIALI MILAN-ATALANTA

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Thiaw, Gabbia, Theo Hernandez; Bennacer, Adli; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud. All. Pioli. A disp.: Sportiello, Mirante, Kjaer, Kalulu, Calabria, Jimenez, Terracciano, Musah, Reijnders, Okafor, Chukwueze.

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Holm, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners; Miranchuk, De Ketelaere. All. Gasperini. A disp.: Musso, Rossi, Bakker, Toloi, Hien, Palomino, Hateboer, Zappacosta, Adopo, Pasalic, Lookman, Scamacca, Tourè.

Stefano Pioli potrebbe optare per un cambio per reparto tra Rennes e Atalanta: in difesa giocherà Thiaw al posto di Kjaer assieme a Florenzi, Gabbia e Theo Hernandez e davanti a Maignan, a centrocampo tornerà titolare Loftus-Cheek al posto di Musah con Bennacer e Reijnders (in ballottaggio con Adli) a completare la mediana e davanti Giroud, supportato da Leao e Pulisic, si terrà la sua 9 in sostituzione dello squalificato Jovic.

19.07 | Il Milan è arrivato a San Siro. Guarda il video dell'arrivo dei rossoneri prima della gara contro l'Atalanta CLICCANDO QUI

18.55 | Pierre Kalulu torna tra i convocati di Stefano Pioli per la sfida di questa sera a San Siro contro l'Atalanta: il difensore francese è di nuovo a disposizione 119 giorni dopo il grave infortunio subito in Napoli-Milan dello scorso 29 ottobre. L'ex Lione si procurò una lesione del tendine retto femorale sinistro e pochi giorni dopo fu anche operato. Ora per fortuna il peggio è alle spalle e i rossoneri ritrovano un elemento importante della rosa milanista che può giocare sia da centrale di difesa che da terzino.

18.30 | Un breve focus sui numeri dei ragazzi di Gasperini in trasferta in Serie A: i nerazzurri hanno segnato 17 reti lontano da Bergamo, collezionando sin qui 4 vittorie. Un altro punto di forza dell'Atalanta vede la propensione al gol di giocatori come Koopmeiners (7 reti), Lookman (7 reti) e soprattutto all'ex rossonero De Ketelaere (a quota 6 reti in campionato).

18.00 | I rossoneri diffidati che oggi dovranno stare attenti al cartellino giallo contro il Monza sono tre e tutti molto importanti. Si tratta di Alessandro Florenzi e di due centrocampisti come Ruben Loftus-Cheek e Yunus Musah.

16:50 | La lista dei convocati dell'Atalanta: Adopo Michel (25), Bakker Mitchel (20), Carnesecchi Marco (29), De Ketelaere Charles (17), de Roon Marten (15), Djimsiti Berat (19), Éderson (13), Hateboer Hans (33), Hien Isak (4), Holm Emil (3), Kolašinac Sead (23), Koopmeiners Teun (7), Lookman Ademola (11), Miranchuk Aleksey (59), Musso Juan (1), Palomino José Luis (6), Pašalić Mario (8), Rossi Francesco (31), Ruggeri Matteo (22), Scalvini Giorgio (42), Scamacca Gianluca (90), Toloi Rafael (2), Touré El Bilal (10),Zappacosta Davide (77)

16:20 | La Juventus vince allo scadere contro il Frosinone e torna a consolidare il suo secondo posto in classifica, attualmente a +5 punti sul Milan. La capolista Inter, con due partite in meno, dista invece 6 lunghezze.

15:30 | L'Atalanta è in formissima. I bergamaschi, fino ad ora, hanno segnato 17 reti lontano da Bergamo, collezionando sin qui 4 vittorie. Un altro punto di forza dell'Atalanta vede la propensione al gol di giocatori come Koopmeiners (7 reti), Lookman (7 reti) e soprattutto all'ex rossonero De Ketelaere ( a quota 6 reti in campionato).

14:45 | L'AIA ha comunicato nella giornata di mercoledì le designazioni arbitrali per il ventiseiesimo turno del campionato di Serie A. Il Milan sarà impegnato questa sera alle 20.45, allo stadio di San Siro, nel big match contro l'Atalanta. Il direttore di gara designato è Daniele Orsato, esperto fischietto classe 1975 della sezione di Schio. Si tratta della trentanovesima volta che il direttorie di gara veneto dirigerà i rossoneri, la trentacinquesima nel campionato di Serie A. Non sarà neanche un esordio in Milan-Atalanta, sono già tre i precedenti tutti a San Siro: due vittorie rossonere - l'ultima nella penultima giornata nell'anno dello scudetto - e una bergamasca. A livello globale, tra campionato e Coppa Italia, il Milan ha vinto 13 volte, pareggiato 17 e perso 8.

14:00 | Dopo aver rifiatato contro il Rennes (è rimasto in panchina tutta la partita), Olivier Giroud è pronto a tornare stasera titolare contro l'Atalanta: sarà di nuovo lui al centro dell'attacco rossonero contro i bergamaschi. E lo sarà poi anche venerdì in casa della Lazio visto che Luka Jovic deve scontare due turni di squalifica in seguito all'espulsione rimediata una settimana fa contro il Monza.

13:30 | In vista della sfida di questa sera contro l'Atalanta a San Siro, il Milan si è ritrovato come sempre questa mattina in un hotel nel centro di Milano. La buona notizia per Stefano Pioli è senza dubbio il ritorno tra i convocati di Davide Calabria e soprattutto Pierre Kalulu: il primo si era infortunato due settimane fa contro il Napoli, mentre il difensore francese, che ad inizio novembre era stato operato dopo aver subito la lesione del tendine retto femorale sinistro, torna a disposizione dopo 119 giorni. Presente anche il giovane portiere della Primavera Raveyre.

Ancora assente invece Fikayo Tomori che è tornato ad allenarsi regolarmente in gruppo e dovrebbe tornare tra i convocati per la trasferta di venerdì sul campo della Lazio. Oltre a lui, non sono a disposizione nemmeno l'infortunato Tommaso Pobega e lo squalificato Luka Jovic.

Amici ed amiche di MilanNews.it, buongiorno a tutti!

Questa sera il Milan scenderà in campo contro l'Atalanta nella sfida valida per la 26esima giornata di Serie A.

La nostra redazione, come sempre, vi accompagnerà verso il calcio d'inizio, fissato per le 20:50 a San Siro, con tutte le ultime notizie e tutti gli ultimi aggiornamenti riguardanti il match tra i rossoneri di Pioli e i bergamaschi di Gasperini.