Verso Milan-Bologna: ballottaggi De Winter-Pavlovic e Rabiot-Pulisic
PROBABILE FORMAZIONE MILAN (3-5-2): MAIGNAN; TOMORI, GABBIA, PAVLOVIC; SAELEMAEKERS, FOFANA, MODRIC, LOFUTS-CHEEK, ESTUPINAN; PULISIC, GIMENEZ
12.30 - Numeri pre match, un dato curioso: Milan e Bologna sono due delle tre squadre (assieme all'Atalanta, 20) ad aver guadagnato più punti da situazione di svantaggio in Serie A dall'inizio della passata stagione.
Amiche e amici di MilanNews.it, buongiorno e buona domenica a tutti! Dopo la sosta per le Nazionali il Milan tornerà questa sera in campo per la terza giornata di Serie A Enilive contro il Bologna a 4 mesi dalla sconfitta in finale di Coppa Italia proprio contro emiliani.. Fischio di inizio alle 20.45. Rimanete con noi per restare aggiornati su tutte le notizie di avvicinamento alla partita!
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan