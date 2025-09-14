live mn

Verso Milan-Bologna: ballottaggi De Winter-Pavlovic e Rabiot-Pulisic

di Lorenzo De Angelis

PROBABILE FORMAZIONE MILAN (3-5-2): MAIGNAN; TOMORI, GABBIA, PAVLOVIC; SAELEMAEKERS, FOFANA, MODRIC, LOFUTS-CHEEK, ESTUPINAN; PULISIC, GIMENEZ

12.30 - Numeri pre match, un dato curioso: Milan e Bologna sono due delle tre squadre (assieme all'Atalanta, 20) ad aver guadagnato più punti da situazione di svantaggio in Serie A dall'inizio della passata stagione.

Amiche e amici di MilanNews.it, buongiorno e buona domenica a tutti! Dopo la sosta per le Nazionali il Milan tornerà questa sera in campo per la terza giornata di Serie A Enilive contro il Bologna a 4 mesi dalla sconfitta in finale di Coppa Italia proprio contro emiliani.. Fischio di inizio alle 20.45. Rimanete con noi per restare aggiornati su tutte le notizie di avvicinamento alla partita!