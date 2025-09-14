Verso Milan-Bologna: Rabiot dal 1', Pulisic parte dalla panchina
PROBABILE FORMAZIONE MILAN (3-5-2): MAIGNAN; TOMORI, GABBIA, PAVLOVIC; SAELEMAEKERS, FOFANA, MODRIC, RABIOT, ESTUPINAN; LOFTUS-CHEEK, GIMENEZ
16.51 - Ultime di formazione secondo Sky: Pavlovic ha vinto il ballottaggio con De Winter, mentre Rabiot farà il suo esordio da titolare, con Pulisic che partirà inizialmente dalla panchina. In attaco alle spalle di Gimenez ci sarà Loftus-Cheek.
15.40 - La designazione completa:
MILAN – BOLOGNA h. 20.45
MARCENARO
BERTI – CECCON
IV: RAPUANO
VAR: FABBRI
AVAR: PATERNA
14.40 - Il Milan ha guadagnato tre punti nelle prime due partite di questo campionato, e nelle precedenti quattro stagioni con Massimiliano Allegri in panchina, dal 2010/11 al 2013/14 i rossoneri non hanno mai ottenuto più di un successo nelle prime tre gare stagionali di Serie A, essendoci riusciti al più presto alla quinta gara nel 2010/11 e nel 2012/13.
13.55 - Allegri e Rabiot coppia da record. Infatti, Massimiliano Allegri è l'allenatore con cui Adrien Rabiot ha sia collezionato il maggior numero di presenze (94) sia quello con cui ha segnato più reti (13) tra Serie A e Ligue 1.
13.10 - DOVE VEDERE MILAN-BOLOGNA
Data: sabato 13 settembre 2025
Ora: 20.45
Stadio: San Siro, Milano
Diretta TV: DAZN, Zona DAZN
Web: MilanNews.it
12.30 - Numeri pre match, un dato curioso: Milan e Bologna sono due delle tre squadre (assieme all'Atalanta, 20) ad aver guadagnato più punti da situazione di svantaggio in Serie A dall'inizio della passata stagione.
Amiche e amici di MilanNews.it, buongiorno e buona domenica a tutti! Dopo la sosta per le Nazionali il Milan tornerà questa sera in campo per la terza giornata di Serie A Enilive contro il Bologna a 4 mesi dalla sconfitta in finale di Coppa Italia proprio contro emiliani.. Fischio di inizio alle 20.45. Rimanete con noi per restare aggiornati su tutte le notizie di avvicinamento alla partita!
