Gimenez gol e magie col Messico, adesso il Bebote deve prendersi anche il Milan: il Bologna gli porta fortuna

Ha segnato un gol capolavoro col suo Messico, e ora non vede l'ora di dimostrare tutto il proprio valore anche in rossonero. Santiago Gimenez non è un attaccante da buttar via, da prendere e non valorizzare. Il Milan ci ha speso tanti soldi nel gennaio scorso, tante energie e buone intenzioni: il ragazzo va recuperato mentalmente e sotto il piano della fiducia. Come? Con i gol! Santi ha tutto il destino nelle sue mani.

In Nazionale bene, adesso fallo pure nel Milan

Il gol messo a segno contro la Corea del Sud è un vero e proprio gioiello. Un sinistro secco sotto l'incrocio dei pali, all'ultimo minuto. Una perla che potrebbe e dovrebbe essere normale anche con la maglia rossonera, ma che per molti motivi tarda ad arrivare. Sì, perchè in estate non c'è stata una bella gestione da parte del Milan verso il Bebote. Il rapporto ancora tutto da capire con Allegri e quelle parole di Tare nel pre partita di Lecce-Milan.

La partita di Gimenez contro il Lecce poi, salvo un gol sbagliato a fine primo tempo era stata di impatto, di impegno. Una rete (bellissima) annullata per fuorigioco per questione di centimetri, e tanta lotta e sponde in mezzo al campo. Servono i gol, questo è vero ma la forza di volontà ( e milanismo) del messicano siamo sicuri potrà essere premiata. Domenica sera arriva il Bologna, l'ultima squadra contro cui Santiago ha segnato una doppietta e le ultime reti ufficiali con la maglia del Milan.

Il rapporto con Allegri, ancora da costruire

La gestione del tecnico livornese si sa, può essere apparentemente difficile per chi non riesce ad inserirsi fin da subito nei meccanismi di gioco della squadra. Gimenez d'altronde è arrivato a Milanello ad agosto inoltrato, con una preparazione che ancora oggi porta macigni ed ostacoli. Anche se l'attaccante può essere un ruolo un po' a sè, non è facile tornare subito in forma.

Nonostante le parole di Tare..

Il Bebote dovrà conquistare tutti, anche i suoi stessi dirigenti. Le dichiarazioni di Igli Tare prima di Lecce-Milan sono forti, ancora oggi. Santiago lo sa, e dovrà forse andare oltre il giudizio. Come? Con i gol e le prestazioni. Il messicano vuole riprendersi il Milan, ed è rimasto in estate anche per questo. Sarà facile? No, ma il Bebote ha già castigato due volte il Bologna, e sarà che domenica potrebbe essere un dolce ritrovo col destino.